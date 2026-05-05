Putin je na kolenách: Totálna potupa! Moskva žiada o pomoc Trumpa

MOSKVA - Rusko čelí rastúcemu tlaku v čase, keď sa blíži symbolicky citlivý dátum 9. mája. Podľa bývalého ukrajinského ministra zahraničných vecí Volodymyra Ohryzka sa Kremeľ snaží dosiahnuť dočasné prímerie, o ktorom mal rokovať aj s Washingtonom.
Moskva pod tlakom: vojna v Iráne zasiahla aj Rusko
To, čo sa na prvý pohľad zdá ako konflikt vzdialený tisíce kilometrov, má pre Moskvu citeľné následky. Vojna v Iráne totiž nepriamo oslabuje schopnosť Ruska brániť vlastné územie, najmä pred čoraz častejšími dronovými útokmi.
Hoci Spojené štáty tvrdia, že konflikt v Iráne majú pod kontrolou, realita podľa viacerých analýz zostáva komplikovanejšia. Iránsky režim vojensky nepadol, a tak Washington prešiel na stratégiu ekonomického tlaku. Práve tá však tvrdo dopadá aj na Rusko.
Strata zbraní aj príjmov: dvojitý zásah pre Kremeľ
Ako upozornil bývalý šéf ukrajinskej diplomacie Volodymyr Ohryzko pre rádio NV, Moskva prichádza nielen o dôležitý zdroj zbraní, ale aj o časť príjmov.
Ukrajina totiž systematicky útočí na ruské ropné rafinérie. A v situácii, keď je ruská protivzdušná obrana oslabená, sa ich ochrana stáva čoraz náročnejšou.
„Vidíme, čo sa deje v prístave Tuapse. Ak je pod paľbou, nie je možné vyvážať ropu a predávať ju na zahraničných trhoch,“ uviedol Volodymyr Ohryzko v rozhovore pre Rádio NV.
9. máj ako bezpečnostné riziko
Napätie rastie aj kvôli blížiacim sa oslavám konca druhej svetovej vojny, ktoré sú pre Kremeľ každoročne kľúčovou politickou udalosťou. Vladimir Putin sa ich tradične osobne zúčastňuje – a práve to teraz môže predstavovať problém.
Podľa portálu Unian sa Kremeľ snaží vyrokovať dočasné prímerie, ktoré by zabezpečilo pokoj počas osláv. V tejto súvislosti mal Putin rokovať s Donaldom Trumpom.
Telefonát, ktorý môže veľa naznačovať
Obaja prezidenti spolu nedávno telefonovali a otázka prímeria bola jednou z tém. Kremeľ tvrdí, že Trump reagoval na návrh pozitívne.
Ohryzko situáciu interpretuje veľmi ostro: podľa neho ide o znak slabosti Moskvy. „Ak Putin žiada Trumpa o prímerie, pretože sa obáva o vlastnú bezpečnosť počas 9. mája, hovoríme o mimoriadne vážnej situácii,“ vyhlásil.