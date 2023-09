Prvá reakcia Kollára po výsledkoch exit pollov! Situáciu nevidí nádejne: Dostane sa Sme rodina do parlamentu?

(Zdroj: Topky/Ján Zemiar)

BRATISLAVA - Šéf hnutia Sme rodina Boris Kollár si po predbežných výsledkoch predčasných parlamentných volieb nemyslí, že to jeho strana dotiahne do parlamentu. Nízky podiel hlasov si vysvetľuje vysokou účasťou vo voľbách a antikampaňou.

Výsledky vnímame ako vôľu ľudí, musíme to rešpektovať, tvrdí Kollár (Zdroj: TASR/Jakub Kotian)

"Na parlament to už hnutie Sme rodina asi nevytlačí, takže vnímame to ako vôľu ľudí. Takto sa rozhodli, musíme to rešpektovať, musíme sa s tým vysporiadať," povedal.

Podpredseda hnutia Peter Pčolinský si po priebežných výsledkoch nemyslí, že by mal Kollár odísť z funkcie. "Predsedníctvo bude rokovať až po voľbách, ale ja osobne si nemyslím, že by Boris mal odstúpiť," uviedol.