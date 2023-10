Demokrati sú z výsledkov sklamaní, kampaň vyhodnotia v predsedníctve

Eduard Heger (Zdroj: Topky/Ramon Leško)

BRATISLAVA - Demokrati Eduarda Hegera sú sklamaní z výsledkov predčasných parlamentných volieb, neúspech a kampaň bude vyhodnocovať predsedníctvo. Strana chce však ďalej pokračovať v politickej práci a kontrolovať kroky novej vlády. Uviedol to predseda strany Eduard Heger na nedeľnej tlačovej konferencii.

Strana Demokrati k výsledkom parlamentných volieb 2023 (Zdroj: Topky/Ramon Leško)

Heger pripomenul, že počas kampane upozorňovali na hrozbu vlády Smeru-SD, Hlasu-SD a SNS. Teraz je to podľa jeho slov realita. Avizoval preto, že strana Demokrati bude aj po voľbách kontrolovať, ako budú strany novej vládnej koalície plniť svoje sľuby. O tom, prečo dosiahli taký nízky výsledok, podľa Hegerových slov diskutovali a budú o tom hovoriť aj v predsedníctve, kde si vyhodnotia priebeh kampane. "Sme štandardná strana. Zanalyzujeme si to a potom budeme komunikovať," uviedol. Zatiaľ nepovedal, či bude strana meniť svojho lídra.

"Priznám sa, aj ja považujem výsledok za sklamanie," povedala volebná líderka strany Andrea Letanovská. Poďakovala sa voličom, ktorí volili a dali hlas Demokratom. Občanom, ktorí sa obávajú o budúcnosť, odkázala, že to nie je koniec sveta. "Urobíme všetko pre to, aby voľby neboli na dlhé obdobie poslednými demokratickými voľbami," podotkol podpredseda strany Jaroslav Naď. Obáva sa o budúcnosť krajiny a o to, aký postoj zaujme nová vláda k zásadným vnútropolitickým i zahraničnopolitickým otázkam.