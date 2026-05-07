MIMORIADNY ONLINE Rusko hrozí Kyjevu odvetou: Diplomatov vyzýva na evakuáciu pred oslavami 9. mája

MOSKVA - Ruské ministerstvo zahraničných vecí v stredu varovalo diplomatické misie v Kyjeve a vyzvalo ich, aby urýchlene evakuovali svoj personál v prípade, že Ukrajina naruší oslavy Dňa víťazstva 9. mája v Moskve. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj zdôraznil, že Rusko porušovalo Kyjevom vyhlásené prímerie a Ukrajina teraz zváži ako na to reagovať. Píše o tom agentúra Reuters. Situáciu na Ukrajine sledujeme online.

6:05 Ukrajinský útok na ruské mesto Brjansk zranil 13 ľudí vrátane dieťaťa, uviedol v noci na dnes gubernátor Brjanskej oblasti Alexander Bogomaz na platforme Telegram. Pri ruskom útoku na ukrajinské mesto Dnipre utrpel zranenia jeden človek, oznámil šéf správy Dnepropetrovskej oblasti Oleksandr Hanža. Bojujúce strany tento týždeň vyhlásili jednostranné prímerie s odlišnými dátumami.

Rusko vyzýva diplomatov v Kyjeve na evakuáciu v prípade narušenia osláv 9. mája

„Ruské ministerstvo zahraničných vecí dôrazne vyzýva orgány vašej krajiny, aby k tomuto vyhláseniu pristupovali s najvyššou zodpovednosťou a zabezpečili včasnú evakuáciu personálu diplomatických a iných zastúpení z mesta Kyjev v súvislosti s nevyhnutnosťou odvetného úderu ruských ozbrojených síl na Kyjev“, pokiaľ naruší oslavy Dňa víťazstva, uviedla hovorkyňa ministerstva Marija Zacharová vo videu adresovanom ostatným štátom zverejnenom na Telegrame.

Rusko pri príležitosti osláv Dňa víťazstva nad fašizmom jednostranne vyhlásilo prímerie na 8. a 9. mája. Ukrajina na to reagovala vlastným návrhom na zastavenie paľby od stredajšej polnoci (utorok 5. mája 23.00 h SELČ) a vyzvala Moskvu, aby sa pridala.

Zelenskyj však v stredu uviedol, že Rusko na prímerie reagovalo novými útokmi. „Ukrajina bude reagovať rovnakým spôsobom. V závislosti od vývoja situácie v noci a zajtra určíme akým spôsobom budeme oprávnene reagovať,“ vyhlásil Zelenskyj na sieti X.

Ruský prezident Vladimir Putin podľa Zelenského slov nedokáže žiť bez vojny a stará iba vojenskú prehliadku a nič iné. „Ukrajina je pripravená pracovať na mieri. Ukrajina sa snaží ukončiť túto vojnu dôstojne. Rusko bojovalo až do bodu, keď teraz aj jeho hlavná vojenská prehliadka závisí od nás. To je jasný signál: Už toho bolo dosť,“ dodal ukrajinský prezident.

Witkoff by sa mal tento týždeň stretnúť s Umerovom v Miami

Osobitný vyslanec Spojených štátov Steve Witkoff by sa mal neskôr tento týždeň stretnúť s tajomníkom Rady národnej bezpečnosti a obrany Ukrajiny Rustemom Umerovom. Agentúra DPA o tom informovala s odvolaním sa na zdroje z Bieleho domu. Rokovania by sa mali uskutočniť v Miami.

Podrobnosti ohľadom presného dátumu a predmetu stretnutia zdroje DPA neposkytli. Ukrajinskí predstavitelia návštevu bezprostredne oficiálne nepotvrdili a uviedli iba, že Umerov sa nezúčastní na parlamentnom vypočúvaní v Kyjeve v dôsledku zahraničnej cesty.

Tieto správy prišli v čase, kedy Ukrajina aj Rusko prejavili ochotu vzájomné boje prerušiť. Zatiaľ čo Moskva vyhlásila jednostranné prímerie na 8. a 9. mája pri príležitosti osláv Dňa víťazstva nad fašizmom, Kyjev na to reagoval vlastným návrhom na zastavenie paľby od stredajšej polnoci (utorok 5. mája 23.00 h SELČ). Rusko zároveň vyzval, aby sa pridalo.

