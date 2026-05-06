Rozprávkový svet smúti! Zomrela žena, bez ktorej by neboli Tri oriešky pre Popolušku

PRAHA - Český filmový svet zasiahla mimoriadne smutná správa. Vo veku 93 rokov zomrela uznávaná dramaturgička Marcela Pittermannová, ktorá stála pri zrode desiatok legendárnych filmov a rozprávok, na ktorých vyrastali celé generácie divákov.
Smutnú správu pre ČTK potvrdila dcéra Pittermannovej Barbora. Dramaturgička zomrela len krátko po oslave svojich 93. narodenín. Počas svojej bohatej kariéry sa podieľala na kultových tituloch ako Dívka na koštěti, Malá mořská víla, Třetí princ, Tři oříšky pro Popelku, Šest medvědů s Cibulkou či Páni kluci.
Práve filmy pre deti a mládež sa stali jej doménou a mnohé z nich patria dodnes medzi najobľúbenejšie rozprávky v Česku aj na Slovensku. Ako vedúca tvorivej skupiny pracovala aj na populárnych projektoch Pan Tau, S čerty nejsou žerty, Chobotnice z II. patra či Čarodějky z předměstí. Výnimkou však neboli ani vážnejšie projekty pre dospelého diváka. Spomenúť treba napríklad jej prácu na oceňovanom filme Hořící keř.
Veľmi často spolupracovala s režisérom Zdeňkom Troškom. Medzi ich spoločné projekty patrili rozprávky Princezna ze mlejna, Z pekla štěstí, O princezně Jasněnce a létajícím ševci či film Nejkrásnější hádanka. Marcela Pittermannová získala v roku 2022 aj prestížne ocenenie Český lev za mimoriadny prínos českej kinematografii. Jej meno síce často nebolo v centre pozornosti, no bez jej práce by mnohé ikonické rozprávky pravdepodobne nikdy nevznikli.