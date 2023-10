Ako volili jednotlivé kraje? Slovensko skončilo takmer celé červené, takto výsledky zverejnil Štatistický úrad!

Výsledky volieb podľa okresov a krajov (Zdroj: Topky.sk)

V Bratislavskom kraji vyhralo PS v okrese Pezinok, Senec a Bratislava. Prvé miesto získali aj v Skalici a v Košiciach. Okres Banská Bystrica si získala strana Hlas. V okrese Košice-okolie dominovala strana koalície OĽANO, KÚ a Za ľudí, rovnako ako aj v Kežmarku.

Reakcia Petra Pellegriniho na výsledky volieb: Nemusí po týchto výsledkoch zavládnuť strach a nikto si nemusí zo Slovenska baliť kufre (Zdroj: TASR/Jakub Popelka)

Výsledky volieb podľa okresov a krajov (Zdroj: Topky.sk)

Okres Levoča, Tvrdošín a Námestovo ovládlo KDH. Juh Slovenska, okres Dunajská streda, Komárno a Rimavská Sobota ovládla maďarská strana Szövetség – Aliancia. Vo zvyšných okresoch jednoznačne vyhrala strana Smer-SD. Volebná účasť bola zaznamenaná na úrovni 68,51%.

Pozrite si výsledky parlamentných volieb v prehľadných volebných mapách. Takéto výsledky boli v jednotlivých okresoch na Slovensku.