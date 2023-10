Ako by dopadli voľby 2023, ak by volili len Slováci v zahraničí? Víťaz by bol jednoznačný, na zmenu poradia hlasy nestačili

Michal Šimečka, Richard Sulík, Robert Fico (Zdroj: Topky/Vlado Anjel, Topky/Maarty, FB/Robert Fico)

BRATISLAVA - Rekordné množstvo hlasov prišlo v predčasných parlamentných voľbách od Slovákov, ktorí žijú v zahraničí. Ak by volili len oni, vyhralo by Progresívne Slovensko.

Čakáme na reálne sčítanie hlasov, tvrdí Michal Šimečka (Zdroj: Topky/Vlado Anjel)

Až 58779 hlasov prišlo v predčasných parlamentných voľbách od Slovákov, ktorí žijú v zahraničí. Je to zatiaľ historicky najvyššie číslo. Ak by hlasovali len ľudia žijúci v zahraničí, volebný výsledok by vyzeral diametrálne odlišne. Na prvom mieste by skončilo Progresívne Slovenko.

Ak by volili len Slováci zo zahraničia, suverénnym víťazom by bolo Progresívne Slovensko. (Zdroj: Štatistický úrad SR)

To by získalo až 61,79 % hlasov a suverénne by tak vyhralo. Na druhom mieste s veľkým odskokom, a to s 10,80 % by skončila strana SaS a až na treťom mieste so 6,10 % by bola aktuálne víťazná strana Smer.

(Zdroj: Topky/Maarty)

Ak by volili len Slováci zo zahraničia, suverénnym víťazom by bolo Progresívne Slovensko. (Zdroj: Štatistický úrad SR)

Po pripočítaní hlasov z cudziny sa však poradie jednotlivých strán nezmenilo, hoci Smeru percentá ubudli, naopak, Progresívnemu Slovensku pribudli. Hlasy od Slovákov v zahraničí však pridali jedno kreslo v parlamente pre Progresívne Slovensko a KDH jedno kreslo stratilo.

(Zdroj: Topky/Ramon Leško)