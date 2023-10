Verím, že Slovensko pre nás bude zdrojom poučenia, tvrdí predseda českého Senátu Vystrčil

Na snímke sprava predseda Národnej rady SR Boris Kollár a predseda Senátu Parlamentu ČR Miloš Vystrčil (Zdroj: TASR/Martin Baumann)

Vystrčil zdôraznil, že po voľbách štartuje ďalšia fáza, ktorou je povolebné vyjednávanie. Dodal pritom, že rešpekt k víťazovi patrí k demokracii rovnako ako rešpekt k nájdeniu vládnej väčšiny. "Slovensko je náš najbližší partner a verím, že bude pre nás aj zdrojom poučenia. Pre budúcnosť Česka to považujem za zásadné," komentoval výsledok volieb na Slovensku Vystrčil.

Po sčítaní 99,98 percenta okrskov skončila na prvom mieste strana Smer-SD so ziskom 22,94 percenta hlasov. Za ním Progresívne Slovensko so 17,96 percentami a Hlas-SD, ktorý získal 14,7 percenta hlasov. Do parlamentu sa podľa neoficiálnych výsledkov dostalo sedem politických subjektov. Volebná účasť dosiahla 68,5 percenta, čo je najviac od roku 2002.