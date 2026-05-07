Známy herec vyrazil do spoločnosti dole bez: Hudson, nezabudol si sa obliecť?!

NEW YORK - Herec Hudson Williams dorazil na prestížnu afterparty v New Yorku v extravagantnom outfite. Zabudol si sa obliecť?!
Kanadský herec Hudson Williams opäť dokázal, že patrí medzi celebrity, ktoré sa v móde neboja absolútne ničoho. Na luxusnú afterparty magazínu GQ v známom newyorskom podniku totiž dorazil v outfite, ktorý okamžite vyvolal rozruch a množstvo reakcií.
Mnohí hostia si pri pohľade na jeho model kládli jedinú otázku: „Hudson, nezabudol si sa obliecť?!“ Herec totiž stavil na extravagantný model od značky ERL, pri ktorom úplne vynechal klasické nohavice. Namiesto nich ukázal iba krátke biele šortky, ktoré pôsobili skôr ako trenky. Zvyšok stylingu pritom zostal elegantný – čierny frak, biela košeľa...
Celý outfit ešte viac zvýraznili lesklé čierne mokasíny a polopriesvitné biele podkolienky vytiahnuté vysoko ku lýtkam. Hudson pridal aj čierny baret a luxusné šperky Bulgari, čím svoj netradičný vzhľad posunul na ešte extravagantnejšiu úroveň. Už pri príchode bolo jasné, že práve on bude jednou z najdiskutovanejších hviezd večera.
