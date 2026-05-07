Štvrtok7. máj 2026, meniny má Monika, zajtra Ingrida

Lekári bez hraníc obviňujú Izrael: Tvrdia, že v Gaze vznikla umelo vytvorená kríza podvýživy a hladomor dojčiat

Ilustračné foto
Ilustračné foto (Zdroj: TASR/AP/Abdel Kareem Hana)
© Zoznam/ © Zoznam/
TASR

ŽENEVA - Organizácia Lekári bez hraníc (MSF) vo štvrtok obvinila Izrael zo zámerného obmedzovania dodávok potravín a humanitárnej pomoci do Pásma Gazy, čím umelo vytvoril krízu podvýživy s obzvlášť ničivými dôsledkami pre dojčatá a tehotné a dojčiace ženy. Informuje o tom agentúra AFP.

Správa organizácie sa ďalej zaoberala škodami spôsobenými súkromnou organizáciou podporovanou USA a Izraelom založenou minulý rok, ktorej cieľom bolo do veľkej miery nahradiť distribúciu pomoci Organizácie Spojených národov (OSN) v Pásme Gazy.

Alarmujúce dáta z nemocníc

MSF založila svoje tvrdenia na analýze situácie v období od konca roka 2024 do začiatku roka 2026 v štyroch zdravotníckych zariadeniach, ktoré na tomto palestínskom území podporuje. Táto analýza ukázala výrazne vyššiu mieru predčasných pôrodov a úmrtnosti u dojčiat narodených podvyživeným matkám, ako aj celkový nárast počtu potratov.

Organizácia pripisuje tieto výsledky izraelskej blokáde základných tovarov a útokom na civilnú infraštruktúru vrátane zdravotníckych zariadení. „Neistota, vysídľovanie, obmedzenia pomoci a obmedzený prístup k potravinám a zdravotnej starostlivosti mali ničivé dôsledky na zdravie matiek a novorodencov,“ uviedla charitatívna organizácia vo svojom vyhlásení.

MSF žiada otvorenie pomoci

Situácia zostáva „extrémne citlivá“ napriek prímeriu, ktoré platí od vlaňajšieho októbra po dvoch rokoch ničivého konfliktu. MSF preto vyzvala izraelské orgány, aby okamžite umožnili neobmedzený vstup pomoci a zásob do Pásma Gazy.

„Kríza podvýživy je vytvorená úplne umelo,“ uviedla vo vyhlásení lekárska referentka MSF pre núdzové situácie Merce Rocaspanová. Pred vypuknutím vojny na palestínskom území v dôsledku bezprecedentného útoku palestínskeho militantného hnutia Hamas na Izrael 7. októbra 2023 „podvýživa v Gaze takmer neexistovala“, povedala.

Organizácia ďalej uviedla, že v období od júna minulého roka do januára tohto roka zhromaždila údaje o vyše 200 matkách a novorodencoch, ktorí boli liečení na novorodeneckých jednotkách intenzívnej starostlivosti v nemocniciach v mestách Gaza a Chán Júnis.

Rozsiahly výskum dojčiat

Z analýzy vyplynulo, že viac než polovica žien trpela v určitom období tehotenstva podvýživou. Štvrtina z nich bola podvyživená aj v čase pôrodu. Podľa analýzy sa 90 percent detí narodených podvyživeným matkám narodilo predčasne a 84 percent malo nízku pôrodnú hmotnosť. „Novorodenecká úmrtnosť bola u detí narodených matkám trpiacim podvýživou dvakrát vyššia v porovnaní s deťmi narodenými matkám bez podvýživy,“ uviedla organizácia MSF.

Charitatívna organizácia tiež preskúmala údaje o 513 dojčatách mladších než šesť mesiacov, ktoré boli v období od októbra 2024 do decembra 2025 zaradené do ambulantných programov terapeutickej výživy v Chán Júnise. Z nich „91 percent bolo ohrozených zhoršeným rastom a vývojom“, upozornila organizácia.

Viac o téme: PodvýživaŽenyNovorodenciIzraelPásmo GazyMSF
Nahlásiť chybu

Súvisiace články

Ilustračné foto
Ministerstvo zdravotníctva v Gaze: Izraelské útoky si vyžiadali 6 obetí
Zahraničné
Izrael bije na poplach:
Izrael bije na poplach: Turecko vysiela lode ku Gaze! Hrozí ďalší konflikt
Zahraničné
Volebná komisia zoraďuje kandidátske
Hamas má nového lídra: Chálid Mašál preberá vedenie po vnútorných voľbách hnutia v Gaze a exile
Zahraničné
Ilustračné foto
Izrael v Gaze poškodil alebo zničil väčšinu zariadení na zásobovanie vodou
Zahraničné

Odporúčame

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Zoznam TV

Zábery z tragickej nehody na D1! Kamión vrazil do dodávok, zomreli dvaja ľudia
Zábery z tragickej nehody na D1! Kamión vrazil do dodávok, zomreli dvaja ľudia
Správy
Ego Straka o kríze manželstva: Nebývame spolu, ale... Petra, toto si vypočuj
Ego Straka o kríze manželstva: Nebývame spolu, ale... Petra, toto si vypočuj
Prominenti
Takáč: SNS nedodržala koaličnú zmluvu, Danko sa mi po hlasovaní ospravedlňoval
Takáč: SNS nedodržala koaličnú zmluvu, Danko sa mi po hlasovaní ospravedlňoval
Zoznam TV

Domáce správy

Čo sa dialo v
Čo sa dialo v GARÁŽI s Ferenčákom? Po vyše mesiaci prehovoril a vyšiel zo zákulisia MUŽ, ktorý ho tajne nahrával!
Domáce
Poslanci začali štvrtkové rokovanie
Poslanci začali štvrtkové rokovanie diskusiou o znížení správnych poplatkov
Domáce
Ilustračné foto
Obchodná bilancia v marci v pluse: Slovensko viac vyviezlo než doviezlo, prebytok presiahol 591 miliónov eur
Domáce
TOP slovenský výrobca na dne: Nemá na výplaty, stopol výrobu, už odišiel aj riaditeľ. Vedenie REAGUJE, čo je za tým
TOP slovenský výrobca na dne: Nemá na výplaty, stopol výrobu, už odišiel aj riaditeľ. Vedenie REAGUJE, čo je za tým
Nitra

Zahraničné

Jeffrey Epstein.
Súd odhalil Epsteinov posledný list! Šokujúce slová z cely tesne pred jeho smrťou
Zahraničné
Ilustračné foto
Odborníci varujú pred špionážou: Rusko, Bielorusko a Čína zvyšujú aktivity v Poľsku
Zahraničné
Ilustračné foto
Lekári bez hraníc obviňujú Izrael: Tvrdia, že v Gaze vznikla umelo vytvorená kríza podvýživy a hladomor dojčiat
Zahraničné
Na východe Lotyšska sa
Drony narušili vzdušný priestor Lotyšska: Jeden mohol zasiahnuť ropný sklad pri hraniciach s Ruskom
Zahraničné

Prominenti

Obrovská radosť Zuzany Haasovej:
Obrovská radosť Zuzany Haasovej: Bude svadba!
Domáci prominenti
Známy herec vyrazil do
Známy herec vyrazil do spoločnosti dole bez: Hudson, nezabudol si sa obliecť?!
Zahraniční prominenti
Sam Smith, MET Gala
Novinka v živote slávneho speváka: S priateľom sa zasnúbili!
Zahraniční prominenti
Krištáľové krídlo 2026 -
Speváčka Sima porodila: Je to dievčatko! POZRITE, aké netradičné meno dostalo....
Domáci prominenti

Zaujímavosti

Ilustračné foto
Reštaurácia all-you-can-eat zavádza NOVÉ poplatky: Keď spravíš TOTO, zaplatíš mastnú pokutu!
Zaujímavosti
Aj Slnko sa točí,
Aj Slnko sa točí, NASA mení školské učebnice: TOTO je ťažiskom všetkých objektov našej slnečnej sústavy!
Zaujímavosti
Robíte to aj vy?
Robíte to aj vy? Hasiči dvíhajú VAROVNÝ prst! NESPRÁVNE nabíjanie mobilu vás môže stáť strechu nad hlavou
Zaujímavosti
Odstránenie ochlpenia v intímnej
Odstránenie ochlpenia v intímnej oblasti: Čo je najbezpečnejšie a čo hovorí medicína
vysetrenie.sk

Dobré správy

Nová atrakcia Rotonda vo
Nové atrakcie, ktoré dostanú aj Slovákov: Trúfli by ste si na ne?
plnielanu.sk
Vyhrať môžete aj vy
Každý mesiac až 4 000 eur počas desiatich rokov? Populárna lotéria prináša novinku
Domáce
Zdroj: Getty Images
Je to možné aj bez alkoholu? Slováci začínajú s týmto novým trendom
hashtag.sk
Blíži sa Deň matiek
Veľký sviatok sa blíži: Toto kupujú Slováci, ktorí nechcú minúť veľa
Domáce

Ekonomika

Chystáte sa v piatok na nákup? Pozor na zmeny v otváracích hodinách! Takto budú 8. mája fungovať reťazce (prehľad)
Chystáte sa v piatok na nákup? Pozor na zmeny v otváracích hodinách! Takto budú 8. mája fungovať reťazce (prehľad)
Symbolické gesto alebo záchrana rozpočtu? Pozrite sa, koľko ľudí by mohlo prísť o 13. dôchodok!
Symbolické gesto alebo záchrana rozpočtu? Pozrite sa, koľko ľudí by mohlo prísť o 13. dôchodok!
Otázka za milión: Kto naozaj potrebuje 13. dôchodok? INESS ukázal, kto by oň mohol prísť!
Otázka za milión: Kto naozaj potrebuje 13. dôchodok? INESS ukázal, kto by oň mohol prísť!
Slováci sa boja gréckej cesty: Prieskum odhalil silné obavy z kolapsu verejných financií! (prieskum)
Slováci sa boja gréckej cesty: Prieskum odhalil silné obavy z kolapsu verejných financií! (prieskum)

Šport

Kosili ho zranenia, rozhodol sa skončiť: Išiel som do sprchy a desať minút som plakal
Kosili ho zranenia, rozhodol sa skončiť: Išiel som do sprchy a desať minút som plakal
Bundesliga
VIDEO Táto séria bude baviť: Efektívne Buffalo berie prvý bod, Slafkovského zápis do štatistík
VIDEO Táto séria bude baviť: Efektívne Buffalo berie prvý bod, Slafkovského zápis do štatistík
NHL
VIDEO Prekvapujúca správa spod Zobora: Tréner Kmeč nebude pokračovať pri majstrovskom mužstve Nitry
VIDEO Prekvapujúca správa spod Zobora: Tréner Kmeč nebude pokračovať pri majstrovskom mužstve Nitry
Tipsport liga
Prestrelka z prvého zápasu sa neopakovala: PSG je po roku opäť vo finále Ligy majstrov
Prestrelka z prvého zápasu sa neopakovala: PSG je po roku opäť vo finále Ligy majstrov
Liga majstrov

Auto-moto

Minulý rok 1 milión predražených známok cez neoficiálne weby
Minulý rok 1 milión predražených známok cez neoficiálne weby
Doprava
TEST: Renault 4 - aby elektromobily neboli nudné
TEST: Renault 4 - aby elektromobily neboli nudné
Klasické testy
Veľké Kapušany sa dočkali rekonštrukcie hlavnej cesty
Veľké Kapušany sa dočkali rekonštrukcie hlavnej cesty
Ekonomika
TEST: Fiat Doblo - nafta a klasický automat - kombinácia, ktorú ťažko prekonať
TEST: Fiat Doblo - nafta a klasický automat - kombinácia, ktorú ťažko prekonať
Klasické testy

Kariéra a motivácia

Niečo na mňa lezie: Zodpovedný zamestnanec alebo chodiaca biologická zbraň?
Niečo na mňa lezie: Zodpovedný zamestnanec alebo chodiaca biologická zbraň?
Dovolenka a Choroba
Prišli ste o prácu? Prvý mesiac rozhoduje viac, než si myslíte
Prišli ste o prácu? Prvý mesiac rozhoduje viac, než si myslíte
Hľadám prácu
Prečo vo firmách tak často zlyháva komunikácia na pracovisku (a čo za tým naozaj je)
Prečo vo firmách tak často zlyháva komunikácia na pracovisku (a čo za tým naozaj je)
Pracovné prostredie
Ako dať kolegovi spätnú väzbu tak, aby mala zmysel a priniesla výsledky
Ako dať kolegovi spätnú väzbu tak, aby mala zmysel a priniesla výsledky
Vzťahy na pracovisku

Varenie a recepty

Klobásy na grile: Prečo ich nikdy neprepichovať vidličkou a ako dosiahnuť, aby nepraskli?
Klobásy na grile: Prečo ich nikdy neprepichovať vidličkou a ako dosiahnuť, aby nepraskli?
Brownies s tvarohom a čerešňami
Brownies s tvarohom a čerešňami
Ranný nápoj: Čo sa stane s vašim telom, ak zajtra ráno vymeníte kávu za toto?
Ranný nápoj: Čo sa stane s vašim telom, ak zajtra ráno vymeníte kávu za toto?
Rady a tipy
Lepšia ako špenát? Prečo by ste mali dať žihľave v kuchyni šancu
Lepšia ako špenát? Prečo by ste mali dať žihľave v kuchyni šancu
Rady a tipy

Technológie

Samsung uvoľňuje veľkú aktualizáciu One UI 8.5. Tieto Galaxy telefóny a tablety ju dostanú ako prvé
Samsung uvoľňuje veľkú aktualizáciu One UI 8.5. Tieto Galaxy telefóny a tablety ju dostanú ako prvé
Samsung
Kvôli AICore v Android telefóne ti mohlo zmiznúť niekoľko GB úložiska navyše. Google vysvetľuje, prečo sa to deje a čo s tým môžeš robiť
Kvôli AICore v Android telefóne ti mohlo zmiznúť niekoľko GB úložiska navyše. Google vysvetľuje, prečo sa to deje a čo s tým môžeš robiť
Android
Facebook a Instagram budú analyzovať tvoje fotky a komentáre, aby zistili, koľko máš rokov
Facebook a Instagram budú analyzovať tvoje fotky a komentáre, aby zistili, koľko máš rokov
Bezpečnosť
Chaos v Hormuzskom prielive: USA zasiahli iránsky tanker, francúzsku loď poškodil iránsky dron a Saudská Arábia odmietla Trumpa
Chaos v Hormuzskom prielive: USA zasiahli iránsky tanker, francúzsku loď poškodil iránsky dron a Saudská Arábia odmietla Trumpa
Moderná vojna a konflikty

Bývanie

Na tieto veci si v spálni dajte pozor, môžu vám kaziť spánok. Čo dokáže ovplyvniť, ako dobre si oddýchneme?
Na tieto veci si v spálni dajte pozor, môžu vám kaziť spánok. Čo dokáže ovplyvniť, ako dobre si oddýchneme?
Hneď by ste spoznali, že je iný ako ostatné. Za kamennými múrmi je skromný domov, majiteľ si ho mení sám už 23 rokov
Hneď by ste spoznali, že je iný ako ostatné. Za kamennými múrmi je skromný domov, majiteľ si ho mení sám už 23 rokov
Bol zastaralý a už roky sme ho zavrhovali. Trend kobercov, ktorý si mnohí ešte pamätajú z minulosti, sa k nám zasa vracia
Bol zastaralý a už roky sme ho zavrhovali. Trend kobercov, ktorý si mnohí ešte pamätajú z minulosti, sa k nám zasa vracia
Tu ešte stále cítiť pravú dušu dediny. Chalupa v podhorí vám ukáže vidiecku idylku aj atmosféru ako za starých čias
Tu ešte stále cítiť pravú dušu dediny. Chalupa v podhorí vám ukáže vidiecku idylku aj atmosféru ako za starých čias

Pre kutilov

Polievajte s rozumom aj počas suchého mája: Jednoduchá úprava závlahy zachráni tretinu vody
Polievajte s rozumom aj počas suchého mája: Jednoduchá úprava závlahy zachráni tretinu vody
Záhrada
Máte už muškáty v hrantíkoch? Urobte teraz tieto 3 kroky, aby ste mali v júni záplavu kvetov
Máte už muškáty v hrantíkoch? Urobte teraz tieto 3 kroky, aby ste mali v júni záplavu kvetov
Záhrada
Budú vaše čučoriedky sladké a veľké? Ak v máji neurobíte toto, zostanú im len listy
Budú vaše čučoriedky sladké a veľké? Ak v máji neurobíte toto, zostanú im len listy
Zelenina a ovocie
Nenechajte ovocné stromy smädné! Májová zálievka rozhodne o kvalite úrody. Koľko vody potrebujú?
Nenechajte ovocné stromy smädné! Májová zálievka rozhodne o kvalite úrody. Koľko vody potrebujú?
Zelenina a ovocie

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Stream naživo

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Pravda o gélových nechtoch, naozaj tie naše ničia? Odpovede, tipy na starostlivosť aj trendy leta 2026 od odborníčky
Krása
Pravda o gélových nechtoch, naozaj tie naše ničia? Odpovede, tipy na starostlivosť aj trendy leta 2026 od odborníčky
Teraz v TV   Večer v TV
Celý program
Čo sa dialo v
Domáce
Čo sa dialo v GARÁŽI s Ferenčákom? Po vyše mesiaci prehovoril a vyšiel zo zákulisia MUŽ, ktorý ho tajne nahrával!
Hrôzostrašná nehoda v Bratislave:
Domáce
Hrôzostrašná nehoda v Bratislave: Vodič zaživa uhorel v aute! Objavilo sa nové VIDEO z tragédie
Akčné VIDEO z Petržalky:
Domáce
Akčné VIDEO z Petržalky: Ľudia boli v úplnej panike, rýchly útek z ulice a viacnásobná STREĽBA!
Veľká policajná akcia odhalila
Domáce
Veľká policajná akcia odhalila mrazivý plán: Obvinený si objednal útok na blízke osoby! Už sedí vo väzbe

Ďalšie zo Zoznamu