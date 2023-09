Matovič považuje výsledky exit pollov za malý veľký zázrak

(Zdroj: Topky/Maarty)

BRATISLAVA - Líder OĽANO a priatelia Igor Matovič považuje výsledky exit pollov, podľa ktorých by sa koalícia OĽANO a priatelia, Kresťanská únia a Za ľudí dostala do parlamentu, za malý veľký zázrak. Tri a pol roka čelili podľa neho extrémnej nenávisti a propagande skoro všetkých médií aj opozície. Uviedol to po príchode na volebnú centrálu krátko pred polnocou.