Aj Slnko sa točí, NASA mení školské učebnice: TOTO je ťažiskom všetkých objektov našej slnečnej sústavy!

HOUSTON – Od základnej školy vieme, že planéty slnečnej sústavy obiehajú okolo Slnka. NASA ale uverejnila video, na ktorom aj Slnko robí krúživé pohyby okolo centra. Nie je to žiadny výmysel, ale holý fakt. Čo je potom tá veľká sila?
Slnečná sústava je tvorená hviezdou (Slnko), okolo ktorej obieha 8 hlavných planét. Túto definíciu poznáme už zo základnej školy. A nie je celkom presná, uvádza NASA Aj mohutné Slnko totiž rotuje okolo niečoho. Je to neuveriteľné, že existuje ešte väčšia sila, ktorá drží všetko pokope. Veď Slnko tvorí 99,86 percent hmotnosti celej slnečnej sústavy.
Barycentrum
Na druhom mieste je Jupiter, ktorý zo zvyšku (0,14 percent) tvorí spomedzi ostatných planét, ich mesiacov, asteroidov a iných neznámych telis v našej sústave, až 70 percent hmotnosti. Spomíname to preto, lebo tieto veľké telesá obiehajú okolo spoločného barycentra. Je to ťažisko, gravitačný alebo hmotný stred medzi dvoma telesami, ktoré pôsobia na seba vzájomnou gravitáciou. Experti uvádzajú, že "rovnako ťažké objekty vo vesmíre majú barycentrum presne v polovici cesty medzi sebou".
Čím je telesom ťažšie, tým bližšie je k nemu barycentrum. V rámci našej slnečnej sústavy je to jasné. Barycentrum sa nachádza v tesnej blízkosti Slnka, pretože rozdiel v hmotnosti od druhého najväčšieho telesa v sústave (Jupiter) je drastický. Aj barycentrá ostatných planét ležia blízko tejto hviezdy. "Preto sa zdá, že Slnko stojí na mieste a všetky planéty krúžia okolo," doplňujú experti.
Dôkaz na videu
Pre lepšiu predstavu koluj po sociálnych sieťach video od "Interplanetary", kde všetko v slnečnej sústave obieha okolo akejsi masy. Takmer to vyzerá ako stred Slnka, ale nie je tomu tak. Jupiter má ako jediný barycentrum mimo Slnka (7 percent polomeru Slnka nad jeho povrchom). Jedno kolo Jupitera i Slnka okolo tohto bodu trvá 11,8 pozemských rokov.
"Celá naša slnečná sústava má tiež barycentrum. Slnko a všetkých 8 hlavných planét obieha okolo neho. Je to ťažisko všetkých objektov dohromady," uvádza NASA. Mesiac váži len 1/81 hmotnosti Zeme. Preto neprekvapí, že ich spoločné barycentrum sa nachádza v hĺbke zhruba 4680 km od zemského povrchu.