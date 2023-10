Predsedovia strán a ich štipľavé odkazy cez média: Pohľad zraneného pudlíka a výzva na odchod do Austrálie!

Predsedovia strán si začali posielať štipľavé odkazy cez médiá (Zdroj: Topky/Vlado Anjel, Ján Zemiar)

V televízii JOJ sa po prebdenej noci vystriedali už zástupcovia Hlas-u, koalície Oľano KÚ a Za ľudí, hnutia Progresívne Slovensko, ale aj zástupca SaS Branislav Gröhling. Štipľavé slová odštartoval dnes v skorých ranných hodinách Richard Sulík po 75-tich percentách zrátaných hlasov v centrále SaS. V tom čase ešte nebolo jasné, či sa SaS dostane cez brány parlamentu, no napriek tomu Richard Sulík podal stanovisko a servítku pred ústa si vôbec nedával. Republike poprial, aby skončila pred bránami parlamentu a „chodila hulákať niekde inde, ale nech nehuláka v parlamente.“ Podobné slová adresoval aj na predsedu SNS Andreja Danka, ktorý by „mohol tiež vypadnúť“ a exit poll označil za „hausnumerá“.

Reakcia Milana Uhríka po sčítaní 50 percent okrskov (Zdroj: TASR/Henrich Mišovič)

Na slová predsedu SaS reagoval po volebnej noci Igor Matovič, ktorý tvrdil, že je strana SaS financovaná Haščákom a Sulík by sa mal „odsťahovať do Austrálie za klokanmi“. Na opis Richarda Sulíka, že je „pako“, ktorý rozprestrel strane Smer-SD iba červený koberec a umožnil im tak vyhrať ďalšie voľby, sa zmohol iba na smiech. Zároveň Igor Matovič v debate označil pohľad predsedu hnutia Progresívne Slovensko Michala Šimečku za „zraneného pudlíka“. Narážal tak na rozdiel vo výsledkoch exit pollu a skutočných výsledkov v predčasných parlamentných voľbách.

Branislav Gröhling len potvrdil slová Richarda Sulíka s červeným kobercom a a pripustil, že vo vnútri strany SaS sa zamyslia nad zmenou na stoličke predsedu. Erik Tomáš ako zástupca strany Hlas priznal, že majú bližšie hodnotovo k strane Smer-SD, uvedomujú si svoju pozíciu po výsledkoch predčasných parlamentných volieb, no plánujú "hájiť záujmy Slovenska a nespochybňujú západnú orientáciu Slovenska". Zdá sa teda, že vzájomné obviňovanie strán z výsledkov volieb ešte chvíľu potrvá.

