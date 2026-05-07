Reštaurácia all-you-can-eat zavádza NOVÉ poplatky: Keď spravíš TOTO, zaplatíš mastnú pokutu!

SEVILLA – Všetci poznáme špeciálne reštaurácie, kde prídeme do reštaurácie, zaplatíme a môžeme si brať jedla, koľko len zjeme. Tento trend sa pomaly rozrástol do celého sveta. V Španielsku však prišli pravidlá, kedy sa tento druh reštaurácie snaží ochrániť.
V španielskej Seville sa jedna z reštaurácii all-you-can-eat snaží ochrániť pred zákazníkmi, ktorí jedia cez čiaru. Ako uvádza Mirror, všetci, ktorí budú dáviť, zaplatia peniaze navyše. Ide o podnik Sushi Toro v Gelves neďaleko Sevilly. Za posledné mesiace jedli zákazníci "doslova do prasknutia, a potom zvracali," uviedla nemenovaná manažérka.
Robilo to zlé meno
Personál tak dostal robotu navyše, keď musel od zvratkov utierať toalety a po tých, čo to nestihli, aj samotné stoly pre hostí. Podobné prípady zvykli následne odradiť ostatných hostí, ktorí sa tiež pobrali preč. Výsledkom bola prázdna reštaurácia.
"Jediným možným riešením bolo zavedenie dodatočných poplatkov za vracanie. Ponúkame jedlá z čerstvých surovín a podobné situácie nám robia zlé meno….Vyzvali sme preto hostí, že nech si zoberú k stolu le toľko, koľko sú skutočne schopní zjesť," dodáva.
Aj samotní zamestnanci hovoria, že sa "snažia udržiavať všade poriadok a čistotu, doručovať objednávky načas, no potom sa stane nepríjemnosť s prejedaním a zákazníci začnú dáviť".
Sushi sa stáva v Španielsku v posledných rokoch jedným z najobľúbenejších jedál. Podobné reštaurácie k tomu len dopomáhajú.