A je to tu! Prvé povolebné spájanie? Hlas-SD bude rokovať s viacerými stranami, potvrdil Pellegrini

Peter Pellegrini (Zdroj: Topky/Ján Zemiar)

BRATISLAVA - Strana Hlas-SD bude rokovať o povolebnej spolupráci s každým, kto ju pozve. Vyhlásil to líder Hlasu-SD Peter Pellegrini. Zdôraznil, že "pozliepať" len tak strany dokopy, "aby to dalo počty", je z dlhodobého hľadiska nestabilné. Za podmienky si stanovuje priority zo svojho programu.

"Budeme rešpektovať zaužívané pravidlá. Počkáme si, kto dostane poverenie na zostavenie vlády. Budeme rokovať s každým, kto nás na rokovanie pozve, to je normálne legitímne. To, ako dopadnú rokovania, je druhá vec. Budeme sa musieť radiť, budeme mať zasadnutie predsedníctva, užšieho vedenia. Je to ešte dlhý proces, teraz uzatvárať koalície by bolo veľmi predčasné," povedal médiám.

Volebný výsledok nad 15% nás veľmi teší, tvrdí Peter Pellegrini (Zdroj: TASR/Jakub Popelka)

Dôležitý je podľa neho programový prienik

Pellegriniho ešte nikto nekontaktoval. Ak to pôjde s pokojom a bez paniky, myslí si, že rokovania by sa mohli začať až v pondelok (2. 10.). "Budeme musieť rozmýšľať aj o kvalite potenciálnej koalície, aby sa zase po roku a pol nerozpadla, ako sme to videli predtým," povedal. Pellegrini si myslí, že sa dajú funkcie podeliť aj tak, aby dvaja bývalí premiéri nemuseli sedieť spolu v jednej vláde, ale každý mohol zastávať dôstojnú ústavnú funkciu. Napríklad by mohlo ísť o funkciu predsedu parlamentu. "To ukážu až rokovania," povedal na margo delenia si funkcií.

Šéf Hlasu-SD by nerád tlmočil podmienky cez médiá. Za dôležité považuje dosiahnuť programový prienik. "Išli sme do volieb s politikou silného štátu, presadenia väčšieho vplyvu v strategických energetických podnikoch, zasiahnutia do cenovej politiky pri potravinách, seniorom plnohodnotný 13. dôchodok, veľký národný plán odstránenia regionálnych rozdielov a investície do jednotlivých častí Slovenska. To sú tie podmienky, s ktorými budeme na rokovania chodiť," vyhlásil.

Tomáš o spájaní a vzniku koalície

"Bude to rozhodnutie kolektívne, povieme to naraz po rokovaniach," povedal Tomáš s tým, že hodnotovo je im bližší Smer-SD. Podotkol, že Hlas-SD má silnú pozíciu pri rokovaniach. Plaváková zase priblížila, že sa budú snažiť o neformálne rozhovory so všetkými stranami, ktoré sa do parlamentu dostali s výnimkou Smeru-SD a SNS.

Reakcia Petra Pellegriniho na výsledky volieb: Nemusí po týchto výsledkoch zavládnuť strach a nikto si nemusí zo Slovenska baliť kufre (Zdroj: TASR/Jakub Popelka)

Líder hnutia OĽANO a priatelia Igor Matovič si myslí, že koalícia vznikne zo strán Smer-SD, Hlas-SD a SNS a vráti sa mafiánsky štát. Podpredseda SaS Branislav Gröhling považuje za dôležité postaviť demokratickú vládu bez Smeru-SD a SNS a aby vznikla demokratická vláda, nie vláda rozkrádania a korupcie.