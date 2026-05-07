Speváčka Sima porodila: Je to dievčatko! POZRITE, aké netradičné meno dostalo....

BRATISLAVA - Obľúbená speváčka Sima prežíva najkrajšie obdobie svojho života. Na sociálnych sieťach oznámila, že sa stala mamou a fanúšikom ukázala aj prvú fotografiu svojej dcérky. Radostnú novinku zdieľala krátko po pôrode a prezradila rovno aj meno dievčatka.
Speváčka Sima, ktorá koncom minulého roka oznámila tehotenstvo, sa stala mamou. V marci ju jej priateľ Tomáš požiadal o ruku a teraz sa dvojica teší z narodenia dcérky. Na sociálnej sieti zverejnila fotografiu z pôrodnice, na ktorej prvýkrát ukázala svoju malú Naomi. K záberu so snúbencom Tomášom Gajlikom pridala dojímavý popis: „Naša malá bublinka.“