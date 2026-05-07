Veľká policajná akcia odhalila mrazivý plán: Obvinený si objednal útok na blízke osoby! Už sedí vo väzbe

BRATISLAVA - Policajná akcia s krycím názvom „BRAT“, ktorá sa začala v utorok v skorých ranných hodinách, má svoje rozuzlenie. Elitní policajti z Úradu boja proti organizovanej kriminalite (ÚBOK) prekazili pripravovaný útok na konateľov obchodnej spoločnosti. Motívom mal byť majetkový prospech a objednávka smerovala k blízkym osobám obvineného.
To, čo pred dvoma dňami začalo ako strohá informácia o zásahu proti závažnej násilnej kriminalite na východe krajiny, sa dnes ukázalo ako mrazivý prípad plánovaného násilia. Vyšetrovateľ protizločineckej jednotky ÚBOK vzniesol obvinenie voči jednej konkrétnej osobe.
Podľa policajných zistení si obvinený objednal spôsobenie ťažkej ujmy na zdraví. Obeťami mali byť spoločníci a konatelia firmy, s ktorými bol obvinený v blízkom vzťahu. Na realizáciu tohto plánu mal už dokonca poskytnúť finančnú zálohu a vrahom či vykonávateľom odovzdať podrobné informácie o pohybe a súkromí poškodených.
K samotnému činu našťastie nedošlo. „Vďaka včasnému zásahu príslušníkov protizločineckej jednotky ÚBOK sa podarilo zabrániť pokusu aj dokonaniu skutku,“ uviedlo Prezídium Policajného zboru.
Domové prehliadky a väzba
Počas utorkovej akcie policajti zadržali celkovo tri osoby. Vykonali tri domové prehliadky a dve prehliadky iných priestorov, pri ktorých zaistili množstvo dôkazov a stôp. Tie sú aktuálne predmetom znaleckého skúmania.
Vyšetrovateľ podal podnet na väzobné stíhanie hlavného obvineného, s čím sa stotožnil aj dozorujúci prokurátor. Muž je tak stíhaný za zločin ublíženia na zdraví v štádiu prípravy spáchaný na chránenej osobe a z osobitného motívu. V prípade, že sa mu pred súdom preukáže vina, hrozí mu za tieto závažné obvinenia trest odňatia slobody až na 12 rokov.