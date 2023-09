Prvý volebný TRAPAS a je v tom namočený premiér! VIDEO Ódor zmätkoval pred volebnou komisiou

(Zdroj: Topky.sk / Vlado Anjel)

BRATISLAVA - Voľby su v plnom prúde a Slovensko si počas celého dňa volí novú zostavu parlamentu. Voličskú povinnosť si prišiel do jednej z bratislavských volebných miestností splniť aj dočasný premiér Ľudovít Ódor. Ten však krátko pred vstupom do miestnosti spôsobil na ulici zmätok. Z ničoho nič sa totiž otočil na päte a odišiel aj v sprievode ochrankárov. Dôvod vás pobaví.

Od 7. hodiny ráno môžu Slováci voliť nových poslancov do NRSR na najbližšie 4 roky. Do jednej z volebných miestností, konkrétne v miestnej knižnici na Istrijskej ulici v bratislavskej Devínskej Novej Vsi prišiel odvoliť aj premiér dosluhujúcej úradníckej vlády Ľudovít Ódor. Ten si smelo vykračoval smerom k volebnej komisii, keď sa zrazu zastavil v strede ulice a stál v obkolesení ochrankárov. Následne začal telefonovať, no po chvíľke telefón zložil a otočil sa na päte.

VIDEO Prvý volebný TRAPAS a je v tom namočený premiér! Ódor zmätkoval pred volebnou komisiou

Dôvod, prečo premiér takto zazmätkoval pred volebnou miestnosťou, je jednoduchý. Odvoliť sa totiž vybral bez občianskeho preukazu. Aby si splnil svoje voličské právo, musel sa poň vrátiť a následne sa znovu vybrať pred volebnú okrskovú komisiu.

Premiér Ľudovít Ódor mal naplánované odovzdanie hlasu na 9. hodinu a následne krátky brífing. Po tom, ako odvolil, sa premiér postavil pred novinárov, kde sa vyjadril aj k faux pas. "Viete, to bolo dopredu dohodnuté, keďže posledné dni nie je o čom písať. Treba hovoriť o tom, že áno, aj premiér musí ísť podľa pravidiel," uviedol s humorom. Následne však priznal, že išlo o jeho chybu a uvedomil si ju až tesne pred volebnou miestnosťou. "Je to normálna ľudská chyba," uzavrel.

VIDEO Vyjadrenie premiéra Ľudovíta Ódora po hlasovaní vo voľbách

