Takto bude vyzerať nové zloženie parlamentu: Dva možné SCENÁRE vládnej koalície!

Ilustračné foto (Zdroj: Topky - Vlado Anjel)

Predčasné voľby na Slovensku vyhral Smer, ktorý získal takmer 23 percent. Druhé skončilo Progresívne Slovensko so skoro 18 percentami, tretí najúspešnejší je Hlas so 14,70 percentami. Nasleduje veľký odstup, keď hnutie OĽANO, KÚ, ZA ĽUDÍ získalo necelých deväť percent. Do parlamentu sa dostali aj KDH, SASKA a SNS.

Reakcia Petra Pellegriniho na výsledky volieb: Nemusí po týchto výsledkoch zavládnuť strach a nikto si nemusí zo Slovenska baliť kufre (Zdroj: TASR/Jakub Popelka)

Čo sa týka mandátov, tých Smer získal 42. Progresívci ich už budú mať o desať menej, Hlas bude zastupovať 27 poslancov. Ďalej OĽANO, KÚ, ZA ĽUDÍ získalo 16 mandátov, KDH 12, SASKA 11 a SNS 10.

(Zdroj: Topky)

Dve možné koalície

Najpravdepodobnejšou koalíciou, ktorá by mohla po voľbách vzniknúť, je tá zo strán Smer, Hlas a SNS. Spolu by mali pohodlnú väčšinu - 79 poslancov. Už pred voľbami bolo jasné, že oným povestným jazýčkom na váhach bude strana Hlas. Ak by tá so Smerom vládnuť nechcela a radšej by uprednostnila progresívcov, aj tam by bolo možné zložiť vládu spolu s KDH a SASKOU. Táto koalícia by mala v parlamente ešte viac poslancov, konkrétne 82.