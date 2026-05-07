Štvrtok7. máj 2026, meniny má Monika, zajtra Ingrida

Súd odhalil Epsteinov posledný list! Šokujúce slová z cely tesne pred jeho smrťou

Jeffrey Epstein.
Jeffrey Epstein. (Zdroj: TASR/AP/New York State Sex Offender Registry)
© Zoznam/ © Zoznam/
TASR

WASHINGTON - Americký federálny sudca v stredu zverejnil dopis na rozlúčku, ktorý údajne napísal nebohý sexuálny delikvent Jeffrey Epstein niekoľko týždňov pred svojou smrťou. Dopis bol doposiaľ zapečatený a uzamknutý v súdnom trezore v dôsledku vyšetrovania iného prípadu. Informujú o tom agentúry AP a AFP.

Epsteinov bývalý spoluväzeň uviedol, že dopis našiel v knihe vo svojej cele po tom, ako sa odsúdený finančník neúspešne pokúsil spáchať samovraždu. Stalo sa to údajne niekoľko týždňov pred jeho smrťou v auguste 2019.

Šokujúce slová v dopise

„Vyšetrovali ma celé mesiace – nenašli NIČ!!!“ píše sa v dopise napísanom ručne na linajkovanom papieri. „Je potešením, keď si človek môže vybrať čas, kedy sa rozlúči,“ pokračuje text, ktorý je miestami ťažko čitateľný. „Čo chcete, aby som urobil – začal nariekať!! TO NIE JE ŽIADNA ZÁBAVA - NESTOJÍ TO ZA TO!!“ píše sa v závere dopisu.

List doposiaľ nezverejnili v dôsledku trestného konania proti spomínanému bývalému Epsteinovmu spoluväzňovi, ktorý si podľa AP odpykáva doživotný trest za zabitie štyroch ľudí.

Pravosť stále nejasná

Sudca Kenneth Karas ho zverejnil na žiadosť denníka The New York Times. Jeho pravosť zatiaľ potvrdená nebola. AP zdôrazňuje, že v rozsiahlych vládnych spisoch, ktoré sa zaoberali okolnosťami Epsteinovej smrti, sa dopis nezmieňoval.

Temné pozadie Epsteina

Multimilionár a odsúdený sexuálny delikvent bol známy svojimi kontaktmi s celebritami, politikmi a miliardármi. Podľa vyšetrovateľov vybudoval nelegálnu sieť, v rámci ktorej organizoval stretnutia majetných a vplyvných osôb s neplnoletými dievčatami. Sexuálneho zneužívania dievčat sa údajne dopúšťal aj samotný Epstein.

Delikventa našli zraneného koncom júla 2019 vo svojej cele v newyorskej väznici, kde čakal na súdny proces. Úrady vtedy oznámili, že išlo o neúspešný pokus o samovraždu. AFP vysvetľuje, že zverejnený dopis údajne napísal a vložil do knihy ešte pred týmto incidentom.

Epsteina následne našli mŕtveho 10. augusta 2019. Súdny lekár stanovil ako príčinu smrti samovraždu obesením. Početné bezpečnostné zlyhania vo väznici a chýbajúce záznamy z kamier však podľa AFP vyvolávajú pochybnosti o tejto verzii.

Viac o téme: RozlúčkaDopisUSAJeffrey Epstein
Nahlásiť chybu

Súvisiace články

Lotyšská polícia identifikovala obeť
Lotyšská polícia identifikovala obeť Epsteina: Žiada USA o pomoc
Zahraničné
Jeffrey Epstein
Nový dokument odhaľuje ďalšie Epsteinove zverstvá: Tajné hroby žien, ale aj mužov!
Zahraniční prominenti
Bývalý britský veľvyslanec v
OLAF spúšťa vyšetrovanie Mandelsona pre väzby na Epsteina a citlivé európske informácie
Zahraničné
Hunter Biden vyzýva Erica
TENTO súboj by trhal divácke rekordy: Biden junior vyzýva Trumpových synov na ZÁPAS v klietke! TOTO odkazuje fanúšikom
Zahraničné

Odporúčame

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Zoznam TV

Ego Straka o kríze manželstva: Nebývame spolu, ale... Petra, toto si vypočuj
Ego Straka o kríze manželstva: Nebývame spolu, ale... Petra, toto si vypočuj
Prominenti
Takáč: SNS nedodržala koaličnú zmluvu, Danko sa mi po hlasovaní ospravedlňoval
Takáč: SNS nedodržala koaličnú zmluvu, Danko sa mi po hlasovaní ospravedlňoval
Zoznam TV
Dara Rolins mala na krku obrovský problém: Chytili ju pri krádeži v obchode!
Dara Rolins mala na krku obrovský problém: Chytili ju pri krádeži v obchode!
Prominenti

Domáce správy

Kliešte sú aktívne aj
Kliešte sú aktívne aj v mestách: Slovensko má interaktívnu MAPU výskytu! Zistite, kde je najväčšie riziko
Domáce
ROZHOVOR Minister Richard Takáč:
ROZHOVOR Minister Richard Takáč: SNS nedodržala koaličnú zmluvu, Danko sa mi po hlasovaní ospravedlňoval
Domáce
Ilustračné foto
Poslanci ukončili rokovanie diskusiou o daniach: Vo štvrtok sa rozhodne o konci takmer mesačnej schôdze NR SR
Domáce
Trnavské divadlo chystá jubilejnú 300. premiéru: Na javisko prinesie Romea a Júliu
Trnavské divadlo chystá jubilejnú 300. premiéru: Na javisko prinesie Romea a Júliu
Trnava

Zahraničné

Na východe Lotyšska sa
Drony narušili vzdušný priestor Lotyšska: Jeden mohol zasiahnuť ropný sklad pri hraniciach s Ruskom
Zahraničné
Ilustračné foto
Irán popiera útok na juhokórejskú loď: Výbuch v Hormuzskom prielive vyvolal nové napätie
Zahraničné
Jeffrey Epstein.
Súd odhalil Epsteinov posledný list! Šokujúce slová z cely tesne pred jeho smrťou
Zahraničné
Bývalý juhokórejský premiér Han
Expremiérov trest padol: Han dostal o osem rokov menej
Zahraničné

Prominenti

Sam Smith, MET Gala
Novinka v živote slávneho speváka: S priateľom sa zasnúbili!
Zahraniční prominenti
Krištáľové krídlo 2026 -
Speváčka Sima porodila: Je to dievčatko! POZRITE, aké netradičné meno dostalo....
Domáci prominenti
Raper Ego, Bratislavské módne
Ego Straka o kríze manželstva: Nebývame spolu, ale... Petra, toto si vypočuj
Domáci prominenti
Premiéra filmu Diabol nosí
Nevydarená plastika? Na známu Slovenku sa valí kritika... Veď vyzerá ako Michael Jackson!
Domáci prominenti

Zaujímavosti

Aj Slnko sa točí,
Aj Slnko sa točí, NASA mení školské učebnice: TOTO je ťažiskom všetkých objektov našej slnečnej sústavy!
Zaujímavosti
Robíte to aj vy?
Robíte to aj vy? Hasiči dvíhajú VAROVNÝ prst! NESPRÁVNE nabíjanie mobilu vás môže stáť strechu nad hlavou
Zaujímavosti
Odstránenie ochlpenia v intímnej
Odstránenie ochlpenia v intímnej oblasti: Čo je najbezpečnejšie a čo hovorí medicína
vysetrenie.sk
Vedci z Karlovej univerzity
Vedci z Karlovej univerzity odhalili TAJOMSTVO Grónska! Pod ľadom sa skrýva tisícročné VAROVANIE
Zaujímavosti

Dobré správy

Nová atrakcia Rotonda vo
Nové atrakcie, ktoré dostanú aj Slovákov: Trúfli by ste si na ne?
plnielanu.sk
Vyhrať môžete aj vy
Každý mesiac až 4 000 eur počas desiatich rokov? Populárna lotéria prináša novinku
Domáce
Zdroj: Getty Images
Je to možné aj bez alkoholu? Slováci začínajú s týmto novým trendom
hashtag.sk
Blíži sa Deň matiek
Veľký sviatok sa blíži: Toto kupujú Slováci, ktorí nechcú minúť veľa
Domáce

Ekonomika

Chystáte sa v piatok na nákup? Pozor na zmeny v otváracích hodinách! Takto budú 8. mája fungovať reťazce (prehľad)
Chystáte sa v piatok na nákup? Pozor na zmeny v otváracích hodinách! Takto budú 8. mája fungovať reťazce (prehľad)
Symbolické gesto alebo záchrana rozpočtu? Pozrite sa, koľko ľudí by mohlo prísť o 13. dôchodok!
Symbolické gesto alebo záchrana rozpočtu? Pozrite sa, koľko ľudí by mohlo prísť o 13. dôchodok!
Otázka za milión: Kto naozaj potrebuje 13. dôchodok? INESS ukázal, kto by oň mohol prísť!
Otázka za milión: Kto naozaj potrebuje 13. dôchodok? INESS ukázal, kto by oň mohol prísť!
Slováci sa boja gréckej cesty: Prieskum odhalil silné obavy z kolapsu verejných financií! (prieskum)
Slováci sa boja gréckej cesty: Prieskum odhalil silné obavy z kolapsu verejných financií! (prieskum)

Šport

VIDEO Táto séria bude baviť: Efektívne Buffalo berie prvý bod, Slafkovského zápis do štatistík
VIDEO Táto séria bude baviť: Efektívne Buffalo berie prvý bod, Slafkovského zápis do štatistík
NHL
Prestrelka z prvého zápasu sa neopakovala: PSG je po roku opäť vo finále Ligy majstrov
Prestrelka z prvého zápasu sa neopakovala: PSG je po roku opäť vo finále Ligy majstrov
Liga majstrov
VIDEO Prekvapujúca správa spod Zobora: Tréner Kmeč nebude pokračovať pri majstrovskom mužstve Nitry
VIDEO Prekvapujúca správa spod Zobora: Tréner Kmeč nebude pokračovať pri majstrovskom mužstve Nitry
Tipsport liga
Hovoria o tom aj v zahraničí: Nitriansky miláčik Čederle odchádza, už je známy aj nový klub
Hovoria o tom aj v zahraničí: Nitriansky miláčik Čederle odchádza, už je známy aj nový klub
Tipsport liga

Auto-moto

Minulý rok 1 milión predražených známok cez neoficiálne weby
Minulý rok 1 milión predražených známok cez neoficiálne weby
Doprava
TEST: Renault 4 - aby elektromobily neboli nudné
TEST: Renault 4 - aby elektromobily neboli nudné
Klasické testy
Veľké Kapušany sa dočkali rekonštrukcie hlavnej cesty
Veľké Kapušany sa dočkali rekonštrukcie hlavnej cesty
Ekonomika
TEST: Fiat Doblo - nafta a klasický automat - kombinácia, ktorú ťažko prekonať
TEST: Fiat Doblo - nafta a klasický automat - kombinácia, ktorú ťažko prekonať
Klasické testy

Kariéra a motivácia

Niečo na mňa lezie: Zodpovedný zamestnanec alebo chodiaca biologická zbraň?
Niečo na mňa lezie: Zodpovedný zamestnanec alebo chodiaca biologická zbraň?
Dovolenka a Choroba
Prišli ste o prácu? Prvý mesiac rozhoduje viac, než si myslíte
Prišli ste o prácu? Prvý mesiac rozhoduje viac, než si myslíte
Hľadám prácu
Prečo vo firmách tak často zlyháva komunikácia na pracovisku (a čo za tým naozaj je)
Prečo vo firmách tak často zlyháva komunikácia na pracovisku (a čo za tým naozaj je)
Pracovné prostredie
Ako dať kolegovi spätnú väzbu tak, aby mala zmysel a priniesla výsledky
Ako dať kolegovi spätnú väzbu tak, aby mala zmysel a priniesla výsledky
Vzťahy na pracovisku

Varenie a recepty

Klobásy na grile: Prečo ich nikdy neprepichovať vidličkou a ako dosiahnuť, aby nepraskli?
Klobásy na grile: Prečo ich nikdy neprepichovať vidličkou a ako dosiahnuť, aby nepraskli?
Brownies s tvarohom a čerešňami
Brownies s tvarohom a čerešňami
Ranný nápoj: Čo sa stane s vašim telom, ak zajtra ráno vymeníte kávu za toto?
Ranný nápoj: Čo sa stane s vašim telom, ak zajtra ráno vymeníte kávu za toto?
Rady a tipy
Lepšia ako špenát? Prečo by ste mali dať žihľave v kuchyni šancu
Lepšia ako špenát? Prečo by ste mali dať žihľave v kuchyni šancu
Rady a tipy

Technológie

Facebook a Instagram budú analyzovať tvoje fotky a komentáre, aby zistili, koľko máš rokov
Facebook a Instagram budú analyzovať tvoje fotky a komentáre, aby zistili, koľko máš rokov
Bezpečnosť
Chaos v Hormuzskom prielive: USA zasiahli iránsky tanker, francúzsku loď poškodil iránsky dron a Saudská Arábia odmietla Trumpa
Chaos v Hormuzskom prielive: USA zasiahli iránsky tanker, francúzsku loď poškodil iránsky dron a Saudská Arábia odmietla Trumpa
Moderná vojna a konflikty
Omega-3 doplnky nemusia chrániť pamäť tak, ako sa dlho tvrdilo. Nová štúdia ich spája s rýchlejším kognitívnym poklesom
Omega-3 doplnky nemusia chrániť pamäť tak, ako sa dlho tvrdilo. Nová štúdia ich spája s rýchlejším kognitívnym poklesom
Veda a výskum
Ukrajina ponúka svoje mínolovky na vyčistenie Hormuzského prielivu. Svetový obchod by sa mohol znova rozbehnúť
Ukrajina ponúka svoje mínolovky na vyčistenie Hormuzského prielivu. Svetový obchod by sa mohol znova rozbehnúť
Armádne technológie

Bývanie

Aj pre toto si možno neviete oddýchnuť. 7 chýb v spálni, ktoré vám môžu nenápadne kaziť spánok
Aj pre toto si možno neviete oddýchnuť. 7 chýb v spálni, ktoré vám môžu nenápadne kaziť spánok
Hneď by ste spoznali, že je iný ako ostatné. Za kamennými múrmi je skromný domov, majiteľ si ho mení sám už 23 rokov
Hneď by ste spoznali, že je iný ako ostatné. Za kamennými múrmi je skromný domov, majiteľ si ho mení sám už 23 rokov
Bol zastaralý a už roky sme ho zavrhovali. Trend kobercov, ktorý si mnohí ešte pamätajú z minulosti, sa k nám zasa vracia
Bol zastaralý a už roky sme ho zavrhovali. Trend kobercov, ktorý si mnohí ešte pamätajú z minulosti, sa k nám zasa vracia
Tu ešte stále cítiť pravú dušu dediny. Chalupa v podhorí vám ukáže vidiecku idylku aj atmosféru ako za starých čias
Tu ešte stále cítiť pravú dušu dediny. Chalupa v podhorí vám ukáže vidiecku idylku aj atmosféru ako za starých čias

Pre kutilov

Polievajte s rozumom aj počas suchého mája: Jednoduchá úprava závlahy zachráni tretinu vody
Polievajte s rozumom aj počas suchého mája: Jednoduchá úprava závlahy zachráni tretinu vody
Záhrada
Máte už muškáty v hrantíkoch? Urobte teraz tieto 3 kroky, aby ste mali v júni záplavu kvetov
Máte už muškáty v hrantíkoch? Urobte teraz tieto 3 kroky, aby ste mali v júni záplavu kvetov
Záhrada
Budú vaše čučoriedky sladké a veľké? Ak v máji neurobíte toto, zostanú im len listy
Budú vaše čučoriedky sladké a veľké? Ak v máji neurobíte toto, zostanú im len listy
Zelenina a ovocie
Nenechajte ovocné stromy smädné! Májová zálievka rozhodne o kvalite úrody. Koľko vody potrebujú?
Nenechajte ovocné stromy smädné! Májová zálievka rozhodne o kvalite úrody. Koľko vody potrebujú?
Zelenina a ovocie

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Stream naživo

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Prečo sa vám vo vzťahoch nedarí? Odpoveď môže byť v mesiaci vášho narodenia
Zábava
Prečo sa vám vo vzťahoch nedarí? Odpoveď môže byť v mesiaci vášho narodenia
Teraz v TV   Večer v TV
Celý program
Kliešte sú aktívne aj
Domáce
Kliešte sú aktívne aj v mestách: Slovensko má interaktívnu MAPU výskytu! Zistite, kde je najväčšie riziko
Ilustračné foto
Zahraničné
MIMORIADNY ONLINE Rusko hrozí Kyjevu odvetou: Diplomatov vyzýva na evakuáciu pred oslavami 9. mája
Prezident USA Donald Trump.
Zahraničné
ONLINE Trump hlási veľký posun s Iránom: Macron rieši Hormuz, SAE odmietli hrozby Teheránu
ROZHOVOR Minister Richard Takáč:
Domáce
ROZHOVOR Minister Richard Takáč: SNS nedodržala koaličnú zmluvu, Danko sa mi po hlasovaní ospravedlňoval

Ďalšie zo Zoznamu