Súd odhalil Epsteinov posledný list! Šokujúce slová z cely tesne pred jeho smrťou

WASHINGTON - Americký federálny sudca v stredu zverejnil dopis na rozlúčku, ktorý údajne napísal nebohý sexuálny delikvent Jeffrey Epstein niekoľko týždňov pred svojou smrťou. Dopis bol doposiaľ zapečatený a uzamknutý v súdnom trezore v dôsledku vyšetrovania iného prípadu. Informujú o tom agentúry AP a AFP.
Epsteinov bývalý spoluväzeň uviedol, že dopis našiel v knihe vo svojej cele po tom, ako sa odsúdený finančník neúspešne pokúsil spáchať samovraždu. Stalo sa to údajne niekoľko týždňov pred jeho smrťou v auguste 2019.
Šokujúce slová v dopise
„Vyšetrovali ma celé mesiace – nenašli NIČ!!!“ píše sa v dopise napísanom ručne na linajkovanom papieri. „Je potešením, keď si človek môže vybrať čas, kedy sa rozlúči,“ pokračuje text, ktorý je miestami ťažko čitateľný. „Čo chcete, aby som urobil – začal nariekať!! TO NIE JE ŽIADNA ZÁBAVA - NESTOJÍ TO ZA TO!!“ píše sa v závere dopisu.
List doposiaľ nezverejnili v dôsledku trestného konania proti spomínanému bývalému Epsteinovmu spoluväzňovi, ktorý si podľa AP odpykáva doživotný trest za zabitie štyroch ľudí.
Pravosť stále nejasná
Sudca Kenneth Karas ho zverejnil na žiadosť denníka The New York Times. Jeho pravosť zatiaľ potvrdená nebola. AP zdôrazňuje, že v rozsiahlych vládnych spisoch, ktoré sa zaoberali okolnosťami Epsteinovej smrti, sa dopis nezmieňoval.
Temné pozadie Epsteina
Multimilionár a odsúdený sexuálny delikvent bol známy svojimi kontaktmi s celebritami, politikmi a miliardármi. Podľa vyšetrovateľov vybudoval nelegálnu sieť, v rámci ktorej organizoval stretnutia majetných a vplyvných osôb s neplnoletými dievčatami. Sexuálneho zneužívania dievčat sa údajne dopúšťal aj samotný Epstein.
Delikventa našli zraneného koncom júla 2019 vo svojej cele v newyorskej väznici, kde čakal na súdny proces. Úrady vtedy oznámili, že išlo o neúspešný pokus o samovraždu. AFP vysvetľuje, že zverejnený dopis údajne napísal a vložil do knihy ešte pred týmto incidentom.
Epsteina následne našli mŕtveho 10. augusta 2019. Súdny lekár stanovil ako príčinu smrti samovraždu obesením. Početné bezpečnostné zlyhania vo väznici a chýbajúce záznamy z kamier však podľa AFP vyvolávajú pochybnosti o tejto verzii.