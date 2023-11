Zápas o charakter slovenskej politiky? Politológovia analyzujú možný súboj Korčok vs. Pellegrini o kreslo prezidenta

Korčok a Pellegrini sa líšia, no ako je to s jeho osobnými charakterisitkami v porovnaní s Čaputovou? (Zdroj: FB/Jozef Lenč, Topky/Ján Zemiar, TASR/Lukáš Grinaj, Topky/Ramon Leško)

BRATISLAVA - Po parlamentných voľbách tu máme na stole ďalšie. Už čoskoro sa k nám totiž priblíži voľba prezidenta, ktorá národ čaká v roku 2024. Už teraz je známy kandidát a exminister zahraničných vecí Ivan Korčok, ktorý naplno rozbehol zber podpisov a následne začne aj kampaň. Jeho vyzývateľom môže byť podľa kuloárov aktuálny predseda parlamentu a šéf Hlasu-SD Peter Pellegrini, no nateraz ešte nič nepotvrdil, no ani nevyvrátil. Ako sa tieto osobnosti líšia a čo má Korčok tak zásadne odlišné v porovnaní s končiacou Zuzanou Čaputovou? Aj na tieto otázky sme hľadali odpovede u odborníkov.

archívne video

Ivan Korčok Stav zberu podpisov v kampani za prezidenta SR (Zdroj: Topky/ Ramon Leško)

Na naše otázky odpovedali dvaja politológovia - Jozef Lenč ( JL ) a Juraj Marušiak ( JM ).

V čom je podľa vás výhoda Ivana Korčoka v prezidentskej kampani oproti Petrovi Pellegrinimu?

JL : V tom, že v čase volieb nebude spájaný s aktuálnou vládnou koalíciou a v tom, že mu nik nebude môcť vyčítať jeho "nepravdivé" vyjadrenia z minulosti ohľadom (ne)kandidovania na post prezidenta republiky.

Zobraziť galériu (5) Politológ Jozef Lenč (Zdroj: FB/Jozef Lenč)

JM : Myslím, že pozícia Korčoka v očiach opozičného elektorátu je silnejšia ako pozícia Pellegriniho v očiach voličov súčasnej koalície. Súčasná koalícia prispieva k zneviditeľneniu Hlasu a jeho predsedu a to aj pri pozitívnych aspektoch vládnutia. Budúci rok sa už objavia aj prvé prejavy nespokojnosti s politikou súčasnej vlády aj zo strany ich elektorátu. Na druhej strane, elektorát súčasnej opozície je rozdrobený, môže sa objaviť celý rad alternatívnych kandidátov, navyše na opozíciu dolieha stigma vládnutia za rok 2023, s ktorou sa budú musieť vyrovnať aj sily, ktoré priamo do koalície neboli začlenené, t.j. predovšetkým Progresívne Slovensko.

Politológ Juraj Marušiak (Zdroj: TASR - Lukáš Grinaj)

Má ktokoľvek z tejto dvojice istotu výhry vo voľbách do pozície hlavy štátu?

JL : Je možné, že jeden z nich sa stane prezidentom republiky, ak sa v priebehu kampane neobjaví nejakí "čierny kôň" volieb. Niekto, kto aktuálnych favoritov prekvapí.

JM : Myslím, že nie, výsledok môže byť veľmi tesný.

Kto je podľa vás Ivan Korčok v porovnaní so Zuzanou Čaputovou? Ako veľmi sa líšia ich príbehy?

JL : Ivan Korčok je v porovnaní so Zuzanou Čaputovou muž. Líšia sa v príbehoch, ktoré predchádzali ich kandidatúre. Pokým v prípade Ivana Korčoka platí, že sa pred kandidatúrou na prezidenta učil zžiť s politikou a diplomaciou a má s nimi osobné skúsenosti, prezidentka Čaputová sa politike učila počas kampane a diplomacii počas výkonu funkcie. Obe relatívne zvládla.

(Zdroj: Topky/Vlado Anjel)

JM : Korčok je hlavne skúsený diplomat, nie je v politike nováčik. Určite je silnejší aj na medzinárodnej úrovni. Myslím, že skúsenosť s Kiskom a Čaputovou, ktorí na začiatku vyvolávali obrovské nádeje, ktoré nedokázali naplniť, skoncuje s ilúziou, že zmeniť kvalitu politiky na Slovensku je možné technológiou "vyťahovania zajacov z klobúka."

Môže v súčasnej, napätej politickej situácii Korčokova skúsenosť s politikou z ministerského kresla ako kandidátovi pomôcť či skôr uškodiť?

JL : Skôr pomôcť. Uškodiť mu môže to, že je jednostranne politicky orientovaný a tak bude spoločnosť a voličov najmä rozdeľovať a nie spájať.

Kto je alternatívou "koaličného kandidáta", ak sa tejto úlohy nakoniec z rôznych dôvodov nezhostí samotný Pellegrini? Má okrem neho ešte niekto iný vôbec šancu?

JL : Osobne sa domnievam, že by nemali hľadať niekoho, kto bude apriórne spájaný s vládnou koalíciou, pretože tá osoba bude spoločnosť rozdeľovať. Mali by sa poohliadnuť po niekom, kto bude skôr osobou spájajúcou Slovensko a teda z časti oslovujúcou aj elektorát vládnej koalície. Mohli by sa poohliadnuť po nejakej ľavicovej osobnosti, diplomatovi alebo predstaviteľovi odborov.

JM : Objavili sa rozličné mená, okrem iného aj Roberta Mistríka. Zatiaľ sa však Korčkova pozícia javí ako neotrasiteľná. Ďalej sa hovorí o Jánovi Kubišovi ako o potenciálnom prezidentskom kandidátovi, čo však môže byť skôr vyzývateľom Petra Pellegriniho alebo iného kandidáta súčasnej vládnej koalície.