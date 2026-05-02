Najhorší deň v živote Romana Pomajba! Lekári mu oznámili zdrvujúcu správu: Rakovina!

BRATISLAVA - Herec a zabávač Roman Pomajbo je pre verejnosť stelesnením dobrej nálady a neutíchajúceho optimizmu. Málokto by však čakal, že pod maskou večného vtipkára ukrýva príbeh, z ktorého doslova mrazí.
V profesii herca platí kruté pravidlo – šou musí pokračovať bez ohľadu na to, čo prežíva v súkromí. Roman Pomajbo priznal, že aj on zažil chvíle, kedy mu srdce pukalo od strachu, no na tvári musel udržať úsmev. A to dokonca nedávno. „Sme tak vychovávaní, aby sme vedeli proti tomu bojovať. Herec sa má pripraviť na tú rolu, ale sú okamihy, ktoré nevymyslíš,“ začal svoje úprimné rozprávanie o jednom z najťažších dní svojho života.
Ten deň začal nenápadne, návštevou dcéry v ústave lekárskej kozmetiky. Tam však lekári upozornili aj samotného herca na podozrivé znamienko. Nasledovali testy a nekonečné čakanie. To najhoršie prišlo v momente, kedy by to čakal najmenej. „Stalo sa mi, že mi prišli pár minút pred predstavením výsledky z histológie. Keď som išiel na javisko, tak mi prišlo, že áno, je to potvrdené, je to rakovina kože. Tak som nevedel, čo ďalej,“ šokoval Roman priznaním o momente, kedy mu zamrzol úsmev na perách.
Hoci mal v hlave len jedinú vetu – diagnózu, ktorá naháňa strach – musel vyjsť pred divákov a plniť svoju úlohu. Negatívny zážitok v ňom však zanechal hlbokú stopu a stal sa pre neho dôležitým mementom. „Treba myslieť na seba, ísť na prehliadky, lebo si myslíš, že všetko je v poriadku... Neviem, či človek musí dostať facku, aby si uvedomil tieto veci. Ale život je to tvoj a ty rozhoduješ, ako sa budeš mať,“ dodal rezolútne Pomajbo. Otázkou ostáva, ako dokázal v takom psychickom rozpoložení dohrať predstavenie a nezrútiť sa priamo pred očami divákov. Herec prezradil, že v ten osudný večer ho zachránila jedna dôležitá žena! A dodal aj to, ako je na tom s hrozivou diagnózou...