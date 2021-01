Babyboom v našom šoubiznise: 11. dieťa Borisa Kollára, 49-ročná prvorodička aj... Beňová mamou po 50-ke!

Petra Mokoš Lenártová (37), Dievča za milión

Vo februári priviedla na svet svoje druhé dieťa jedna z najznámejších účastníčok reality šou Dievča za milión Petra Mokoš Lenártová. Jej dcérka Mia sa dočkala sestričky. Ako nám plavovláska prezradila, rodila na súkromnej klinike na Cypre a pôrod ju stál cca 2500 eur.

Zdroj: Dáša Chovancová

Ivana Surovcová (34), tanečnica

Prvýkrát rodičmi sa v uplynulom roku stali aj tanečnica Ivana Surovcová a jej manžel, hokejista Marián Gáborík. Blondínka porodila 20. mája 2020 dcérku, ktorej dali krásne meno Bella.

Zdroj: Instagram I.G.

Erika Judínyová (49), moderátorka

21. mája 2020 o 11:20 porodila v bratislavskej nemocnici na Kramároch aj Erika Judínyová. 49-ročná markizáčka priviedla na svet svoje prvé dieťatko, dcérku, ktorej spolu s manželom Štefanom Skrúcaným dali meno Ella.

Zdroj: Vlado Benko Jr.

Monika Bagárová (26), porokyňa SuperStar

27. mája 2020 sa stala mamou aj speváčka Monika Bagárová. Porodila len pár dní pred veľkým finále speváckej šou SuperStar, v ktorej bola porotkyňou. Dievčatko, ktorému s partnerom, MMA bojovníkom Makhmudom Muradovom, dali meno Rumia, sa narodilo cisárskym rezom.

Zdroj: Instagram M.B.

Lucia Mokráňová (28), exfarmárka

Bývalá účastníčka markizáckej reality šou Farma Lucia Mokráňová v januári prekvapila, keď oznámila, že čaká dieťa. Bábätko sa narodilo 29. mája 2020 a blondínka dala svojej prvej dcérke netradičné meno Tali.

Zdroj: Instagram L.M.

Dominika Cibulková (31), tenistka

Azda najsledovanejším pôrodom roka sa stal ten Dominiky Cibulkovej. Svojho syna Jakubka priviedla na svet vo viedenskej pôrodnici 14. júna 2020. „Všetko prebehlo v poriadku, malý sa narodil pár minút pred 4. hodinou ráno,“ dozvedeli sme sa od nášho zdroja.

Zdroj: Vlado Benko Jr.

Boris Kollár (55), politik

Aj predseda Národnej rady Slovenskej republiky Boris Kollár sa tento rok stal už po jedenástykrát otcom. Synčeka Markusa mu 7. mája porodila tmavovláska Miroslava. „Z dieťatka sa obidvaja veľmi tešíme. Nový život je zázrak. V pláne to nebolo, podarilo sa. A som veľmi šťastná, že malý je zdravý, to je pre mňa najdôležitejšie. Bohužiaľ, je to verejne činná osoba, tak sa dalo čakať, že to asi vyjde von. Aj keď nie som z toho nadšená,“ priznala vtedy pre Plus Jeden Deň mamička.

Zdroj: Facebook Mirka

Ondrej Kandráč (42), hudobník

Len mesiac po Erike Judínyovej a Štefanovi Skrúcanom sa z bábätka tešil aj hudobník Ondrej Kandráč. Jeho manželka Erika mu 26. júna priviedla na svet dcérku, ktorej dali krásne meno. „Naša malá princezná sa volá Mária. Svetlo sveta uzrela 26. 6. 2020,“ informoval na sociálnej sieti spevák.

Zdroj: Instagram O.K.

Kristína Greppelová (36), herečka

Mamou sa uplynulý rok stala aj herečka Kristína Greppelová. Dcérku Charlotte porodila svojmu manželovi a zároveň hereckému kolegovi Tomášovi Palonderovi. „Vitaj v džungli! Charlotte Palonder. 3,9 kg - 50 cm. 14. 7. 2020,“ podelil sa o radostný moment umelec.

Zdroj: Facebook T.P.

Mária Čírová (32), speváčka

28. júla sa o radostnú správu podelila aj speváčka Mária Čírová. Na svet priviedla svoje tretie dieťatko - synčeka, ktorému s manželom dali pomerne netradičné meno. „Ruben Kachút, vitaj medzi nami,“ napísala šťastná speváčka.

Zdroj: Instagram M.Č.

Barbora Krajčírová (33), moderátorka

Mamou sa uplynulý rok stala aj moderátorka Barbora Krajčírová. K dcérke Amii, ktorú má so spevákom Tomim Popovičom, pribudol chlapček Kristián. Toho porodila aktuálnemu manželovi, poslancovi Ľubošovi Krajčírovi.

Zdroj: Instagram B.K.

Petra Ficová (34), celebritná fotografka

Petra Ficová, ktorá je nevestou známej milionárskej rodiny Rehákovcov, porodila tento rok tretie dieťa. K dcérkam Johanke a Dorotke pribudol chlapček, ktorému fotografka dala meno po oteckovi - Martin.

Zdroj: Instagram P.F.

Martin Mňahončák (43), herec

Pôrod druhého bábätka sa hercovi Martinovi Mňahončákovi a jeho manželke Katke podarilo úplne utajiť. Správa o tom, že sú už štyria, sa na verejnosť dostala až po niekoľkých týždňoch, keď známy Slovák zverejnil fotku, na ktorej v pozadí stála jeho polovička s novorodenou dcérkou v nosiči.

Zdroj: Instagram M.M.

Gabriela Bullová (37), exfarmárka

Koncom roka 2019 sa bývalá účastníčka reality šou Farma Gabriela Bullová zasnúbila a už vo februári oznámila, že je tehotná. No a začiatkom septembra 2020 sa z nej stala trojnásobná mamička. Na svet priviedla chlapčeka, ktorému dala meno Lacko. „Všetkým, čo nám silno palce držali, oznamujeme, že dňa 9. 9. 2020 o 12:31 hod. sa nám narodilo naše vytúžené dieťatko, syn Lacko,“ oznámila Gabriela.

Zdroj: Instagram G.B.

Markéta Konvičková (25), speváčka

Superstaristka Markéta Konvičková si v posledných rokoch prešla vážnymi zdravotnými problémami - na vaječníkoch jej našli vzácny druh nádoru. Po sérii chemoterapií sa jej však podarilo otehotnieť a dnes je už mamou dcérky. „Amália. Poklad v náručí. Vitaj slniečko. Už teraz má naša dcéra svoju hlavu, proste už chcela byť s nami!“

Zdroj: Instagram M.K.

Vendula Pizingerová (48), vdova po Karlovi Svobodovi

Počas jej tehotenstva sa šírili klebety, že jej dieťa vynosí istá Ukrajinka. Blondínke dokonca ľudia odkazovali, že v takomto veku je to, že čaká dieťa, maximálne nezodpovedné. 13. októbra však na svet priviedla zdravého chlapca. „Josef Pizinger mladší. 13. 10. 2020, tak ťa tu vítame, synu, aj s tvojim tatinkom, ktorý je presne na deň o 33 rokov starší.“

Zdroj: Instagram VP

Monika Beňová (52), politička

Najväčším prekvapením tohto roka bolo tehotenstvo 52-ročnej europoslankyne Moniky Beňovej. Politička sa stala dvojnásobnou mamou 1. novembra 2020. „Všetko je tak, ako má byť, je to naša malá čarodejnica, škorpiónka. Sekcia trvala 20 minút a Lea váži skoro 3 kg. Už ju mám pri sebe,“ prezradila čerstvá mamička s tým, že jej partner Ľubomír Klčo bol pri pôrode a bol veľmi dojatý.

Zdroj: Instagram M.B.

Melánia Kasenčáková (36), tanečnica

Bývalá účastníčka jojkárskej šou Miliónový tanec porodila 20. novembra druhé dieťa. Dievčatko, ktorému s talianskym manželom Enricom dali meno Clarissa. Dvojica má spolu už dcérku Zaru.

Zdroj: Instagram MK

Robo Papp (38), spevák

Začiatkom decembra sa druhýkrát otcom stal aj spevák Robo Papp. Jeho druhá manželka Veronika mu porodila synčeka, ktorému dali meno Leonard. „Náš syn Leonard je na svete, obaja aj s maminkou sú v poriadku, aj keď ubolení,“ informoval na Instagrame.

Zdroj: Instagram VP

Bohuš Matuš (46), muzikálový herec

Príchod prvého dieťatka českého muzikálového herca Bohuša Matuša bol ostro sledovaný českými médiami. Dcérku mu totiž porodila jeho len 17-ročná partnerka Lucinka. Dievčatko sa narodilo 7. decembra. „Natálka sa narodila včera o 22:47, mala skoro 4 kilá,“ potvrdil spevák.

Zdroj: Instagram BL

