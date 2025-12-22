Pozrite si, čo hovoria najnovšie dáta o cestovaní na Slovensku: Výsledky vás prekvapia

BRATISLAVA - Železničná doprava na Slovensku zostáva dôležitou súčasťou každodenného života. Dlhodobý záujem cestujúcich podporujú aj zlepšujúce sa služby a komfort počas jazdy.
Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK) meria pravidelne každý mesiac spokojnosť a výsledky vyhodnocuje kvartálne a polročne. Cieľom je transparentne ukázať, kde cestujúci vnímajú silné stránky železničnej dopravy a kde očakávajú zlepšenie. Aj na základe toho sa robia zmeny tam, kde ich ľudia najviac cítia.
Stúpol podiel ľudí, ktorí chcú cestovať vlakom častejšie
Prieskum ZSSK za tretí štvrťrok 2025 potvrdzuje rastúci záujem o cestovanie vlakom a zlepšujúce sa čisté odporúčanie. Index celkovej spokojnosti dosiahol 65,3 bodu a NPS (Net Promoter Score – index ochoty odporúčať značku/službu) sa zlepšil na –10. V európskej verejnej doprave sa NPS často pohybuje v intervale od –20 do +10, výsledok ZSSK tak zodpovedá typickému priemeru sektora.
Silné vnímanie komfrotu a čistoty
V najbližšom období bude prioritou presnejšia prevádzka a jednoduchší nákup cestovných lístkov. V porovnaní s prvým polrokom 2025 stúpol podiel ľudí, ktorí plánujú v nasledujúcich 12 mesiacoch cestovať vlakom častejšie - z 27 percent na 35 percent.
Podiel tých, ktorí plánujú cestovať menej, klesol z 8 percent na 6 percent. Najvýraznejší rast záujmu sa prejavuje u cestujúcich vo veku 16 až 29 rokov a pri diaľkových vlakoch. Stabilne silné ostáva vnímanie bezpečnosti železničnej dopravy a bez zhoršenia zostáva aj komfort – čistota, pohodlie a kapacita.
Národný dopravca ide načas takmer na 99 percent
Okrem pozitívnych vecí sa ZSSK zameriava aj na oblasti zlepšenia. V indexe spoľahlivosti sa zhoršila vnímaná presnosť vlakov o viac než 1 indexový bod. Vlaky ZSSK však tento rok jazdia podľa cestovného poriadku takmer na 99 percent načas, ak sa berú do úvahy len tie situácie, ktoré vie dopravca ovplyvniť.
Väčšina okolností, ktoré vlaky zdržia, sú mimo zodpovednosti ZSSK a dopravca ich nevie ovplyvniť – napríklad počasie, nehody, výluky, poruchy infraštruktúry a podobne. Bojuje s nimi aj väčšina iných dopravcov na Slovensku. Vtedy celková presnosť vlakov v prípade ZSSK klesne na 91 percent.
Viaceré kroky na ešte väčšiu spokojnosť
Spokojnosť s informovaním o meškaní a s pocitom osobného bezpečia zostala približne na úrovni predchádzajúceho obdobia. V oblasti produktov a služieb došlo k poklesu najmä pri dostupnosti predajných miest (pokladní) či vnímaní online nákupu. Medzi ľuďmi, ktorí plánujú cestovať menej, dominujú hlavne zmena životnej situácie (38 percent), nespoľahlivosť vlakových spojení (37 percent), cena (29 percent), častejšie využitie auta (28 percent) a komfort (20 percent).
ZSSK pravidelne robí kroky s dopadom na spokojnosť. V prevádzke pôjde o stabilnejšie obehy súprav, operatívne rezervy a obmedzovanie sekundárnych meškaní. Cieľom je vyššia presnosť, ktorú cestujúci vnímajú najcitlivejšie. V informovaní sa zameranie posúva na rýchlejšie a presnejšie notifikácie v aplikácii a na webe, zrozumiteľné odhady príchodu a jednotný jazyk oznamov. V nákupe lístkov bude dôraz na jednoduchšie používanie digitálnych kanálov a rozšírenie alternatív tam, kde nie je pokladnica.
Ceny lístkov sa už roky nemenili
Napriek rastúcej inflácii, prevádzkovým nákladom či rozsiahlej modernizácii ZSSK na Slovensku od roku 2011 nemenila ceny lístkov, jedinou výnimkou sú Tatry. Stačí si porovnať ceny potravín, energií, bývania, pohonných hmôt, iných spôsobov dopravy či diaľničných známok - za posledných 14 rokov prudko narástli. Aj preto je cenová stabilita národného dopravcu ZSSK výnimočná. V budúcnosti však možno budú úpravy nevyhnutné.
Poplatok za servis pri nákupe v pokladnici nie je zvýšením cestovného, ale motiváciou na využívanie digitálnych kanálov. Cenu lístka tvorí samotná služba prepravy - vozidlá a ich údržba, energia, práca a výcvik personálu, poplatky za využitie železničnej dopravy cesty, čistenie, informovanie o meškaní a prevádzka digitálnych kanálov. Tarifa je súčasťou verejnej služby a určuje sa v spolupráci s Ministerstvom dopravy SR.
VIAC O CESTOVANÍ SO ZSSK
Advertoriál pripravený v spolupráci so ZSSK.