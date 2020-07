Je to tu! Mária Čírová porodila... Chlapček dostal EXTRA netradičné meno!

Radostnou správou sa speváčka pochválila v utorok ráno na svojom profile. Zverejnila spoločnú fotografiu z pôrodnice, kde v náručí drží svoj najmenší poklad. No a v príspevku, kde chlapčeka víta na svete zároveň prezradila aj to, aké mu vybrali meno. Po Zoe a Hugovi prišla rodinka opäť s niečím netradičným, no krásnym. „Ruben Kachút, vitaj medzi nami," napísala šťastná speváčka.

K snímke potom pridala ešte niekoľko dojímavých slov.dodala sympatická blondínka, ktorej v priebehu piatich minút pod príspevkom pribudlo viac ako 100 gratulácií. K tým sa pripájame aj my, krásnej rodinke srdečne gratulujeme a prajeme veľa zdravia!

Do rodiny Kachútovcov pribudol piaty člen. Zoe a Hugo sa dočkali bračeka Rubena. Zdroj: Instagram M.Č.