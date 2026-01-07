Horatio Caine z CSI: Miami oslavuje 70-ku: Na FOTO ho nespoznáte... To nemôže byť on!

MIAMI - Legendárna kriminálka CSI: Miami patrila k najobľúbenejším seriálom na slovenských obrazovkách. Horatio Caine, ktorého stvárnil herec David Caruso, si získal srdcia divákov po celom svete. Ako však dnes vyzerá muž, ktorý mu vdýchol život?
Na slovenských televíznych obrazovkách svojho času doslova kraľoval populárny kriminálny seriál CSI: Miami, ktorý si získal obrovské množstvo fanúšikov. Aj po rokoch sa stále objavuje v televíznom programe a u mnohých divákov vyvoláva nostalgiu. Práve Slováci si tento seriál mimoriadne obľúbili – či už pre napínavé prípady, výraznú atmosféru alebo nezabudnuteľné postavy.
Jednou z nich bol bezpochyby hlavný hrdina Horatio Caine, charizmatický detektív s typickým nadhľadom. Túto ikonickú postavu stvárnil herec David Caruso. Ako sa však Horatio – respektíve jeho predstaviteľ – za tie roky zmenil? David Caruso dnes oslavuje 70. narodeniny a je jasné, že čas sa neúprosne podpísal aj na jeho výzore.
Naposledy sa pred kamerami objavil v roku 2012, keď sa ešte nakrúcal seriál CSI: Miami. Odvtedy sa herec stiahol z verejného života. Práve preto by mnohí fanúšikovia mohli byť dnes poriadne prekvapení, ako vyzerá. Seriálového detektíva, akého si pamätajú z obrazoviek, by ste na prvý pohľad možno ani nespoznali. Pozrite sa, ako dnes vyzerá legendárny Horatio Caine!
