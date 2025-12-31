Polícia vyhlásila PÁTRANIE po slovenskej herečke: Príkaz na ZATKNUTIE!

BRATISLAVA - Polícia vyhlásila pátranie po žene, na ktorú je vydaný príkaz na zatknutie. A ľudia ju okamžite spoznali - ide o slovenskú herečku, ktorá hrá napríklad aj v Rodinných prípadoch!
Web patranie.sk zverejnil pátranie po žene, na ktorú je vydaný príkaz na zatknutie. Volá sa Andrea Kvašňovská... A hoci meno mnohým nie je známe, tvár už áno. Pod príspevkom na sociálnej sieti Facebook sa okamžite začali kopiť komentáre ľudí, ktorí ju začali spoznávať. Mnohí v nej spoznali herečku, ktorá hrala napríklad aj v markizáckych Rodinných prípadoch.
„Však to je herečka z Rodinných prípadov,“ napísala jedna z komentujúcich a pridali sa ďalší: „Podľa mňa je toto tá herečka.“ A tých, ktorí sú rovnakého názoru, boli doslova desiatky. „Áno, je to herečka z Rodinných prípadov.“ A o tom, že istá Andrea Kvašňovská hrala v Rodinných prípadoch, potvrdzuje aj Česko-Slovenská filmová databáza.
Navyše sa mala objavi ťaj v seriáloch Kriminálka Kraj, Čerti nikdy nespí, Za sklom či Ordinácia v ružovej záhrade.