MIMORIADNE Snehová KALAMITA na východe: FOTO Zapadnuté sypače, neprejazdné cesty a záveje!

BRATISLAVA - Nprejazdné cesty, meškajúca verejná doprava a výzvy, aby ľudia radšej nikde nejazdili. Na Slovensko dorazila v utorok večer druhá vlna sneženia a tentokrát udrelo počasie v plnej sile. Najviac zasiahnutý je východ krajiny.
Aktualizované 10:30 Letisko Košice je aj napriek intenzívnej snehovej nádielke plne v prevádzke. „Počas celej noci pracovali naše prevádzkové tímy na odpratávaní snehu a zabezpečení bezpečných podmienok na vzletovej a pristávacej dráhe. Vďaka tomu ranné pristátie letu z Bratislavy prebehlo bez problémov,“ uviedol hovorca Juraj Toth s tým, že sú pripravení aj na popoludňajšie lety z Viedne, Zürichu a Londýna.
Aktualizované 10:20 V slovenských pohoriach platí v stredu nad pásmom lesa mierne lavínové nebezpečenstvo, druhý stupeň z päťdielnej medzinárodnej stupnice. Lavínové nebezpečenstvo je lokálne, koncentruje sa do miest, kde vietor navial väčšie množstvo nového snehu. Informovalo o tom Stredisko lavínovej prevencie Horskej záchrannej služby (SLP HZS). Nový sneh je v žľaboch, muldách a pod skalnými stenami uložený vo forme menej stabilných snehových dosiek a vankúšov. „Uvoľnenie lavíny na takýchto strmých svahoch, kde sa pod novým snehom nachádza ešte aj starý zmrznutý sneh, je možné najmä pri dodatočnom zaťažení. Väčšie samovoľné lavíny sa neočakávajú,“ upozornilo stredisko.
Za poslednú periódu sneženia pripadlo v slovenských pohoriach 20 až 40 centimetrov nového snehu, ktorý bol vplyvom silného vetra previevaný na záveterné miesta a do pásma lesa, kde jeho výška dosahuje aj viac ako 60 centimetrov. „Na vetrom exponovaných miestach je povrch snehu vyfúkaný až do starého snehu, prípadne skál a trávy. Vplyvom veľmi nízkych teplôt sa nový sneh nevie previazať so starým snehovým podkladom a ostáva nestabilný,“ dodalo SLP s tým, že celková výška snehu ostáva aj naďalej podpriemerná.
Aktualizované 9:50 V Košiciach pre zlú poveternostnú situáciu vyhlásili v stredu ráno prvý kalamitný stupeň. Mesto o tom informuje na svojej webovej stránke s tým, že všetky hlavné cestné ťahy sú prejazdné. Niektoré zastávky MHD v kopcovitých terénoch sú však neobsluhované. Dôsledky počasia budú mať vplyv aj na odvoz odpadu.
Počas uplynulej nočnej zmeny bolo v teréne 52 mechanizmov zimnej údržby. „Na mnohých úsekoch sa od noci vytvárajú snehové jazyky a záveje. Prioritou mesta a cestárov bolo udržať prejazdné predovšetkým hlavné cestné ťahy,“ uviedol pre TASR hovorca mesta Dušan Tokarčík s tým, že cestári od stredajšieho rána pokračujú v údržbe vedľajších ciest a vnútrosídliskových komunikácií.
Čo sa týka MHD, počasie spôsobovalo problémy najmä v kopcovitých terénoch. Zaznamenali aj viaceré meškania na autobusových či električkových linkách. Mesto pripomína, že už v noci boli na odhŕňanie tratí nasadené tri technologické električky.„Vzhľadom na poveternostnú situáciu bude na niektorých kritických miestach problém s plánovaným odvozom komunálneho odpadu, o čom už mesto informovalo aj mestské časti. Ide najmä o úseky so zhoršenou zjazdnosťou, problematickým prístupom ku stojiskám alebo zvýšeným rizikom vzniku škodovej udalosti,“ dodáva mesto. Ako uviedla zo spoločnosti Kosit Slavomíra Brzová, nedostupné či rizikové úseky budú riešené náhradným vývozom v čo najskoršom termíne.
Aktualizované 9:25 Na strednom a východnom Slovensku bolo v stredu ráno väčšinou sedem až 20 centimetrov snehu vrátane južnej časti územia. Na východe Podunajskej nížiny bolo zväčša päť až 20 centimetrov snehu. Bratislavský a Trnavský kraj je naďalej väčšinou bez snehu. Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) o tom informoval na sociálnej sieti. „Posledné dve trvalejšie sneženia na frontálnom rozhraní spojeného s tlakovou nížou so stredom nad Stredomorím, prípadne Jadranom, zasiahli aj naše územie. Krajný západ Slovenska a západná časť Trenčianskeho a Žilinského kraja však zostala väčšinou mimo hlavného zrážkového pásma na uvedenom frontálnom rozhraní,“ priblížili meteorológovia s tým, že preto bola v stredu ráno naďalej väčšina Bratislavského a Trnavského kraja bez súvislej snehovej pokrývky.
V Trenčianskom kraji je podľa SHMÚ súvislá snehová pokrývka zväčša aj v nižších polohách, ale väčšinou je to len pár centimetrov snehu. „Na niektorých miestach (najmä na dolnom Zemplíne) je sneh v týchto chvíľach už vďaka silnému vetru nerovnomerne rozmiestnený,“ dodali odborníci.
Najviac zasiahnutý je východ
Zatiaľ čo prvá vlna sneženia z pondelka priniesla pár centimetrov snehu a zasiahla najmä juh a východ, druhá vlna už bola oveľa intenzívnejšia. Výdatné sneženie dorazilo nad naše územie od juhu ešte v utorok vo večerných hodinách a zasiahlo najmä východné a stredné Slovensko. SHMÚ vydalo pre Košicský a Prešovský kraj výstrahy pred snežením, v niektorých oblastiach aj pred vetrom.
Upozornili, že na východnom Slovensku sa v stredu môžu vyskytnúť snehové jazyky a záveje. Platia preto výstrahy prvého a druhého stupňa. Pozor si treba dať aj na silný vietor. Výstrahu druhého stupňa vydali meteorológovia pre okresy Košice, Košice-okolie, Michalovce, Sobrance a Trebišov do 11.00 h. Potom až do polnoci platí výstraha prvého stupňa pre celý Košický kraj a taktiež pre celý Prešovský kraj. „Tvorba snehových jazykov a závejov predstavuje zvýšené nebezpečenstvo pre dopravné aktivity,“ podotkli odborníci.
SHMÚ zároveň informoval o výstrahe prvého stupňa pred vetrom, ktorá platí pre takmer celý Košický kraj a okresy Prešov a Vranov nad Topľou do 16.00 h. „Ojedinele sa očakáva výskyt vetra, ktorý dosiahne krátkodobo (v nárazoch) rýchlosť 65 až 80 kilometrov za hodinu a priemernú rýchlosť okolo 45 kilometrov za hodinu,“ priblížil.
Sneh spôsobuje komplikácie
Najviac zasiahnutý je východ krajiny, kde majú za sebou rušnú noc. Sneženie komplikuje dopravu aj dnes ráno. Pre okresy Michalovce, Trebišov, Sobrance a Košice-okolie je vyhlásený prvý kalamitný stupeň. Informuje o tom Slovenská správa ciest (SSC) a polícia Košického kraja. Cesty v kraji sú podľa polície zasnežené, všetka technika je v teréne. Policajti v tejto súvislosti žiadajú vodičov o maximálnu opatrnosť, prispôsobenie rýchlosti stavu vozovky a zváženie nevyhnutnosti cesty.
Cesta I/19 v smere Košické Olšany - Košická Nová Ves je uzatvorená pre nákladnú dopravu. Dôvodom je zlý stav vozovky. Nachádza sa tam desať až 15 centimetrov snehu. Pri krajnici sú podľa polície odstavené nákladné autá. Dopravu odkláňajú na rýchlostnú cestu R4.
Policajti ďalej priblížili, že cesta II/552 Nižná Hutka - Krásna je ťažko prejazdná, tvoria sa tam snehové jazyky a záveje. „Cestárska technika úsek opakovane prechádza,“ podotkli. V celom okrese Košice je na cestách súvislá vrstva snehu. Technika je aj v tomto prípade v teréne.Na ceste I/19, v smere Košické Olšany - Košická Nová Ves, je momentálne cesta uzatvorená pre nákladnú dopravu. „Pri krajnici je odstavených viacero nákladných vozidiel. Prichádzajúce vozidlá policajti odkláňajú na rýchlostnú cestu R4,“ informovali.
Ťažko prejazdná je cesta II/552 medzi Nižnou Hutkou a Krásnou, kde sa vytvárajú snehové jazyky a záveje. „Medzi Slovenským Novým Mestom a Slancom zapadol sypač, rovnako sypač zapadol aj medzi Ždaňou a Nižnou Myšľou, úseky ciest sú nateraz neprejazdné. Ťažko prejazdný je aj horský priechod Dargov, pri krajnici sú odstavené kamióny,“ dodala.
Polícia ďalej uviedla, že úsek Slanské Nové Mesto - Slanec je neprejazdný. Zapadol tam sypač, nasadili však náhradné vozidlo. V celom okrese Košice-okolie je podľa polície súvislá vrstva snehu, cesty sú ťažko prejazdné. „Správa ciest Moldava nad Bodvou bola viackrát vyrozumená, technika je v teréne,“ poznamenala.
Ťažko prejazdný je aj úsek pri Dargove. Stoja tam dva kamióny. Policajná hliadka tam podľa vlastných slov monitoruje situáciu. Na úseku Čerhov - Luhyňa je silnejšia vrstva snehu.
Polícia pokračuje, že v okrese Rožňava sú cesty väčšinou zjazdné, miestami mokré. Na niektorých úsekoch je súvislá vrstva snehu. „Cesty prvej triedy bez obmedzení, horské priechody zjazdné. Cestári s technikou v teréne,“ tvrdí.
Za najproblematickejšie úseky považuje polícia Košického kraja cesty I/19 Horovce - Trhovište - Pozdišovce - Michalovce, I/19 Michalovce - Sobrance - Vyšné Nemecké, I/18 Michalovce - Strážske, II/554 Rakovec n/Ondavou - Trhovište - Ložín - Oborín, II/552 Veľké Kapušany - Oborín - Kucany a II/555 Michalovce - Veľké Kapušany - Kráľovský Chlmec. Cesty tretej triedy v okresoch Michalovce a Sobrance sú ťažko prejazdné. Miestami môžu byť aj neprejazdné pre snehové jazyky a záveje.
Polícia Prešovského kraja na sociálnej sieti informovala, že na ceste I/21 Chmeľovský kopec je striedavo spustená premávka v jednom smere pre osobné aj nákladné vozidlá. Cesta I/18 Petič je neprejazdná pre nákladné vozidlá. V okrese Poprad sú horské priechody Branisko a Vernár neprejazdné pre nákladné vozidlá. Jeden jazdný pruh je blokovaný v úseku Malá Domaša - Nová Kelča v okrese Vranov nad Topľou. „Na diaľnici D1 je znížená rýchlosť na 100 kilometrov za hodinu. Ostatné cesty v Prešovskom kraji sú zjazdné, ale zasnežené,“ upozornila polícia.
SC na svojom webe zjazdnosť.sk uviedla, že vrstva čerstvého, kašovitého až utlačeného snehu snehu od jedného do troch centimetrov sa nachádza na D1 od Fričoviec cez Prešov, od Košíc až po Bidovce, na R2 na obchvate Tornale, na R3 v úsekoch Sedliacka Dubová - Široká a Nižná - Trstená sever, taktiež na všetkých úsekoch R4. Na obchvate Svidníka je štyri až päť centimetrov čerstvého snehu.
„Cesty prvej, druhej a tretej triedy sú zjazdné s obmedzeniami, povrch vozoviek je prevažne pokrytý vrstvou čerstvého, kašovitého alebo utlačeného snehu od jedného do troch centimetrov, v Prešovskom a Košickom kraji štyri až päť centimetrov, v okresoch Vranov nad Topľou a Bardejov päť až desať centimetrov,“ priblížila správa ciest.
S obmedzeniami sú podľa SSC zjazdné aj horské priechody. Povrch vozoviek je prevažne pokrytý vrstvou čerstvého alebo kašovitého snehu hrúbky jedného až piatich centimetrov, miestami do desať centimetrov. Vlhký až mokrý povrch vozoviek majú horské priechody Pezinská Baba, Makov, Javorník, Šútovce, Homôlka a Šturec. Horské priechody Biela Hora a Havran majú povrch vozovky suchý, tvrdí správa. Pre nákladnú dopravu nad desať metrov dĺžky sú uzatvorené horské priechody Donovaly a cesta II/531 v úseku Muráň - Červená skala. Horský priechod Príslop je uzatvorený pre vozidlá nad 12 metrov dĺžky.
Na ceste I/66 sedlo Besník a na horskom priechode Čertovica sa tvoria snehové jazyky. „Pre husté sneženie je znížená dohľadnosť do 100 metrov na horskom priechode Čertovica a vo východnej časti územia SR, predovšetkým v Košickom kraji. V okrese Trebišov je pre husté sneženie znížená dohľadnosť len do 50 metrov,“ priblížila SSC. Na poľadovicu upozorňuje na ceste II/121 Horné Janíky, na ceste II/503 Šamorín - Hurbanova Ves a na cestách tretej triedy v obvode Šamorín.
„Suchú alebo vlhkú vozovku bez snehu majú len cesty v západnej časti územia SR,“ dodala správa ciest.
Problémy má aj MHD
Dopravný podnik mesta Košice upozornil k 7.00 h na neprejazdnú Sečovskú cestu smer Dargovských hrdinov pre zapadnutý kamión. Autobusové linky 15, 20, 32, 35 a 54 sú odklonené cez Prešovskú cestu. Neobsluhované sú zastávky Heringeš, Panoráma a Kalinovská. „Električková aj autobusová doprava premáva po meste s meškaniami do 30 minút,“ informuje DPMK na sociálnej sieti. Neobsluhovaná je mestská časť Pereš v úseku zastávok Lúčnicová - Hríbová pre nezjazdnú komunikáciu. Neprejazdný je úsek Ťahanovská - Madridská (kopec) a neobsluhovaná je zastávka Želiarska. „Z dôvodu silného sneženia spojeného s nárazovým vetrom je výrazne znížená prejazdnosť ciest, predovšetkým v kopcovitých terénoch. Z uvedeného dôvodu evidujeme meškania a výpadky spojov autobusovej aj električkovej MHD,“ uviedol podnik.
Vodičom odporúčali, aby zostali doma
Polícia v Košickom kraji dokonca už v utorok večer vyzvala vodičov, aby pre sneženie a silný nárazový vietor zvážili cestu autom. Zlá situácia bola v noci na Zemplíne, a to najmä v úseku medzi obcami Pozdišovce a Trhovište, kde už skončilo mimo cesty niekoľko vozidiel. Ak je vaša cesta neodkladná, zvýšte opatrnosť, prispôsobte rýchlosť stavu vozovky a znížte rýchlosť jazdy,“ uviedla polícia s tým, že v Košickom kraji na mnohých miestach sneží a fúka silný nárazový vietor. Pripomína, že to znižuje viditeľnosť a na cestách sa miestami tvoria snehové jazyky.
Ako informuje portál imeteo.sk, na mnohých miestach snežilo s intenzitou 1 až 2 centimetre za hodinu, čo v kombinácii s predchádzajúcimi zrážkami viedlo k rýchlemu nárastu snehovej pokrývky. "Na východe, predovšetkým v Košickom a Prešovskom kraji, sa k sneženiu postupne pridával silný severný až severozápadný vietor, ktorý dosahoval v nárazoch rýchlosť viac ako 20 m/s. V horských oblastiach boli nárazy ešte výraznejšie. Výsledkom bola snehová fujavica, biela tma a rýchle zafukovanie ciest," uviedli.
Ťažká noc
Slovenská správa ciest v utorok večer tiež informovala, že horský priechod Kremnické Bane pre počasie úplne uzavreli. „Horské priechody (HP) sú zjazdné s obmedzeniami, povrch vozoviek je prevažne vlhký až mokrý, okrem HP Herlianske Sedlo, Podspády, Huty, Oravská Lesná, Štós, Cukmantel, Zbojská, Chorepa, Čertovica, Besník a Pezinská Baba, ktoré majú vozovku pokrytú vrstvou čerstvého, kašovitého alebo utlačeného snehu hrúbky jeden až tri centimetre. Na HP Donovaly a Vrchslatina sa na vozovke nachádza miestami zľadovatený sneh hrubý jeden až dva centimetre,“ uviedla SSC. Cestári tiež informovali, že HP Šturec a Donovaly ako aj cesta II/531 v úseku Muráň - Červená skala boli uzatvorené pre vozidlá dlhšie ako desať metrov. HP Príslop je neprejazdný pre autá dlhšie ako 12 metrov. Upozornili aj na zníženú dohľadnosť na 100 metrov z dôvodu hustého sneženia na diaľnici D1 v úseku Poprad - Štrba a na rýchlostnej ceste R2 medzi Detvou a Lovinobaňou.