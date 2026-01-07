Influencer Oski Barami po debatách s poslancami: Príprava na vstup do POLITIKY?!

BRATISLAVA - Kontroverzia je jeho druhé meno! Influencer Oski Barami si začal "podávať" aj politikov a hoci vie, že to mnohých dráždi, cúvnuť neplánuje!
Je to už nejaký čas, čo sa známy influencer Oski Barami rozhodol, že si vo svojej šou "posvieti" aj na politickov a vyzerá to tak, že si túto novú moderátorskú polohu nesmierne užíva. V horúcom kresle sa už vystriedali také mená ako Igor Matovič, Robert Kaliňák, bývalá hlava štátu Andrej Kiska, či súčasný český predseda vlády Andrej Babiš! Naskytá sa teda otázka, či raz v parlamente neuvidíme sedieť aj Oskiho? Odpoveď sa dozmviete vo videu, do textu vyberáme iba: „...teraz keď som to spoznal a vidím, čo všetko sa tam deje... Pre mňa je to veľmi zaujímavé, je to podľa mňa veľmi hodnotný obsah a unikátny. Nikto sa neodvážil na Slovensku nič také robiť… Ja som sa na to odvážil. Viem, že to má nejakú dávku kontroverzie, ale z toho si ja hlavu nerobím,“ prezrádza Oski, ktorému odvaha pri politikoch rozhodne nechýba. „Nenaberal som dlho odvahu natočiť… naberal som dlho odvahu zverejniť.“
A ktorý politik mu je sympatický a ktorý nie? To si influencer, ktorý letel vládnym špeciálom, necháva pre seba, no zároveň dodal, že zážitky, ktoré s politikmi má, stoja rozhodne za to! A hoci ešte podľa neho nenastal ten správny čas, raz vyjde s pravdou von aj on! Jedno meno však napokon predsa len padlo – a ruka v ruke s ním aj priznanie, ktoré mnohých pobaví. „Môžem povedať, že najviac som sa bál Igora Matoviča. On bol prvý z tých velikánov, čo prišiel a ja som si robil prípravu naňho, ale my sme z neho boli úplne hotoví a nakoniec v pohode.“
A zmenil niekedy názor na politika po rozhovore? „Veľakrát sa mi stalo, že úplne neladilo to, čo som videl na obraze s realitou, väčšinou v pozitívnom smere. Veľa z nich ma príjemne prekvapilo,“ priznáva Oski, ktorý však ostáva nohami pevne na zemi a svedčia o tom aj jeho slová. „Každý vie byť cool na hodinu a pol. Ale je to brutálna robota a som na to veľmi hrdý.“ A keď už prišla reč na Slovensko, Oski priznal aj to, s akou myšlienkou sa v hlave pohráva čoraz častejšie. Naozaj rozmýšľa o odchode...?