Multiotecko Boris Kollár má ďalšie dieťa: 11. potomka mu porodila TÁTO žena!

Keď sa povie meno Boris Kollár, okrem jeho strany Sme rodina, Slovákom automaticky nabehne v mysli slovo „multiotecko“. Je o ňom totiž verejne známe, že doposiaľ má 10 detí a väčšine z nich doprial aj vlastnú mamu. No po jubilejnom 10. potomkovi, ktorého mu pred tromi rokmi porodila exsuperstaristka Barbora Balúchová, je už na svete už aj jedenáste.

Do redakcie nám totiž pred dvomi mesiacmi prišla správa: „Dobrý deň, ešte sa k vám nedostala informácia o tom, že pán Boris Kollár bude znovu otcom?“ napísal nám náš zdroj. Záhadná žena, ktorá nosila jedenásteho podnikateľovho potomka, je 39-ročná rozvedená mamička dvoch detí Miroslava.

„Termín má koncom mája,“ dozvedeli sme sa od nášho dobre informovaného zdroja. V tejto súvislosti sme, samozrejme, oslovili mamičku aj samotného Kollára.

Malý Markus sa narodil 7. mája 2020. Zdroj: Facebook Mirka

No zatiaľ čo ona sa nám doposiaľ nevyjadrila, politik túto informáciu pred pôrodom poprel. Aktuálne však 10. mamička všetko potvrdila. „Z dieťatka sa obidvaja veľmi tešíme. Nový život je zázrak. V pláne to nebolo, podarilo sa. A som veľmi šťastná, že malý je zdravý, to je pre mňa najdôležitejšie. Bohužiaľ, je to verejne činná osoba, tak sa dalo čakať, že to asi vyjde von. Aj keď nie som z toho nadšená,“ povedala pre denník Plus Jeden Deň Miroslava.

Táto žena Borisovi Kollárovi porodila 11. potomka. Zdroj: Tip čitateľa