Hľadanie ihly v kôpke sena končí: Dva nové teleskopy majú prísť s pravdou! TU sa pravdepodobne skrýva ĎALŠIA planéta

ČILE - Astronómovia už roky hovoria o možnej deviatej planéte slnečnej sústavy, ktorá by sa mala nachádzať hlboko za Neptúnom. Nové generácie teleskopov by ju mohli v najbližších rokoch konečne odhaliť a definitívne potvrdiť, že Planéta Deväť existuje.
Naša slnečná sústava má osem planét, no v posledných rokoch astronómovia teoretizujú, že by v nej mohla byť aj deviata, ktorá sa skrýva a zatiaľ sa ju nepodarilo pozorovať. A nie, nie je to Pluto. Keďže nachádza veľmi ďaleko od Slnka, bola by slabo osvetlená a jej hľadanie by sa podobalo hľadaniu ihly v kope sena. Súčasné teleskopy ju teda nemusia zachytiť. Úplne nový teleskop, ktorý by mal začať skúmať oblohu a zázraky našej slnečnej sústavy v budúcnosti, by ju však mohol odhaliť. A možno sa to už podarí japonskému Subaru na Havaji.
Podarí sa ju nájsť?
Odborníci pre Live Science uviedli, že aj nový teleskop v observatóriu Vera C. Rubinovej v Čile, by mohol v priebehu niekoľkých rokov nájsť nepolapiteľnú Planétu Deväť alebo jej existenciu definitívne vylúčiť. Mike Brown, astronóm z California Institute of Technology, povedal: „Je naozaj ťažké opísať slnečnú sústavu bez Planéty Deväť, ale neexistuje spôsob, ako byť na sto percent istý jej existenciou, kým ju neuvidíte.“ Keďže Slnko by z takej vzdialenosti pravdepodobne vyzeralo len ako obyčajná hviezda, mohol by to byť plynový alebo ľadový obor. Okrem Pluta, ktoré bolo v roku 2006 preradené na trpasličiu planétu, neboli za Neptúnom a ani za Kuiperovým pásom objavené žiadne planéty.
Pluto to nie je
Kuiperov pás je obrovský prstenec asteroidov, komét a trpasličích planét, ktoré obiehajú okolo Slnka za Neptúnom. V roku 2004 vedci za týmto pásom objavili Sednu, potenciálnu trpasličiu planétu, ktorá mala zvláštnu obežnú dráhu okolo Slnka, ktorá naznačovala, že na ňu gravitačne pôsobí ďalšia veľká hmota. V štúdii z roku 2014 sa uvádza, že podobný objekt v Kuiperovom páse má obežnú dráhu ako Sedna. Odvtedy bolo objavených viac takýchto telies.
Hypotézu Planéty Deväť publikovali Brown a Konstantin Batygin už v roku 2016. „Na začiatku sme netvrdili, že ide o planétu, pretože sa nám zdalo absurdné, že by tam nejaká bola,“ povedal Brown. „Skúšali sme však množstvo rôznych vysvetlení toho, čo sme pozorovali, a nič iné nefungovalo. Naše najlepšie odhady hovoria, že má asi sedemkrát väčšiu hmotnosť ako Zem.“ Iní astronómovia tvrdia, že je „dosť pravdepodobné“, že deviata planéta existuje, no ďalší o tom nie sú presvedčení.