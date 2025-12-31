Prepúšťanie v SND, Kvietik sa rozohnil: Všetci iba kecajú a nič nerobia! Reakcia hercov aj Ťapákovej

BRATISLAVA - Hnev, frustrácia a roky zanedbaných problémov. Herec Matúš Kvietik sa na svojom Instagrame poriadne rozohnil. Nie však nad tým, že prepúšťanie v Slovenskom národnom divadle postihlo známe mená, ale ako sa v danej situácii zachovali.
„Viete, mňa skôr zaráža alebo vytáča to, že všetci opäť dookola dávajú tie isté statusy, tie isté nespokojné vyjadrenia v písaných formách, možno si k tomu niekto natočí aj reelsko, ale nikto s tým nič viac neurobí,“ myslí si vnuk zosnulej hereckej legendy Štefana Kvietika (†90). Podľa neho sa vedelo, že herci sú v ohrození ešte predtým, než sa kauza medializovala. „Vtedy sa s tým niečo malo robiť, vtedy sa mal niekto postaviť a povedať. Lenže nikto to neurobil. A opätovne a opätovne nikto nič neurobil a teraz tu máme rozliate mlieko a všetci sa ideme nad tým čudovať.“
Kvietik sa pustil aj do širšieho kontextu: permanentné výzvy na zmenu či kultúrny štrajk podľa neho nefungujú. „Sme iba v nejakej verbálnej rovine vyjadrovania svojho nesúhlasu, ktorá nefunguje. Nefunguje, nefungovala, ani fungovať nebude. Mienkotvorné inštitúcie, ktoré by s tým mohli niečo robiť, s tým nič nerobia,“ dodal herec.
Jeho vyjadrenie okamžite vyvolalo búrlivú diskusiu, do ktorej sa zapojila aj generálna riaditeľka SND Zuzana Ťapáková. „Veľmi ma mrzí, že reagujete na skreslené a zavádzajúce informácie. Hercom sa nič hrozné nedeje, všetci dostali odstupné a budú pôsobiť na externých zmluvách, rovnako ako množstvo iných hercov. Čo sa týka Táni, tá je na materskej a tiež môže pôsobiť externou zmluvou (celú reakciu nájdete v galérii),“ uviedla Ťapáková a upozornila, že súčasne sa prepúšťalo aj z iných odborov, pričom títo ľudia zostali bez práce.
Zatiaľ čo Kvietik kritizuje absenciu akcie, herci Činohry SND vydali vlastné stanovisko, ktoré situáciu približuje z inej perspektívy. Súbor uvádza, že v rámci dialógu s vedením divadla sa snažili predísť prepúšťaniu, navrhovali riešenia ako dočasné krátenie úväzkov alebo odchod niektorých kolegov na externé zmluvy. „Vedenie nakoniec akceptovalo iba jednu takúto ponuku,“ konštatujú herci.
Súbor tiež pripomína, že pôvodne sa avizoval odchod iba troch hercov a dvoch členov techniky, nakoniec sa však rozhodlo, že päť hercov prejde na externé zmluvy a rušia sa aj voľné herecké pozície. „Riešenie v takejto situácii nikdy nie je dostatočne etické, pretože zasahuje živých ľudí v rôznych životných okolnostiach a v rôznej profesnej fáze,“ dodávajú herci Činohry.
