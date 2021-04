FOTO Europoslankyni Beňovej sa to na materskej pomaly kráti: Čas letí rýchlo a malá Leuška bude mať polroka

Monika Beňová pomaly končí svoju materskú dovolenku

Zdroj: Instagram MB

BRATISLAVA/BRUSEL - Len nedávno po dlhšej dobe vyskúšala, aké je to byť opäť mamou na plný úväzok a už sa jej to na materskej pomaly kráti. Reč je o europoslankyni Smeru-SD Monike Beňovej, ktorá len nedávno priviedla na svet malú Leu. Nezdá sa to, no malá už bude mať polroka a letí to naozaj rýchlo. Beňová navyše oznámila na sociálnej sieti novinku.