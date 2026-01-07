MIMORIADNY ONLINE Macron prekvapil vyhlásením o vojakoch: Ruský ropný sklad zachvátili plamene

PARÍŽ - Francúzsky prezident Emmanuel Macron je ochotný vyslať na Ukrajinu po dosiahnutí prímeria s Ruskom niekoľko tisíc francúzskych vojakov. Povedal to po skončení summitu lídrov tzv. koalície ochotných v Paríži, uviedla agentúra AFP. Situáciu sledujeme online.
Naživo z Ukrajiny
ONLINE
7:40 Toto sú indikatívne odhady ruských bojových strát k 7. januáru podľa Ozbrojených síl Ukrajiny.
6:05 Ruský ropný sklad v Belgorodskej oblasti v plameňoch po útoku ukrajinského dronu, tvrdí oficiálny zdroj. Niekoľko palivových nádrží začalo horieť v ropnom sklade Staryj Oskol po tom, čo ho zasiahli drony, uviedol gubernátor Belgorodskej oblasti Vjačeslav Gladkov.
Francúzsko by mohlo po prímerí vyslať na Ukrajinu tisíce vojakov
Zo summitu spojencov Ukrajiny vzišlo spoločné vyhlásenie ako aj trojstranná deklarácia o zámere nasadiť vojakov na ukrajinskom území po nastolení prípadného prímeria, ktorú podpísal Macron, britský premiér Keir Starmer a ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj.
Macron pre kanál France 2 na okraj stretnutia povedal, že francúzski vojaci by nepredstavovali sily, ktoré by boli nasadené do boja. Takéto nasadenie označil za jednotky, ktoré majú poskytovať Ukrajine istotu a dohliadať na prímerie.
Koalícia ochotných je podľa spoločného vyhlásenia lídrov pripravená zaviazať sa k systému politicky a právne záväzných záruk pre Ukrajinu, ktoré budú uvedené do platnosti po uzavretí prípadného prímeria s Ruskom. Tieto garancie majú zahŕňať okrem iného účasť na navrhovanom mechanizme monitorovania prípadného prímeria vedenom Spojenými štátmi, ako aj mnohonárodné sily zložené z príspevkov krajín koalície, ktoré by boli nasadené na Ukrajine, akonáhle by došlo k skutočnému zastaveniu nepriateľských akcií.