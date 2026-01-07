Zlaté časy skončili: Plošnej energopomoci zvoní umieračik, zdraženie elektriny a tepla čaká všetkých bez výnimky!

BRATISLAVA - Príchod nového roka znamená okrem nových záväzkov aj nepríjemnú realitu pre prakticky všetky slovenské domácnosti. Po troch rokoch totiž plošnej energopomoci zvoní pomyselný umieračik, a tak nastupuje nový a adresný režim energopomoci. Ten však nebude znamenať bezvýhradnú pomoc každému. Drahšie sumy na účtoch za elektrinu či teplo sa budú týkať prakticky každého.
Podrobnosti ohľadom cien popísal v ekonomickej sekcii denník Pravda. Už to nebude pre každého, ale o pomoci rozhodne automatizovaný systém. Reč je o novej a podľa vlády adresnej energopomoci. Tento systém bude spracovávať množstvo informácií o domácnostiach a vyhodnotí ich tzv. bonitu. Vláda už deklarovala síce pomoc pre 90 percent domácností, no znamená to aj to, že vyššie faktúry za energie bude mať približne 193-tisíc domácností. Znamená to, logicky, stúpajúce náklady na bývanie.
Začnime plynom, zdraženie bude kolísať pri spôsobe užívania
Denník tvrdí to, že domácnosti, ktoré sa od roku 2026 nezmestia do množiny poskytovanej energopomoci, budú pociťovať vyššie výdavky už pri plyne. Ceny majú stúpiť asi o tretinu, a to aj napriek tomu, že štát pri tomto segmente bude cenu sčasti dotovať.
Intenzita zdraženia sa bude vyvíjať od spôsobu užívania plynu. Ak plyn využívate "iba" na varenie, ročné náklady sa premietnu v asi 12-eurovom ročnom zdražení. Ak však hovoríme o kombinácii varenia a ohrevu vody, tu už zdraženie bude vo výške 174 eur ročne. Najväčší zásah sa bude týkať domácnosti, ktoré plynom aj kúria. Tam to môže byť aj o 360 eur ročne.
Bez podpory očakávajte vyššie ceny aj pri elektrine
Experti tvrdia, že výraznejší rozdiel sa ukáže aj pri elektrine. Bez podpory od januára očakávajte približne 37-percentné zdraženie. V roku 2025 dostávali všetky domácnosti silovú elektrinu za 61 eur za megawatthodinu (MWh). Ak odrátame energopomoc, cena sa zvýši približne na 104 eur za MWh.
Tu to však nekončí a koncová cena elektriny pre domácnosti bez pomoci stúpne asi zo 190 eur na cca 260 eur za MWh. V prípade domácnosti s energopomocou to bude približne na 196 eur za MWh.
Aj zvýhodnené domácnosti si však v budúcom roku priplatia a neznamená to, že sa im zdražovanie vyhne. Účty za elektrinu vzrastú medziročne takmer o tri percentá. Dôvodom je zmena cenovej štruktúry – väčší podiel v regulovaných tarifách bude mať silová elektrina, ktorá bez DPH a poplatkov po novom predstaví zhruba 35 percent celkovej sumy na faktúre. Distribúcia a prenos elektriny dnes podľa regulačného úradu tvoria približne tretinu konečnej ceny.
Mechanizmus, ktorý po troch rokoch končí
Zmeny sa dotknú aj cien tepla. Kým pri elektrine a plyne zostane štátna pomoc aj v roku 2026 „skrytá“ v dotovaných tarifách, pri teple sa systém mení. Bytové domy napojené na centrálne zásobovanie teplom budú opäť platiť plné regulované ceny stanovené Úradom regulácie a sieťových odvetví (ÚRSO). Na Slovensku pritom fungujú stovky samostatných teplárenských sústav, čo znamená, že vývoj cien sa bude výrazne líšiť podľa lokality.
Štát od roku 2023 držal ceny tepla pod stropom, pričom rozdiel nad limit doplácal teplárňam. Tento mechanizmus sa však končí. Regulátor napriek tomu tvrdí, že zdraženie nebude dramatické. Podľa jeho odhadov sa ročné platby priemernej domácnosti zvýšia v roku 2026 približne o štyri eurá, pričom výsledná suma bude závisieť aj od počasia a spotreby.
O nároku na adresnú energopomoc rozhoduje tzv. bonita domácnosti, teda príjem prepočítaný podľa počtu členov. Hranica je stanovená na 1 930 eur. Ak ju domácnosť po prepočte prekročí, na podporu už nemá nárok. Overenie je možné online na portáli energopomoc.sk alebo prostredníctvom call centra na čísle 02/3300 3300 a zistiť si to môžete osobne návštevou okresných úradov.