Marcela Laiferová predpovedá na rok 2026: Po TOMTO dátume si všetci vydýchneme! Pozor na jednu vec

BRATISLAVA - Marcela Laiferová je známa svojou láskou k astronómii. Speváčka sa tentokrát pozrela na to, čo hovoria hviezdy o tom, ako bude vyzerať budúci rok a dvíha varovný prst!
Marcela Laiferová patrí k ľuďom, ktorí radi vysvetľujú svet aj cez astrológiu. A na otázku, ako z jej pohľadu vyzerá budúci rok, znela odpoveď jasne. „Každý rok má svojho regenta. Teraz sme ešte stále v roku Venuše, budúci rok to bude Merkúr. Ten je kvalifikovaný v astrológii ako planéta, ktorá má vplyv na rozhodovanie, na koncentráciu, na financie. Čiže z tejto strany by sa zdalo, že tie dohody by sa mohli začať plniť.“
Lenže práve pri financiách zdvihla speváčka varovný prst. Podľa Laiferovej má byť budúci rok pre finančný svet riskantný a ona sama priznáva, že sa obzvlášť obáva jedného dátumu – ak vraj prejde, bude to úľava pre všetkých, ktorí sa astrológiou zaoberajú. No nehovorí len o peniazoch. Podľa nej prejdú poriadnou zaťažkávacou skúškou aj vzťahy – a tam to môže byť ešte citlivejšie. „Vzťahy budú chladné, bude veľa zmien v láske. Môžu byť ohrozené, treba si dávať pozor na vzťahy...“
Padla však aj otázka, ktorá dnes rezonuje často – vedci hovoria aj o hrozbe zániku ľudstva. Laiferová však odmieta paniku. „Myslím, že to nie je pravda, ja si myslím, že pôjde život ďalej tak ako ide tisíce rokov, len ide o to, ako. Tá moc, ktorá riadi svet, je niekde inde...“ Speváčka v rozhovore prezradila viac a podľa nej by sme sa mali riadiť v roku 2026 týmito zásadami...
