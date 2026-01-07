Nové správy z Venezuely! Vláda vyhlásila sedemdňový štátny smútok: Rodríguezová reaguje na Trumpove slová

CARACAS - Dočasná prezidentka Venezuely Delcy Rodríguezová v utorok vyhlásila sedemdňový smútok za vojakov, ktorí zahynuli počas víkendovej americkej operácie, pri ktorej USA zadržali venezuelského prezidenta Nicolása Madura a jeho manželku. Informujú o tom agentúry AFP a DPA.
„Rozhodla som sa vyhlásiť sedemdňový smútok na počesť a slávu mladých ľudí, žien a mužov, ktorí položili svoje životy pri obrane Venezuely a prezidenta Nicolása Madura,“ povedala dočasná prezidentka. Venezuela v utorok informovala, že pri americkej operácii v noci na sobotu zahynulo 23 venezuelských vojakov.
Operácia si vyžiadala aj životy 32 kubánskych vojakov, ktorých mená v utorok zverejnila kubánska vláda. Tá vyhlásila dvojdňový smútok za tieto obete. Podľa odborníkov kubánski vojaci a príslušníci spravodajských služieb roky pôsobia vo Venezuele, kde boli zodpovední za Madurovu bezpečnosť ako osobní strážcovia alebo udržiavali disciplínu v radoch ozbrojených síl.
Venezuelu neriadi žiadna zahraničná mocnosť
Venezuelská dočasná prezidentka Delcy Rodríguezová v utorok trvala na tom, že Venezuelu neriadi žiadna zahraničná mocnosť. Vyjadrila sa tak po tom, čo americký prezident Donald Trump v sobotu po zadržaní venezuelského prezidenta Nicolása Madura americkými špeciálnymi jednotkami vyhlásil, že USA budú Venezuelu dočasne „spravovať“, kým nedôjde k riadnemu a bezpečnému odovzdaniu moci. Informuje o tom agentúra AFP.
„Vláda Venezuely vládne v našej krajine a nikto iný. Venezuelu neriadi žiadny zahraničný agent,“ povedala Rodríguezová v prejave odvysielanom v televízii. Prezident Spojených štátov v sobotu po špeciálnej americkej operácii vo Venezuele, počas ktorej americké jednotky zadržali a vyviezli z vlasti tamojšieho prezidenta Madura a jeho manželku, vyhlásil, že Venezuelu budú dočasne „riadiť“ USA. Rodríguezová v pondelok zložila prísahu ako dočasná prezidentka v nadväznosti na zajatie prezidenta Madura, ktorý sa v rovnaký deň postavil pred súd v americkom New Yorku, kde vyhlásil, že je nevinný.
Päťdesiatšesťročná dočasná prezidentka vyzvala Spojené štáty na spoluprácu s Venezuelou, no uviedla, že krajina si zachová svoje právo na „mier, rozvoj, suverenitu a budúcnosť“. Rodríguezová v sobotu večer vyhlásila, že Venezuela nikdy nebude kolóniou žiadnej krajiny a opakovane vyzvala na prepustenie zadržaného Madura a jeho manželky. Madura zároveň označila za „jedinú“ hlavu štátu.
Pri operácii USA vo Venezuele zahynulo 55 kubánskych a venezuelských vojakov
Pri americkej operácii vo Venezuele v noci na sobotu zahynulo 55 kubánskych a venezuelských vojakov, vyplýva to z údajov, ktoré v utorok zverejnili Kuba a Venezuela. Informuje o tom agentúra AFP.
Kubánska vláda zverejnila zoznam mien 32 príslušníkov svojej armády vo veku 26 až 67 rokov, ktorí zahynuli v noci na sobotu počas operácie amerických špeciálnych jednotiek vo Venezuele. Pri tejto operácii USA zajali a vyviezli z vlasti venezuelského prezidenta Nicolása Madura a jeho manželku. „Tridsaťdva Kubáncov, obete nového trestného aktu agresie a štátneho terorizmu proti našej partnerskej Venezuele zo strany Spojených štátov, prišlo o život v boji a po tvrdom odpore,“ uviedlo kubánske ministerstvo ozbrojených síl.
Kubánsky prezident Miguel Díaz-Canel vyhlásil dvojdňový štátny smútok od pondelka, počas ktorého sú vlajky spustené na pol žrde a väčšina verejných podujatí pozastavili. Aj venezuelské sily zverejnili zoznam 23 obetí americkej operácie. Kuba a Venezuela - dvaja blízki spojenci - od roku 2000 udržiavajú komplexnú dohodu o spolupráci, ktorá umožňuje tisíckam kubánskych lekárov a odborníkov v oblasti športu, vzdelávania a iných sektorov pôsobiť vo Venezuele. Podľa AFP udržiavajú úzke väzby aj v oblasti vojenskej spolupráce.
Americký prezident Donald Trump v nedeľu vyhlásil, že Kuba „je na pokraji pádu“ po tom, čo zľahčoval potrebu akejkoľvek americkej vojenskej operácie v tejto krajine. Pre Havanu bude náročné „vydržať“ bez venezuelskej ropy, povedal. Trump okrem toho skonštatoval, že pri vojenskom zásahu USA zahynulo veľa príslušníkov kubánskych bezpečnostných síl prezidenta Madura.