MONŠTRUM vo vesmíre: Vďaka zvláštnemu javu objavili GIGANTICKÚ čiernu dieru! Vedci zachytili neviditeľné

NEWCASTLE - Vedci zaznamenali jednu z najväčších čiernych dier, aké kedy ľudstvo pozorovalo. Nachádza sa stovky miliónov svetelných rokov od Zeme a je približne 30 miliárd násobne väčšia ako Slnko. Objav, ktorý posúva hranice nášho chápania vesmíru, sa podaril vďaka javu nazývanému gravitačné šošovkovanie.
Nová ultramasívna čierna diera, ktorú zaznamenali vedci, je 30 miliárdkrát väčšia ako Slnko a nachádza sa stovky miliónov svetelných rokov od Zeme. Netrápte sa, ak si takúto veľkosť neviete predstaviť. Pochopiť to totiž nedokážu ani samotní vedci. „Dokonca aj ako astronóm mám problém predstaviť si, aké obrovské toto teleso je,“ povedal James Nightingale pre BBC Radio Newcastle. Je jedným z autorov štúdie z Katedry fyziky Durhamskej univerzity a patrí do tímu, ktorý objav uskutočnil. Výsledky boli publikované v časopise Monthly Notices of the Royal Astronomical Society.
Dokážu ohýbať svetlo
V tlačovej správe ďalej uviedol, že odborníci sa domnievajú, že tieto objekty nerastú do väčších rozmerov ako sú tie, keď sú objavené. „Táto konkrétna čierna diera, ktorá má približne 30 miliárd násobok hmotnosti nášho Slnka, patrí medzi najväčšie, aké boli kedy zaznamenané, a nachádza sa na hornej hranici toho, akú veľkosť môžu čierne diery teoreticky dosiahnuť. Ide teda o mimoriadne vzrušujúci objav,“ uviedol Nightingale v tlačovej správe. Celkový rozsah objektu bolo možné pozorovať vďaka gravitačnému šošovkovaniu. V prípade celých galaxií a obrovských objektov, ako je tento, je ich gravitačné pôsobenie natoľko silné, že dokáže ohýbať svetlo.
Opäť sa prepisuje história! Nový výskum spochybnil dejiny, NAJSTARŠIA pyramída sa nenachádza v Egypte: Kto ju postavil?
Je to ešte pozorovateľnejšie
Vďaka tomu sa svetlo z galaxií, ktoré by inak boli skryté za inými galaxiami, stáva pozorovateľnejším. „Väčšina najväčších čiernych dier, o ktorých vieme, je v aktívnom stave, keď sa hmota vtiahnutá do ich blízkosti zahrieva a uvoľňuje energiu vo forme svetla, röntgenového žiarenia a iného žiarenia,“ doplnil Nightingale. „Gravitačné šošovkovanie však umožňuje študovať neaktívne čierne diery, čo momentálne nie je možné v prípade vzdialených galaxií. Tento prístup by nám mohol umožniť odhaliť omnoho viac čiernych dier aj mimo nášho lokálneho vesmíru a zistiť, ako sa tieto exotické objekty vyvíjali v dávnej kozmickej minulosti.“