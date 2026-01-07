Streda7. január 2026, meniny má Bohuslava, Atila, zajtra Severín

Košice paralyzované snehom: Kamión zablokoval cestu, neprejazdné úseky a výpadky autobusov aj električiek

Ilustračné foto Zobraziť galériu (2)
Ilustračné foto (Zdroj: Facebook/Polícia SR - Košický kraj)
© Zoznam/ © Zoznam/
TASR

KOŠICE - Dopravný podnik mesta Košice (DPMK) upozornil k 7.00 h na neprejazdnú Sečovskú cestu smer Dargovských hrdinov pre zapadnutý kamión. Autobusové linky 15, 20, 32, 35 a 54 sú odklonené cez Prešovskú cestu. Neobsluhované sú zastávky Heringeš, Panoráma a Kalinovská.

„Električková aj autobusová doprava premáva po meste s meškaniami do 30 minút,“ informuje DPMK na sociálnej sieti. Neobsluhovaná je mestská časť Pereš v úseku zastávok Lúčnicová - Hríbová pre nezjazdnú komunikáciu. Neprejazdný je úsek Ťahanovská - Madridská (kopec) a neobsluhovaná je zastávka Želiarska.

„Z dôvodu silného sneženia spojeného s nárazovým vetrom je výrazne znížená prejazdnosť ciest, predovšetkým v kopcovitých terénoch. Z uvedeného dôvodu evidujeme meškania a výpadky spojov autobusovej aj električkovej MHD,“ uviedol podnik.

O situácii informuje aj polícia

Počasie na východe Slovenska komplikuje dopravu. Polícia vodičov žiada o maximálnu opatrnosť, prispôsobenie rýchlosti stavu vozovky a zváženie nevyhnutnosti cesty. Košická krajská polícia evidovala v stredu ráno najhoršiu situáciu v okresoch Sobrance, Michalovce, Trebišov a Košice-okolie.

Na ceste I/19, v smere Košické Olšany - Košická Nová Ves, je momentálne cesta uzatvorená pre nákladnú dopravu. „Pri krajnici je odstavených viacero nákladných vozidiel. Prichádzajúce vozidlá policajti odkláňajú na rýchlostnú cestu R4,“ informovala TASR. Ťažko prejazdná je cesta II/552 medzi Nižnou Hutkou a Krásnou, kde sa vytvárajú snehové jazyky a záveje.

„Medzi Slovenským Novým Mestom a Slancom zapadol sypač, rovnako sypač zapadol aj medzi Ždaňou a Nižnou Myšľou, úseky ciest sú nateraz neprejazdné. Ťažko prejazdný je aj horský priechod Dargov, pri krajnici sú odstavené kamióny,“ dodala. Úseky ciest v michalovskom okrese sú podľa nej zatiaľ zjazdné, treba však zvýšiť opatrnosť a znížiť rýchlosť.

V Prešovskom kraji sú pre nákladné vozidlá neprejazdné horské priechody Branisko a Vernár, ako aj cesta I/18 Petič. Na ceste I/21 Chmeľovský kopec je striedavo spustená premávka v jednom smere pre osobné aj nákladné vozidlá. Na ceste I/15 v úseku Malá Domaša - Nová Kelča je blokovaný jeden jazdný pruh. „Na diaľnici D1 je znížená rýchlosť na 100 km/h. Ostatné cesty v Prešovskom kraji sú zjazdné, ale zasnežené,“ informuje prešovská krajská polícia na sociálnej sieti.

Viac o téme: ZimaDopravaSnehKamiónKošiceMHDDopravný podnik mesta Košice (DPMK)
Nahlásiť chybu

Súvisiace články

FOTO Snehová kalamita v Európe:
Snehová kalamita v Európe: Paríž a Amsterdam bez letov! Doprava stojí, úrady vyzývajú pracovať z domu
Zahraničné
FOTO Dráma v Michalovciach! Kamión
Dráma v Michalovciach! Kamión zapadol na priecestí: Rýchlik mal doraziť o štyri MINÚTY
Domáce
AKTUALIZOVANÉ Zima paralyzovala dopravu v
Zima paralyzovala dopravu v Európe: Hlásia zrušené lety aj úplné pozastavenie vlakovej dopravy
Zahraničné
Sneh komplikuje dopravu: Postaral
Sneh komplikuje dopravu: Postaral sa o problémy v európskych krajinách
Zahraničné

Odporúčame

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Zoznam TV

Módna dizajnérka Veronika Kostková počas prípravy svadobnej kolekcie Lovestory
Módna dizajnérka Veronika Kostková počas prípravy svadobnej kolekcie Lovestory
Feminity TV
Influencer Oski Barami po debatách s poslancami: Príprava na vstup do POLITIKY?!
Influencer Oski Barami po debatách s poslancami: Príprava na vstup do POLITIKY?!
Prominenti
Speváčka Marcella Molnárová ide proti prúdu: Niektoré ženy TO s vekom priťahuje, no u nej to je INÉ!
Speváčka Marcella Molnárová ide proti prúdu: Niektoré ženy TO s vekom priťahuje, no u nej to je INÉ!
Prominenti

Domáce správy

Branislav Gröhling.
Gröhling prekvapil vyhlásením: S Hnutím Slovensko do vlády nepôjdeme, základ má tvoriť SaS, PS a KDH
Domáce
AKTUALIZOVANÉ MIMORIADNE Snehová KALAMITA na
MIMORIADNE Snehová KALAMITA na východe: FOTO Zapadnuté sypače, neprejazdné cesty a záveje!
Domáce
Marian Kočner
Dráma v leopoldovskej väznici: Marian Kočner mal údajne vážne zdravotné problémy! Zasahovala záchranka
Domáce
Aktuálne varovanie: V slovenských horách hrozí lavínové nebezpečenstvo, platí druhý stupeň
Aktuálne varovanie: V slovenských horách hrozí lavínové nebezpečenstvo, platí druhý stupeň
Regióny

Zahraničné

MIMORIADNE USA získajú od
MIMORIADNE USA získajú od Venezuely desiatky miliónov barelov ropy: Maduro a jeho manželka skončili ZRANENÍ
Zahraničné
FOTO Snehová kalamita v Európe:
Snehová kalamita v Európe: Paríž a Amsterdam bez letov! Doprava stojí, úrady vyzývajú pracovať z domu
Zahraničné
Napätie na Kórejskom polostrove:
Napätie na Kórejskom polostrove: Juh vyzval Čínu, aby pomohla zastaviť jadrový program Severu
Zahraničné
AKTUALIZOVANÉ Napätie v Jemene rastie:
Napätie v Jemene rastie: Saudská koalícia zasiahla proti separatistom podporovaným Emirátmi
Zahraničné

Prominenti

Rebecca Justh hviezdou Sklovskej
Rebecca Justh hviezdou Sklovskej koncertu: Je len jedna vec, ktorú by si neobliekla!
Domáci prominenti
Rodina Gregorovcov v seriáli
Monika Szabó zmenená na nespoznanie: Svedčí jej blond? A aha, kto ešte vstúpil do seriálu Sľub
Domáci prominenti
Olivia Attwood
Moderátorka nepremárni ani sekundu času: Pozor, aby ste sa jej NEZĽAKLI!
Zahraniční prominenti
Horatio Caine z CSI:
Horatio Caine z CSI: Miami oslavuje 70-ku: Na FOTO ho nespoznáte... To nemôže byť on!
Zahraniční prominenti

Zaujímavosti

MONŠTRUM vo vesmíre: Vďaka
MONŠTRUM vo vesmíre: Vďaka zvláštnemu javu objavili GIGANTICKÚ čiernu dieru! Vedci zachytili neviditeľné
Zaujímavosti
Hľadanie ihly v kôpke
Hľadanie ihly v kôpke sena končí: Dva nové teleskopy majú prísť s pravdou! TU sa pravdepodobne skrýva ĎALŠIA planéta
Zaujímavosti
To naozaj jej spravil
Profesionálna spoločníčka šokovala tvrdením: TOTO chcú pri jej službách robiť muži! Niekedy to prekvapí aj ju
Zaujímavosti
Najčastejšie zdravotné príčiny úmrtí
Najčastejšie zdravotné príčiny úmrtí vo svete v roku 2025: Úmrtnosť na jednu chorobu prudko stúpa!
vysetrenie.sk

Dobré správy

Slováci ju začali vo
Slováci ju začali vo veľkom používať: Počuli ste o nej a viete, aké novinky prináša?
vosveteit.sk
ZSSK meria spokojnosť kontinuálne
Pozrite si, čo hovoria najnovšie dáta o cestovaní na Slovensku: Výsledky vás prekvapia
Domáce
Zahrajte si v online
KVÍZ, ktorý preverí vaše schopnosti: Čo všetko viete o online kasíne?
Domáce
Vyhrať zaujímavé sumy môžete
Slováci teraz môžu vyhrať každý deň: Stále nové prekvapenie a ešte aj zaujímavé sumy
Domáce

Ekonomika

Zákaz sociálnych sietí aj na Slovensku? Štát predstavil svoj akčný plán!
Zákaz sociálnych sietí aj na Slovensku? Štát predstavil svoj akčný plán!
Ropa môže padnúť pod 50 dolárov: Trh sa pripravuje na prekvapivý zvrat v roku 2026!
Ropa môže padnúť pod 50 dolárov: Trh sa pripravuje na prekvapivý zvrat v roku 2026!
Zázračný vzorec? Vypočítajte si, koľko presne potrebujete, aby ste už v živote nemuseli pracovať! (kalkulačka)
Zázračný vzorec? Vypočítajte si, koľko presne potrebujete, aby ste už v živote nemuseli pracovať! (kalkulačka)
Aj v Bratislave môžu závidieť: Žilina sa pýši vynovenou železničnou stanicou! Pozrite sa, ako vyzerá po rekonštrukcii (foto)
Aj v Bratislave môžu závidieť: Žilina sa pýši vynovenou železničnou stanicou! Pozrite sa, ako vyzerá po rekonštrukcii (foto)

Varenie a recepty

Recept na fánky ako od babičky. Tradičné božie milosti bez droždia a čakania.
Recept na fánky ako od babičky. Tradičné božie milosti bez droždia a čakania.
Recept na overené fašiangové šišky. Vždy sa podaria a majú krásny biely pásik.
Recept na overené fašiangové šišky. Vždy sa podaria a majú krásny biely pásik.
Ako uvariť šošovicu, aby nenadúvala? Zásady, ktoré naozaj fungujú
Ako uvariť šošovicu, aby nenadúvala? Zásady, ktoré naozaj fungujú
Rady a tipy
Trojkráľové menu: Tradičné chute, ktoré patrili k 6. januáru
Trojkráľové menu: Tradičné chute, ktoré patrili k 6. januáru
Výber receptov

Šport

Djokovič oznámil správu, ktorú nechcel nikto počuť: Je to pre mňa osobne veľké sklamanie
Djokovič oznámil správu, ktorú nechcel nikto počuť: Je to pre mňa osobne veľké sklamanie
Tenis
Petra Vlhová je na tom rovnako: Dočká sa talianska hviezda pred domácimi OH vytúženej generálky?
Petra Vlhová je na tom rovnako: Dočká sa talianska hviezda pred domácimi OH vytúženej generálky?
Lyžovanie
Od olympijských medailí k životu na ulici: Smutný príbeh veľkej hrdinky a šampiónky
Od olympijských medailí k životu na ulici: Smutný príbeh veľkej hrdinky a šampiónky
Cyklistika
VIDEO Regenda opäť hviezdou zápasu! Dôvod na radosť mal aj Černák, Devils bez Nemca schytali debakel
VIDEO Regenda opäť hviezdou zápasu! Dôvod na radosť mal aj Černák, Devils bez Nemca schytali debakel
NHL

Auto-moto

Sypač zapadol, znelo od Slanca. Niektoré okresy na východe majú prvý kalamitný stupeň
Sypač zapadol, znelo od Slanca. Niektoré okresy na východe majú prvý kalamitný stupeň
Doprava
TEST: Volkswagen ID7 Tourer Pro S Limited - viac v baterke, viac v dojazde
TEST: Volkswagen ID7 Tourer Pro S Limited - viac v baterke, viac v dojazde
Klasické testy
Žilinský kraj plánuje v tomto roku zrekonštruovať päť mostov
Žilinský kraj plánuje v tomto roku zrekonštruovať päť mostov
Doprava
TEST: Xpeng G9 AWD Performance - vlajková loď
TEST: Xpeng G9 AWD Performance - vlajková loď
Klasické testy

Kariéra a motivácia

Ak chcete tento rok kariérne poskočiť, začnite jednou otázkou
Ak chcete tento rok kariérne poskočiť, začnite jednou otázkou
Motivácia a produktivita
Ako sa vyhnúť kariérnej stagnácii, keď všetci okolo vás stagnujú?
Ako sa vyhnúť kariérnej stagnácii, keď všetci okolo vás stagnujú?
Kariérny rast
Najväčšia kariérna chyba, ktorú robíme v januári. Robíte ju aj vy a ani o tom neviete
Najväčšia kariérna chyba, ktorú robíme v januári. Robíte ju aj vy a ani o tom neviete
Motivácia a produktivita
Do čoho sa oplatí investovať v oblasti sebarozvoja, aby ste videli skutočný efekt
Do čoho sa oplatí investovať v oblasti sebarozvoja, aby ste videli skutočný efekt
Kariérny rast

Technológie

Americký zásah vo Venezuele spustil vojnu deepfake videí. Sociálne siete zaplavila propaganda poháňaná umelou inteligenciou
Americký zásah vo Venezuele spustil vojnu deepfake videí. Sociálne siete zaplavila propaganda poháňaná umelou inteligenciou
Správy
AKTUÁLNE: Táto falošná modrá obrazovka vypne ochranu Windowsu. Hackeri majú novú cestu, ako sa dostať do zariadenia
AKTUÁLNE: Táto falošná modrá obrazovka vypne ochranu Windowsu. Hackeri majú novú cestu, ako sa dostať do zariadenia
Bezpečnosť
Výskumníci predstavili superlepidlo, ktoré je tak silné, že utiahne aj celé auto
Výskumníci predstavili superlepidlo, ktoré je tak silné, že utiahne aj celé auto
Veda a výskum
Milióny Android zariadení sú infikované botnetom Kimwolf. Používatelia netušia, že ich zariadenia zneužívajú hackeri
Milióny Android zariadení sú infikované botnetom Kimwolf. Používatelia netušia, že ich zariadenia zneužívajú hackeri
Android

Bývanie

Tam sa musí oddychovať fantasticky! TOP 10 chát, chalúp a víkendových domov, ktoré sa vám v roku 2025 páčili najviac
Tam sa musí oddychovať fantasticky! TOP 10 chát, chalúp a víkendových domov, ktoré sa vám v roku 2025 páčili najviac
Prachu sa v zime v domácnostiach hromadí viac a nie je to len dojem! 10 tipov, ako tomu môžete zabrániť
Prachu sa v zime v domácnostiach hromadí viac a nie je to len dojem! 10 tipov, ako tomu môžete zabrániť
Už ten upravený chodník sľubuje krásnu domácnosť! Vnútri starého domu vytvorili architekti perfektné rodinné bývanie
Už ten upravený chodník sľubuje krásnu domácnosť! Vnútri starého domu vytvorili architekti perfektné rodinné bývanie
5 izbových rastlín, ktoré prežijú i tam, kde sa ostatným nedarí. Tieto druhy oživia aj problémové miesta!
5 izbových rastlín, ktoré prežijú i tam, kde sa ostatným nedarí. Tieto druhy oživia aj problémové miesta!

Pre kutilov

Ako upiecť jaternice? Stačí poznať tieto praktické tipy a riziko prasknutia bude nízke
Ako upiecť jaternice? Stačí poznať tieto praktické tipy a riziko prasknutia bude nízke
Recepty
Ako predĺžiť horenie sviečok: Pomôže ich zmrazenie alebo je lepší trik s alobalom?
Ako predĺžiť horenie sviečok: Pomôže ich zmrazenie alebo je lepší trik s alobalom?
Údržba a opravy
230 V aj na chatke bez elektriny: Vyhnite sa chybe, ktorá vám môže odpáliť chladničku aj televízor
230 V aj na chatke bez elektriny: Vyhnite sa chybe, ktorá vám môže odpáliť chladničku aj televízor
Náradie
Naozaj možno nahradiť kupovaný substrát zeminou z krtinca? Skúsení záhradkári na tento januárový zvyk nedajú dopustiť
Naozaj možno nahradiť kupovaný substrát zeminou z krtinca? Skúsení záhradkári na tento januárový zvyk nedajú dopustiť
Záhrada

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Stream naživo

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Plesová sezóna 2026: Návrhárka Veronika Kostková prezradila, aké sú trendy a kam sa móda uberá
Móda
Plesová sezóna 2026: Návrhárka Veronika Kostková prezradila, aké sú trendy a kam sa móda uberá
Teraz v TV   Večer v TV
Celý program
MIMORIADNE Snehová KALAMITA na
Domáce
MIMORIADNE Snehová KALAMITA na východe: FOTO Zapadnuté sypače, neprejazdné cesty a záveje!
Marian Kočner
Domáce
Dráma v leopoldovskej väznici: Marian Kočner mal údajne vážne zdravotné problémy! Zasahovala záchranka
Nález ženského tela v
Domáce
Nález ženského tela v byte v Lučenci: Čo sa na mieste stalo? Polícia hovorí o PODOZRIVOM úmrtí
MIMORIADNE USA získajú od
Zahraničné
MIMORIADNE USA získajú od Venezuely desiatky miliónov barelov ropy: Maduro a jeho manželka skončili ZRANENÍ

Ďalšie zo Zoznamu