Košice paralyzované snehom: Kamión zablokoval cestu, neprejazdné úseky a výpadky autobusov aj električiek

KOŠICE - Dopravný podnik mesta Košice (DPMK) upozornil k 7.00 h na neprejazdnú Sečovskú cestu smer Dargovských hrdinov pre zapadnutý kamión. Autobusové linky 15, 20, 32, 35 a 54 sú odklonené cez Prešovskú cestu. Neobsluhované sú zastávky Heringeš, Panoráma a Kalinovská.
„Električková aj autobusová doprava premáva po meste s meškaniami do 30 minút,“ informuje DPMK na sociálnej sieti. Neobsluhovaná je mestská časť Pereš v úseku zastávok Lúčnicová - Hríbová pre nezjazdnú komunikáciu. Neprejazdný je úsek Ťahanovská - Madridská (kopec) a neobsluhovaná je zastávka Želiarska.
„Z dôvodu silného sneženia spojeného s nárazovým vetrom je výrazne znížená prejazdnosť ciest, predovšetkým v kopcovitých terénoch. Z uvedeného dôvodu evidujeme meškania a výpadky spojov autobusovej aj električkovej MHD,“ uviedol podnik.
O situácii informuje aj polícia
Počasie na východe Slovenska komplikuje dopravu. Polícia vodičov žiada o maximálnu opatrnosť, prispôsobenie rýchlosti stavu vozovky a zváženie nevyhnutnosti cesty. Košická krajská polícia evidovala v stredu ráno najhoršiu situáciu v okresoch Sobrance, Michalovce, Trebišov a Košice-okolie.
Na ceste I/19, v smere Košické Olšany - Košická Nová Ves, je momentálne cesta uzatvorená pre nákladnú dopravu. „Pri krajnici je odstavených viacero nákladných vozidiel. Prichádzajúce vozidlá policajti odkláňajú na rýchlostnú cestu R4,“ informovala TASR. Ťažko prejazdná je cesta II/552 medzi Nižnou Hutkou a Krásnou, kde sa vytvárajú snehové jazyky a záveje.
„Medzi Slovenským Novým Mestom a Slancom zapadol sypač, rovnako sypač zapadol aj medzi Ždaňou a Nižnou Myšľou, úseky ciest sú nateraz neprejazdné. Ťažko prejazdný je aj horský priechod Dargov, pri krajnici sú odstavené kamióny,“ dodala. Úseky ciest v michalovskom okrese sú podľa nej zatiaľ zjazdné, treba však zvýšiť opatrnosť a znížiť rýchlosť.
V Prešovskom kraji sú pre nákladné vozidlá neprejazdné horské priechody Branisko a Vernár, ako aj cesta I/18 Petič. Na ceste I/21 Chmeľovský kopec je striedavo spustená premávka v jednom smere pre osobné aj nákladné vozidlá. Na ceste I/15 v úseku Malá Domaša - Nová Kelča je blokovaný jeden jazdný pruh. „Na diaľnici D1 je znížená rýchlosť na 100 km/h. Ostatné cesty v Prešovskom kraji sú zjazdné, ale zasnežené,“ informuje prešovská krajská polícia na sociálnej sieti.