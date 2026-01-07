Monika Szabó zmenená na nespoznanie: Svedčí jej blond? A aha, kto ešte vstúpil do seriálu Sľub

BRATISLAVA – Tretia séria Sľubu plná prekvapení! Nová rodina Gregorovcov aj Monika Szabó ako predavačka v lahôdkach.
Už v pondelok 26. januára 2026 sa po takmer dvojmesačnej pauze na obrazovky vracia mimoriadne úspešný denný rodinný seriál Sľub. Fanúšikov čakajú nové príbehy plné tajomstiev, humoru aj silných emócií.
Tretia séria obľúbeného seriálu sa začína odohrávať s odstupom dvoch mesiacov. Je 2. september 1985, prvý deň školského roka 1985/86. Pre mnohých žiakov aj učiteľov Základnej školy SNP sa počas letných prázdnin veľa zmenilo. Zdá sa, že telocvikár a učiteľ zemepisu Michal Andráš (Kristián Baran) dal definitívnu bodku za vzťahom so slovenčinárkou a vedúcou speváckeho zboru Zuzanou Fraňovou (Adriána Brnčalová), ktorý bol ako na hojdačke. Naďalej však spolu žijú pod jednou strechou a vychovávajú adoptívneho syna Kubka (Liamko Mesík).
Na školu prichádza milo pôsobiaca a vždy dokonale upravená Eva Gregorová (Michaela Čobejová), ktorá bola riaditeľkou základnej školy v Banskej Bystrici a po presťahovaní sa do Bratislavy sa stane zástupkyňou prísnej Zdeny Hanúskovej (Gabriela Dzuríková). Svojich riaditeľských návykov sa však nedokáže celkom zbaviť a onedlho si to začne všímať celý pedagogický zbor na čele s Hanúskovou...
Jej manžela, arogantného a nie veľmi šikovného chirurga Jara Gregora (Maroš Kramár), mohli diváci spoznať už na konci druhej série. Jeho príchod do nemocnice, v ktorej pôsobí aj Roman Bartoš (Vladimír Kobielsky), je naďalej zahalený tajomstvom. Najväčšou pýchou Gregorovcov, ktorým za každých okolností záleží na dobrom mene a postavení, je ich syn Matej (Marko Kramár) – mladá tenisová nádej.
Novú "posilu" však nebude mať len riaditeľka školy Zdena Hanúsková, ale aj jej sestra a vedúca lahôdok Helena Horváthová (Anikó Vargová). Počas leta u nej začala pracovať Kamila Liptáková (Monika Szabó). Krásna a trochu výstredná blondínka na seba púta pozornosť svojou bezprostrednosťou, najmodernejším oblečením aj tým, že jazdí na babete. Okrem toho je však Kamila veľmi inteligentná a pragmatická. No nepotrvá dlho, keď aj jej vedúca prichádza na to, že sympatická predavačka čosi skrýva…
Utajené zdravotné ťažkosti Moniky Szabó: Môže za to chyba v detstve?! Herečka varuje
„My tvorcovia si väčšinou o každej sérii myslíme, že je tou doposiaľ najlepšou. Ale v prípade tretej série seriálu Sľub to skutočne tak je,“ hovorí s úsmevom hlavná scenáristka a vedúca oddelenia vývoja seriálovej tvorby TV Markíza Evita Twardzik. „Nové postavy skvelo doplnili mozaiku charakterov našich seriálových hrdinov a môžem prezradiť, že Zdena Hanúsková bude mať vážnu konkurenciu. Taktiež nás čakajú okamihy, ktoré naši fanúšikovia prežijú so svojimi seriálovými hrdinami v Sľube vôbec prvý raz – niektoré budú plné radosti, iné zasa divákov nepochybne dojmú.“ Premiérové epizódy budú opäť vysielané každý pracovný deň v podvečernom čase.
