Tanečnica z Miliónového tanca je opäť mamou: Talianskemu mužovi porodila druhú dcéru… Aha, aké jej dali meno!

BRATISLAVA - Boli v karanténe tvoriví! Melánia Kasenčáková (36) sa do povedomia verejnosti dostala vďaka jojkárskej šou Miliónový tanec a pod prezývkou Lady Mel je aktívnou tanečnicou dodnes. Na nejaký čas si však od divokých choreografií bude musieť dať pauzu... V piatok totiž porodila - k dcérke Zare (7) pribudla malá Clarissa!

V júli tohto roka sme na Topkách informovali, že Melánia Kasenčáková a jej taliansky manžel Enrico budú opäť rodičia. Tanečnica to prezradila na sociálnej sieti Instagram. „Som v tom,“ napísala vtedy k fotke s tehotenskými krivkami. „Sme boli tvoriví v karanténe,“ dodala. No s ohľadom na termín pôrodu to muselo byť zrejme ešte pred ňou.

Finalistka tanečnej šou Miliónový tanec sa totiž v piatok pochválila, že sa už stala dvojnásobnou mamou. Na svet priviedla dcérku, ktorej s partnerom dali krásne meno. „Clarissa is born. 20. 11. 2020,“ napísala stručne, no výstižne po anglicky Kasenčáková. Dcérka Zara, ktorú Melánia porodila v roku 2013, tak dostala sestričku. Gratulujeme!