ŠOK v lyžiarskom stredisku: Chlapec (11) vypadol z lanovky! Letel k zemi z výšky takmer piatich metrov

KRAHULE - V lyžiarskom stredisku v obci Krahule pomáhali leteckí záchranári v pondelok (5. 1.) 11-ročnému chlapcovi, ktorý vypadol z lanovky potom, čo prekĺzol popod bezpečnostnú zábranu. O prípade na sociálnej sieti informuje banskobystrická krajská polícia.
Viaceré zranenia
Chlapca previezli vrtuľníkom do banskobystrickej nemocnice, kde ho ošetrili a prepustili do domácej liečby. Záchranári Horskej záchrannej služby (HZS) z Oblastného strediska Veľká Fatra slúžiaci na Skalke v Kremnických vrchoch informovali, že chlapec si pádom zo štvorsedačkovej lanovky z výšky približne piatich metrov privodil poranenia hlavy, trupu a hornej končatiny. Po ich príchode sa na mieste nachádzali aj ďalšie záchranné zložky.
Nebolo zistené cudzie zavinenie
"Pri udalosti nebolo zistené cudzie zavinenie ani technická porucha horského dopravného zariadenia strediska," konštatovala polícia. V súvislosti s prípadom polícia pripomenula zmeny v pravidlách na lyžiarskych svahoch od začiatku tohto roka a zdôraznila, že prilbu musia mať povinne všetky osoby do dovŕšenia 18 rokov.
Ďalšia zranená v tom istom lyžiarskom stredisku
Počas prebiehajúcej záchrannej akcie boli horskí záchranári požiadaní o ošetrenie 15-ročnej lyžiarky, ktorá si v rovnakom lyžiarskom stredisku pádom spôsobila zlomeninu predlaktia. Po ošetrení pokračovala pacientka s rodinným príslušníkom na ďalšie vyšetrenie do nemocnice.