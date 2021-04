Bohuš Matuš pred svadbou s Lucinkou (17): Veľký boj s plešinou... Spevák chce vlasy!

PRAHA - Českého speváka Bohuša Matuša si bez šatky na hlave už zrejme nedokážeme ani predstaviť. Umelec ňou zakrýva plešinu na hlave. Už čoskoro ho však čaká svadba s mladou, len 17-ročnou Lucinkou, no a tam by chcel vyzerať tip-top. Začal mu preto veľký boj s holou hlavou. Takto si známy Čech chce zabezpečiť vlasy!

Bohuš Matuš v posledných rokoch púta pozornosť najmä svojím vzťahom s o 30 rokov mladšou Lucinkou. Koncom minulého roka mu 17-ročné dievča dokonca porodilo aj dieťa - dcérku Natálku. A tak by dvojica v najbližšom čase chcela svoj zväzok spečatiť svadbou. Miesto už majú vybraté, mladá budúca pani už dokonca vie, aké by chcela šaty.

Snúbenci už len čakajú, kedy vláda uvoľní opatrenia, aby na svojom veľkom dni D mohli mať približne 100 hostí. No a ešte predtým, ako sa dvojica postaví pred oltár, chce spevák vyriešiť ešte jednu – preňho veľmi zásadnú – vec. Po boku svojej nevesty totiž nechce stáť so šatkou na hlave. A tak sa plešinu, ktorú pod ňou skrýva, rozhodol radikálne vyriešiť a na svadbe bude mať „vlasy“!

Priznal to pre český denník Blesk. „Každý vie, že ma plešatenie trápi celý život, navyše nechcem vedľa Lucinky vyzerať staro. Je o dosť rokov mladšia, to ale neznamená, že nemôžem vyzerať o pár rokov mladšie,“ prezradil budúci ženích, ktorý sa rozhodol podstúpiť mikropigmentáciu. Ide o metódu, pri ktorej sa pomocou tetovacieho prístroja do pokožky hlavy aplikuje mikropigment.

Zjednodušene povedané, ide o tetovanie, ktoré má navodiť dojem vyrastajúcich vlasov. „Už mám za sebou dve návštevy v tetovacom štúdiu a som spokojný. Ešte párkrát musím ísť, pretože napríklad na temene mám ešte holé miesta,“ priznal Bohuš, ktorému by vytetované vlasy mali vydržať 2 až 4 roky. Potom bude musieť kúru podstúpiť znova.