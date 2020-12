Silné slová Beňovej o lockdowne: Vyzýva všetky ženy! Neživme v sebe zlosť a hnev

BRATISLAVA - Tohtoročné vianočné sviatky budú iné, ako tie, na ktoré sme boli doteraz zvyknutí. Uvedomuje si to aj politička Monika Beňová, pre ktorú bol rok 2020 výnimočný aj napriek pandémii. Do jej rodiny totiž pribudol nový člen - dcérka Lea.

Europoslankyňa upozornila, že polemizovať o tom, kedy mal začať lockdown, je už zbytočné. "Teraz je dôležité, čo bude dnes, zajtra a v najbližšilch dňoch a týždňoch," pripomenula.

Monika Beňová s dcérkou. Zdroj: Instagram MB

"Viem, tešili sme sa, že bude pár dní voľna, ktoré strávime s rodinou, ale aj priateľmi. Mnohí sa tešili, že keď už neboli v lete na dovolenke, užijú si aspoň pár dní počas sviatkov v našich horách. Tešili sme sa na Vianočné trhy, sladkú voňu na námestiach miest či obcí," vymenovala s tým, že nič z toho tento rok veľmi nebolo a celkom určite ani nebude.

Opatrnosť na prvom mieste

Beňová priznala, že jej rodičia už dlhé roky nie sú na tomto svete, no sama si vie predstaviť, ako veľmi iní túžia byť s tými svojimi. Odporučila však, aby boli ľudia v prípade návštev opatrní. "Používajte ochranu, kvoli nim, aby ste spolu mohli stráviť aj tie budúcoročné sviatky," doplnila.

Zdroj: Facebook/Monika Beňová

Politička tiež apelovala na verejnosť, aby v sebe neživili zlosť a hnev. "Nájdime práve teraz v sebe silu pre pochopenie, že aj to najprísnejšie opatrenie navrhnuté odborníkmi nie je proti nám, ale v náš prospech, aj keď je nám už občas do plaču a chce sa nám nahlas kričať," napísala.

Výzva pre všetky ženy

Beňová tiež vyslovila akúsi výzvu pre všetky ženy. "Buďme teraz my tie silné, tie chápavejšie, tie ktoré situáciu v našich domácnostiach upokojíme. My ženy sme vždy v najťažších chvílach dokázali nájsť v sebe silu a nádej a dať ju aj svojej rodine a nakoniec aj celej spoločnosti," uzavrela s tým, že to zvládneme.