Profesionálna spoločníčka šokovala tvrdením: TOTO chcú pri jej službách robiť muži! Niekedy to prekvapí aj ju

HERTFORDSHIRE - Niektorí o svojich túžbach hovoria otvorene, iní sa za ne hanbia. Profesionálna spoločníčka odhaľuje, že stretáva aj tie najneuveriteľnejšie sexuálne sny, pričom jeden konkrétny ju šokoval viac než ostatné.

Gigi Patsyová sa už dva roky živí ako profesionálna spoločníčka. Miluje stretnutia s mužmi a počas nich im rada splní rôzne sexuálne fantázie. Pre denník Daily Star prezradila, že za posledné mesiace si u klientov získal popularitu jeden nezvyčajný fetiš... šteklenie!

„Prvýkrát som sa s tým stretla, keď ma klient začal štekliť počas sexu. Bola to bežná schôdzka a neoznámil mi žiadne špeciálne požiadavky,“ povedala. „Zastavila som sa uprostred, aby som sa ho spýtala, čo robí. ‚Šteklíš ma?‘ opýtala som sa, a on odpovedal ‚Nie‘ – a urobil to znova,“ dodala.

Neprekážalo jej to

Hoci jej to prišlo nezvyčajné, neprekážalo jej to. Podľa Gigi vždy rada vyhovie klientskym fetišom a fantáziám, ktoré chcú preskúmať. „Aj pre mňa je zábavné skúšať nové veci. Teraz mám aspoň jedno stretnutie týždenne, pri ktorom ma niekto požiada, aby ma pošteklil alebo aby som pošteklila jeho,“ vysvetlila.

Šteklenie môže byť kdekoľvek – od podpazušia a bokov až po chodidlá, čiže na akomkoľvek citlivom mieste. Väčšinou ide len o dotyk rukami počas sexu, inokedy ho klienti žiadajú ako formu predohry. Gigi dodala, že muži k nej prichádzajú, aby na chvíľu unikli pred každodennými starosťami a uvoľnili sa. „Šteklenie im pomáha popustiť uzdu a rozveseli ich. Každý odchádza z mojich stretnutí uvoľnený a dobre naladený,“ povedala. „Používam rôzne spôsoby – pierko, prachovku, alebo dokonca vlasy – aby som klientov poštekla a spravila stretnutie zábavné.“

