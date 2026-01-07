Juh Filipín zasiahlo silné zemetrasenie: Otrasy pri pobreží vyvolali obavy! Záchranári preverujú možné škody

MANILA - Zemetrasenie s magnitúdou 6,4 v stredu zasiahlo pobrežie južných Filipín, oznámil americký geologický ústav USGS. Tamojšie úrady nevydali žiadne varovanie pred vlnami cunami ani nehlásili žiadne škody. Informuje o tom agentúra AFP.
Záchranár z provincie Davao Oriental tvrdí, že dosiaľ neprišli žiadne správy o možných škodách alebo obetiach spôsobeným zemetrasením. Otrasy podľa svojich slov cítil iba niekoľko sekúnd.
V októbri minulého roka otriasli východnou časťou filipínskeho druhého najväčšieho ostrova Mindanao dve zemetrasenia s magnitúdou 7,4 a 6,7, ktoré si vyžiadali osem obetí. Na prelome septembra a októbra zemetrasenie so silou 6,9 podľa údajov vlády pripravilo o život 76 ľudí a zničilo alebo poškodilo 72.000 domov v provincii Cebu v strednej časti Filipín.
Zemetrasenia sú na Filipínach pomerne bežným javom, keďže tento ostrovný štát sa nachádza na tzv. Ohnivom kruhu. Ide o oblasť v Tichomorí, ktorá je známa intenzívnou seizmickou aktivitou. Väčšina z otrasov je však príliš slabá na to, aby ich ľudia vôbec pocítili.