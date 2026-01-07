Streda7. január 2026, meniny má Bohuslava, Atila, zajtra Severín

Po smrti brata sa rodičia moderátora upili k smrti! Drsná spoveď: Vinníkom všetkého je otec

Jaroslav Brousil Zobraziť galériu (5)
Jaroslav Brousil (Zdroj: Tv Nova)
© Zoznam/NL © Zoznam/NL

PRAHA - Moderátor Jaroslav Brousil si v minulosti prešiel peklom. Len pár rokov po smrti svojho brata sa musel vyrovnať so smrťou svojich rodičov.

Vážna choroba a smrť brata, domáce násilie, šikana či boj s alkoholom obidvoch rodičov a ich následná smrť. To sú životné skúsenosti moderátora Jaroslava Brousila, ktorý sa narodil v malej českej dedinke.

V médiách začínal v rádiách SeeJay a Tip. V roku 2015 sa stal politickým reportérom TV Praha. Následne prešiel do Seznam Zpráv, kde pôsobil aj v zahraničnom spravodajstve. V rokoch 2017–2020 pracoval v televízii NOVA ako politický reportér a moderátor. Od roku 2020 pracuje ako moderátor spravodajstva CNN Prima News. Je aj predsedom správnej rady nadačného fondu Wine For Help na pomoc súrodencom vážne chorých detí, na ktoré sa často zabúda. Sám to dobre pozná, pretože celé detstvo strávil opaterou svojho mladšieho brata Jana, ktorý trpel metabolickou poruchou mukopolysacharidózou.

Honzík bol o dva roky mladší a zomrel vo svojich 16-tich rokoch. Trvalo asi rok, kým určili jeho smrteľnú diagnózu. Jaroslav sa oňho poctivo staral a priznáva, že to nebolo jednoduché. Časom totiž prestával chodiť aj rozprávať.

Jaroslav Brousil
Zobraziť galériu (5)
Jaroslav Brousil  (Zdroj: reprofoto/podcast Vypovězení)

Jaroslav bol na základnej škole terčom šikany. Boli sociálne slabšia rodina, nemali peniaze a k tomu chorý brat – to všetko zohralo rolu, prečo bola rodina poškvrnená. Na strednej škole sa situácia zlepšila, ale v Jaroslavovi do dnešných dní zostal strach. Veľa pekného totiž v detstve nezažil, ak nerátame chvíle strávené s babičkou. V rodine to ale nefungovalo. Vzťah rodičov sa nedá nazvať vzťahom. „Nikdy som nevidel prejav lásky… mamka neznášala otca… veľa pil a bol agresívny,“ otvorene hovorí moderátor. „Mama si všetko odnášala fyzickým násilím, mama si to brutálne odnášala, bola terč, na ktorom si to otec vybíjal.“

„Necítil som, že by nás mal rád… keď si vybavím otca, tak sa mi vybavia scény, na ktoré by som najradšej zabudol…“ a dodal aj príklad: „My sme boli s bratom zatvorení v izbe a ja som kľúčovou dierkou pozoroval, ako mamka leží na zemi v kaluži krvi. Nevedel som, či ešte žije alebo je už mŕtva,” hovorí s tým, že takých momentov bolo veľa. Svetlý však žiadny. „Nikdy mi nikto nepovedal, že som niečo urobil správne, vždy sa riešilo len to, čo som nestihol alebo urobil zle,“ čo veľmi negatívne vplývalo na jeho sebavedomie. Vďaky či slov uznania sa mu nikdy nedostalo.

Mama si neskôr našla milenca, čo Jaroslav niesol ťažko. Nedokázal sa s ním ani baviť, ale zároveň ho mame nevyhováral. Ich vzťah sa zmenil až vtedy, keď mama začala piť. Spolu s babičkou sa jej snažili pomôcť, Jaroslav sa presťahoval k nej, zmenila zamestnanie. Podarilo sa im vyriešiť a zmeniť veľa vecí – okrem pitia alkoholu. Bola len otázka času, kedy sa to prejaví na jej zdraví. A prejavilo sa...

Pokračovanie článku
Viac o téme: Jaroslav Brousil
Nahlásiť chybu

Súvisiace články

Talentovaný herec sa utopil
Talentovaný herec sa utopil v bazéne: Mysleli si, že je to prvoaprílový žart! Mal len 29 rokov
Osobnosti
Pamätáte si ho z
Pamätáte si ho z Kakaa? Markíza mu dala ďalšiu šancu: Detskú hviezdu dnes nespoznáte
Osobnosti
Celý život tajil homosexuálnu
Celý život tajil homosexuálnu orientáciu: Čudná prosba na smrteľnej posteli a útek rodiny z pohrebu!
Osobnosti
Svadba v televíznej relácii:
Svadba v televíznej relácii: Český herec netušil, že sa ide ženiť!
Osobnosti

Odporúčame

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Zoznam TV

Svarinskej nový PRIATEĽ: Kristína sa kvôli nemu zmenila, TOHTO sa úplne zbavila!
Svarinskej nový PRIATEĽ: Kristína sa kvôli nemu zmenila, TOHTO sa úplne zbavila!
Prominenti
Eva Máziková celý rok skrývala strašnú bolesť: Obrovský strach v rodine!
Eva Máziková celý rok skrývala strašnú bolesť: Obrovský strach v rodine!
Prominenti
Asistent trénera Slovana Željko Mijalkov a tréner hostí Peter Jankovič po drvivej výhre Čajok na palubovke súpera
Asistent trénera Slovana Željko Mijalkov a tréner hostí Peter Jankovič po drvivej výhre Čajok na palubovke súpera
Zoznam TV

Domáce správy

Rok sme boli bez
Rok sme boli bez nich a teraz sa vracajú: Rodičovské dôchodky sú späť, prvé termíny a podmienky k ich zisku!
Domáce
FOTO Dvaja vížazi svojich kategórii
VEĽKÉ hodnotenie slovenských nemocníc: Bratislava chýba medzi veľkými top 5, TÝMTO sektorom ale KRAĽUJE!
Domáce
POZOR na dôležitú povinnosť!
POZOR na dôležitú povinnosť! TENTO údaj musíte oznámiť zamestnávateľovi, máte poslednú možnosť
Domáce
Pohronské múzeum v Novej Bani: Rok plný výstav, nových zbierok a modernizácie
Pohronské múzeum v Novej Bani: Rok plný výstav, nových zbierok a modernizácie
Banská Bystrica

Zahraničné

lyžiari na svahu v
Šľachetné gesto: Lyžiari na svahu vytvorili OBROVSKÉ srdce! Vzdali hold obetiam tragického požiaru na Silvestra
Zahraničné
FOTO Český premiér Andrej Babiš
Muničná iniciatíva bez českých peňazí: Vláda ju chce len koordinovať
Zahraničné
Prezident USA Donald Trump
Zastaví niekto USA? EÚ má OBAVY o budúcnosť Grónska: Keď ho Trump anektuje, skončí aj NATO!
Zahraničné
aktualizované MIMORIADNE Proti zásahu USA
MIMORIADNE Proti zásahu USA vo Venezuele sa stavia aj OSN: Trump znižuje bezpečnosť štátov na celom svete!
Zahraničné

Prominenti

Po smrti brata sa
Po smrti brata sa rodičia moderátora upili k smrti! Drsná spoveď: Vinníkom všetkého je otec
Osobnosti
Eva Holubová - Pelíšky
Herečka Holubová rapídne SCHUDLA: V tomto roku sa chce zbaviť nielen kíl!
Domáci prominenti
Hollywoodske hviezdy doplatili na
Hollywoodske hviezdy doplatili na Trumpovu špeciálnu akciu: Uviazli v Karibiku!
Zahraniční prominenti
Marcella Molnárová
Marcella Molnárová ide proti prúdu: Niektoré ženy TO s vekom priťahuje, no u nej to je INÉ!
Domáci prominenti

Zaujímavosti

To naozaj jej spravil
Profesionálna spoločníčka šokovala tvrdením: TOTO chcú pri jej službách robiť muži! Niekedy to prekvapí aj ju
Zaujímavosti
Najčastejšie zdravotné príčiny úmrtí
Najčastejšie zdravotné príčiny úmrtí vo svete v roku 2025: Úmrtnosť na jednu chorobu prudko stúpa!
vysetrenie.sk
Tuniak stál viac než
NAJDRAHŠIA ryba na svete: TENTO tuniak stál viac než 510 miliónov! Komu bude servírovaná?
Zaujímavosti
Na svet prišiel poriadny
To je ale VALIBUK! Bábätko vážilo po pôrode takmer šesť kilogramov: Neuveriteľný ŠOK aj pre zdravotníkov
Zaujímavosti

Dobré správy

Slováci ju začali vo
Slováci ju začali vo veľkom používať: Počuli ste o nej a viete, aké novinky prináša?
vosveteit.sk
ZSSK meria spokojnosť kontinuálne
Pozrite si, čo hovoria najnovšie dáta o cestovaní na Slovensku: Výsledky vás prekvapia
Domáce
Zahrajte si v online
KVÍZ, ktorý preverí vaše schopnosti: Čo všetko viete o online kasíne?
Domáce
Vyhrať zaujímavé sumy môžete
Slováci teraz môžu vyhrať každý deň: Stále nové prekvapenie a ešte aj zaujímavé sumy
Domáce

Ekonomika

Zákaz sociálnych sietí aj na Slovensku? Štát predstavil svoj akčný plán!
Zákaz sociálnych sietí aj na Slovensku? Štát predstavil svoj akčný plán!
Ropa môže padnúť pod 50 dolárov: Trh sa pripravuje na prekvapivý zvrat v roku 2026!
Ropa môže padnúť pod 50 dolárov: Trh sa pripravuje na prekvapivý zvrat v roku 2026!
Zázračný vzorec? Vypočítajte si, koľko presne potrebujete, aby ste už v živote nemuseli pracovať! (kalkulačka)
Zázračný vzorec? Vypočítajte si, koľko presne potrebujete, aby ste už v živote nemuseli pracovať! (kalkulačka)
Aj v Bratislave môžu závidieť: Žilina sa pýši vynovenou železničnou stanicou! Pozrite sa, ako vyzerá po rekonštrukcii (foto)
Aj v Bratislave môžu závidieť: Žilina sa pýši vynovenou železničnou stanicou! Pozrite sa, ako vyzerá po rekonštrukcii (foto)

Varenie a recepty

Recept na fánky ako od babičky. Tradičné božie milosti bez droždia a čakania.
Recept na fánky ako od babičky. Tradičné božie milosti bez droždia a čakania.
Recept na overené fašiangové šišky. Vždy sa podaria a majú krásny biely pásik.
Recept na overené fašiangové šišky. Vždy sa podaria a majú krásny biely pásik.
Ako uvariť šošovicu, aby nenadúvala? Zásady, ktoré naozaj fungujú
Ako uvariť šošovicu, aby nenadúvala? Zásady, ktoré naozaj fungujú
Rady a tipy
Trojkráľové menu: Tradičné chute, ktoré patrili k 6. januáru
Trojkráľové menu: Tradičné chute, ktoré patrili k 6. januáru
Výber receptov

Šport

Petra Vlhová je na tom rovnako: Dočká sa talianska hviezda pred domácimi OH vytúženej generálky?
Petra Vlhová je na tom rovnako: Dočká sa talianska hviezda pred domácimi OH vytúženej generálky?
Lyžovanie
Legenda chce koniec trénerských experimentov v Manchestri: Barcelona sa nikdy kvôli nikomu nezmení
Legenda chce koniec trénerských experimentov v Manchestri: Barcelona sa nikdy kvôli nikomu nezmení
Premier League
Šéf českého hokeja na adresu Augustu: Ak klub nemá dobrého trénera, je to bezodná studňa na peniaze
Šéf českého hokeja na adresu Augustu: Ak klub nemá dobrého trénera, je to bezodná studňa na peniaze
Česko
Ani hetrik Lopušanovej nestačil: Slovenky v generálke na MS neudržali vedenie s Maďarskom
Ani hetrik Lopušanovej nestačil: Slovenky v generálke na MS neudržali vedenie s Maďarskom
Ženský hokej

Auto-moto

TEST: Volkswagen ID7 Tourer Pro S Limited - viac v baterke, viac v dojazde
TEST: Volkswagen ID7 Tourer Pro S Limited - viac v baterke, viac v dojazde
Klasické testy
Žilinský kraj plánuje v tomto roku zrekonštruovať päť mostov
Žilinský kraj plánuje v tomto roku zrekonštruovať päť mostov
Doprava
TEST: Xpeng G9 AWD Performance - vlajková loď
TEST: Xpeng G9 AWD Performance - vlajková loď
Klasické testy
Práce na R1 pri B. Bystrici sa sústreďujú najmä na preložku cesty I. triedy
Práce na R1 pri B. Bystrici sa sústreďujú najmä na preložku cesty I. triedy
Doprava

Kariéra a motivácia

Ako sa vyhnúť kariérnej stagnácii, keď všetci okolo vás stagnujú?
Ako sa vyhnúť kariérnej stagnácii, keď všetci okolo vás stagnujú?
Kariérny rast
Najväčšia kariérna chyba, ktorú robíme v januári. Robíte ju aj vy a ani o tom neviete
Najväčšia kariérna chyba, ktorú robíme v januári. Robíte ju aj vy a ani o tom neviete
Motivácia a produktivita
Do čoho sa oplatí investovať v oblasti sebarozvoja, aby ste videli skutočný efekt
Do čoho sa oplatí investovať v oblasti sebarozvoja, aby ste videli skutočný efekt
Kariérny rast
Najväčšie kariérne mýty: rady, ktoré vám môžu ublížiť viac než pomôcť
Najväčšie kariérne mýty: rady, ktoré vám môžu ublížiť viac než pomôcť
Rady, tipy a triky

Technológie

Výskumníci predstavili superlepidlo, ktoré je tak silné, že utiahne aj celé auto
Výskumníci predstavili superlepidlo, ktoré je tak silné, že utiahne aj celé auto
Veda a výskum
Milióny Android zariadení sú infikované botnetom Kimwolf. Používatelia netušia, že ich zariadenia zneužívajú hackeri
Milióny Android zariadení sú infikované botnetom Kimwolf. Používatelia netušia, že ich zariadenia zneužívajú hackeri
Android
Hyundai predstavil vynoveného humanoida Atlas. Ročne ich chce vyrábať 30 tisíc a poslať do fabrík
Hyundai predstavil vynoveného humanoida Atlas. Ročne ich chce vyrábať 30 tisíc a poslať do fabrík
Technológie
Tieto aplikácie pre Android a iOS by ti nemali chýbať v telefóne. Spravia tvoj mobil chytrejším a sú naozaj užitočné
Tieto aplikácie pre Android a iOS by ti nemali chýbať v telefóne. Spravia tvoj mobil chytrejším a sú naozaj užitočné
Android

Bývanie

Prachu sa v zime v domácnostiach hromadí viac a nie je to len dojem! 10 tipov, ako tomu môžete zabrániť
Prachu sa v zime v domácnostiach hromadí viac a nie je to len dojem! 10 tipov, ako tomu môžete zabrániť
Už ten upravený chodník sľubuje krásnu domácnosť! Vnútri starého domu vytvorili architekti perfektné rodinné bývanie
Už ten upravený chodník sľubuje krásnu domácnosť! Vnútri starého domu vytvorili architekti perfektné rodinné bývanie
5 izbových rastlín, ktoré prežijú i tam, kde sa ostatným nedarí. Tieto druhy oživia aj problémové miesta!
5 izbových rastlín, ktoré prežijú i tam, kde sa ostatným nedarí. Tieto druhy oživia aj problémové miesta!
Nájdete tu pohodu, relax aj prírodu. Moderná chata prináša útulnosť aj tradičnú horskú dušu, výsledok si nás získal
Nájdete tu pohodu, relax aj prírodu. Moderná chata prináša útulnosť aj tradičnú horskú dušu, výsledok si nás získal

Pre kutilov

Ako upiecť jaternice? Stačí poznať tieto praktické tipy a riziko prasknutia bude nízke
Ako upiecť jaternice? Stačí poznať tieto praktické tipy a riziko prasknutia bude nízke
Recepty
Ako predĺžiť horenie sviečok: Pomôže ich zmrazenie alebo je lepší trik s alobalom?
Ako predĺžiť horenie sviečok: Pomôže ich zmrazenie alebo je lepší trik s alobalom?
Údržba a opravy
230 V aj na chatke bez elektriny: Vyhnite sa chybe, ktorá vám môže odpáliť chladničku aj televízor
230 V aj na chatke bez elektriny: Vyhnite sa chybe, ktorá vám môže odpáliť chladničku aj televízor
Náradie
Naozaj možno nahradiť kupovaný substrát zeminou z krtinca? Skúsení záhradkári na tento januárový zvyk nedajú dopustiť
Naozaj možno nahradiť kupovaný substrát zeminou z krtinca? Skúsení záhradkári na tento januárový zvyk nedajú dopustiť
Záhrada

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Stream naživo

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Keď chémia funguje, ale vzťah nie: Týmto dvojiciam to preto nevydrží
Partnerské vzťahy
Keď chémia funguje, ale vzťah nie: Týmto dvojiciam to preto nevydrží
Teraz v TV   Večer v TV
Celý program
Rok sme boli bez
Domáce
Rok sme boli bez nich a teraz sa vracajú: Rodičovské dôchodky sú späť, prvé termíny a podmienky k ich zisku!
Dvaja vížazi svojich kategórii
Domáce
VEĽKÉ hodnotenie slovenských nemocníc: Bratislava chýba medzi veľkými top 5, TÝMTO sektorom ale KRAĽUJE!
POZOR na dôležitú povinnosť!
Domáce
POZOR na dôležitú povinnosť! TENTO údaj musíte oznámiť zamestnávateľovi, máte poslednú možnosť
lyžiari na svahu v
Zahraničné
Šľachetné gesto: Lyžiari na svahu vytvorili OBROVSKÉ srdce! Vzdali hold obetiam tragického požiaru na Silvestra

Ďalšie zo Zoznamu