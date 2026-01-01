Štvrtok1. január 2026, dnes je Nový rok,

MIMORIADNE Obrovská tragédia v alpskom lyžiarskom stredisku: Minimálne 40 mŕtvych! Blanár reaguje

Ilustračný obrázok AKTUALIZOVANÉ Zobraziť galériu (5)
(Zdroj: TASR/Alessandro della Valle/Keystone via AP)
© Zoznam/ © Zoznam/
TASR

ŽENEVA - Pravdepodobne až desiatky mŕtvych a množstvo zranených si vyžiadal požiar a explózia počas osláv nového roka v bare Le Constellation v luxusnom švajčiarskom stredisku Crans Montana. Informujú o tom miestné médiá a agentúry AP a AFP.

Aktualizované 19:42 Minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Juraj Blanár na sieti X vyjadril úprimnú sústrasť rodinám a pozostalým obetí tejto tragédie. „V týchto ťažkých chvíľach zostávame v myšlienkach so švajčiarskym ľudom a vyjadrujeme mu našu solidaritu,“ napísal Blanár.

Aktualizované 19:40 MZVEZ SR situáciu podrobne monitoruje prostredníctvom slovenského veľvyslanectva v Berne a je v kontakte s miestnymi úradmi. V prípade potreby je pripravené poskytnúť potrebnú pomoc občanom SR. „Občanom SR, ktorí sa ocitli na mieste tragédie, odporúčame riadiť sa pokynmi záchranných a bezpečnostných zložiek,“ uviedlo. Dodalo, že v prípade potreby môžu slovenskí občania kontaktovať Medzinárodné operačné krízové centrum rezortu diplomacie na telefónnom čísle +421 2 5978 5978. Linka je určená pre občanov SR, ktorí sú v ohrození a ocitli sa v krízovej situácii, dodalo ministerstvo.

Aktualizované 19:30 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitosti (MZVEZ) SR prostredníctvom Veľvyslanectva SR v Berne monitoruje situáciu po požiari v lyžiarskom stredisku Crans-Montana vo Švajčiarsku a je v kontakte s miestnymi úradmi. Pri štvrtkovom požiari zahynuli desiatky ľudí a vyše 100 ďalších utrpelo zranenia. MZVEZ SR uviedlo, že medzi obeťami sú aj cudzinci, ale ich štátna príslušnosť nebola doteraz zverejnená. Rezort diplomacie tvrdí, že štátnu príslušnosť obetí dosiaľ nezverejnili vzhľadom na rozsah tragédie a prebiehajúce vyšetrovanie. Na mieste tragédie je tím forenzných špecialistov. „Po potvrdení štátnej príslušnosti obetí a zranených budú švajčiarske úrady informovať veľvyslanectvá dotknutých krajín prostredníctvom Ministerstva zahraničných vecí Švajčiarskej konfederácie,“ uviedol.

Potvrdili najmenej 40 obetí a 115 zranených

Aktualizované 18:15 Miesto tragédie vo štvrtok popoludní navštívil nový švajčiarsky prezident Guy Parmelin. Požiar označil za jednu z najhorších tragédií v histórii krajiny. Šéf kantónu Valais Mathias Reynard potvrdil, že mŕtvych je niekoľko desiatok ľudí. Upozornil, že identifikácia tiel si vyžiada čas. Upresnil, že na mieste tragédie zasahovalo 42 sanitiek, 13 vrtuľníkov a tri vozidlá na odstraňovanie následkov katastrof. Zranených pacientov presunuli do nemocníc v Lausanne, Sione, Ženeve aj Zürichu. Pravdepodobné je, že niektorých umiestnia aj do zariadení v susednom Taliansku, Francúzsku alebo Nemecku.

Gisler ozrejmil, že dym spozorovali o 1.30 h a prví policajti dorazili na miesto už o dve minúty neskôr. Hasičom sa podľa neho podarilo oheň rýchlo uhasiť. Taliansky minister zahraničných vecí Antonio Tajani medzičasom potvrdil, že po požiari je nezvestných 16 Talianov a 12 ďalších sa zranilo. Celkovo je podľa jeho informácií mŕtvych najmenej 47 ľudí.

Aktualizované 17:50 Šéf polície vo švajčiarskom kantóne Valais Frédéric Gisler vo štvrtok večer potvrdil, že pri nočnom požiari v bare v lyžiarskom stredisku Crans-Montana zahynulo okolo 40 ľudí a viac ako 115 sa zranilo. Medzi obeťami sú osoby viacerých národností. 

Aktualizované 16:00 Podľa talianskeho denníka Corriere della Sera sa v bare konala silvestrovská párty pre osoby mladšie ako 17 rokov. Taliansky minister zahraničných vecí Antonio Tajani vo štvrtok okolo poludnia upozornil, „tucet Talianov je hospitalizovaných a pätnásť je nezvestných". "Nezvestné sú tam veľmi malé deti. Moja nevesta videla ľudí s popáleninami,“ povedala pre Corriere Dalia Gubbay z Milána, ktorá dovolenkuje vo svojom dome v švajčiarskom rezorte. Podľa úradov nie je možné obete identifikovať kvôli rozsiahlym popáleninám. 

Aktualizované 15:50 "Počula som, že začal horieť strop. Protipožiarne systémy zlyhali, ale sú to len čiastkové informácie z počutia. Nikto zatiaľ naozaj nemôže povedať, čo sa stalo," dodáva žena, ktorá sa o tragédii dozvedela ráno od vydesených príbuzných. Dve francúzske návštevníčky baru pre BFM TV uviedli, že tragédiu spôsobila pyrotechnická sviečka zapichnutá do fľaše od šampanského, upozornil portál idnes.cz

Podľa svedkov mala zapáliť sviečka strop suterénu, ktorý sa nachádza pod barom. "Jedna bola príliš blízko pri strope, ktorý vzbĺkol. Počas niekoľkých desiatok sekúnd celý klub začal horieť. Všetci sme vybehli von a kričali sme," popísali svedkovia paniku v klube. Úrady a vyšetrovatelia sa chcú zamerať aj na protipožiarne opatrenia baru, kde sa stalo nešťastie. Podľa svedkov totiž neboli protipožiarne opatrenia dostatočné. "Únikové dvere boli pre všetkých prítomných príliš malé. Niekto rozbil okno, aby ľudia mohli utiecť," dodali svedkovia. "Schodisko, ktoré viedlo von z diskotéky, bolo extrémne úzke. Ľudia sa nahrnuli v obrovskej vlne. Podarilo sa nám utiecť na poslednú chvíľu," uviedla jedna žena.

Aktualizované 15:40 Podľa najnovších štatistík zomrelo pri explózii baru 47 ľudí, vyše 100 ľudí je naďalej zranených. „Všetci sú otrasení, je to nepredstaviteľná tragédia,“ hovorí svedkovia. "Známi mi rozprávali o mladých ľuďoch, ktorí vyšli z toho podniku celí od krvi. Niektorí bez oblečenia. Naozajstné bitúnky. Celá oblasť je úplne uzavretá, je tam plno polície a záchranárov," uviedla pre agentúru AFP Michela Risová. V lyžiarskom stredisku vlastní dom, kde pravidelne chodí oddychovať na dovolenku. Podľa informácií od svedkov má byť nezvestná skupina 15 lyžiarskych inštruktorov, ktorí mali v bare La Constellation na Silvestra rezerváciu. "Na zjazdovkách sa nehovorí o ničom inom. Niekoľko lyžiarskych inštruktorov sa stále neozvalo. Pätnásť z nich malo určite zarezervovaný stôl v podniku. Mnohí z nich sú Taliani, ale v tejto chvíli sú informácie veľmi roztrieštené a zmätené," dodáva Risová.

Aktualizované 11:45 Podľa médií polícia vec nevyšetruje ani ako terorizmus. Úrady však podľa agentúry AP oznámili, že je príliš skoro na to určiť presnú príčinu požiaru. "Došlo k výbuchu neznámeho pôvodu," povedal dnes ráno agentúre AFP Gaëtan Lathion, policajný hovorca v kantóne Valais (Wallis) na juhozápade Švajčiarska. Explózia podľa neho nastala okolo 01: 30 v bare Le Constellation, ktorý je obľúbený medzi turistami, práve keď ľudia oslavovali príchod nového roka.

Miestne nemocnice s preťažené

"Sme zdrvení," povedal počas dopoludňajšej tlačovej konferencie Frédéric Gisler, šéf polície v kantóne Valais (Wallis), pre ktorého je dnešok prvým dňom v práci po nástupe do tejto funkcie. Podľa regionálneho politika Mathiasa Rénarda bolo zranených toľko, že jednotka intenzívnej starostlivosti a operačná sála v miestnej nemocnici boli rýchlo zahltené. Pacientov preto museli prevážať do okolitých nemocníc.

Aktualizované 11:15 Približne 40 ľudí zahynulo pri požiari počas silvestrovskej párty vo švajčiarskom lyžiarskom stredisku. Podľa agentúry Reuters o tom informovala miestna polícia talianske ministerstvo zahraničných vecí. Domnievajú sa, že nešlo o úmyselné podpálenie, ale presná príčina je stále neznáma. 

Aktualizované 11:10 Švajčiarske úrady očakávajú, že medzi obeťami tragédie v obľúbenom stredisku bud aj zahraniční turisti. Z úcty k rodinám obetí varujú pred špekuláciami o príčine požiaru. Informoval o tom portál blick.ch

Švajčiarsky denník Blick citoval lekára na mieste činu, ktorý naznačil, že počet obetí by mohol byť v „desiatkach“. Na mieste zasahuje podľa verejnoprávnej televízie SRF veľký počet príslušníkov záchranných zložiek s vrtuľníkmi a niekoľkými sanitkami.

MIMORIADNE Obrovská tragédia v
Zobraziť galériu (5)
 (Zdroj: TASR/Alessandro della Valle/Keystone via AP)

Regionálny denník Le Nouvelliste s odvolaním sa na svoje zdroje uviedol, že nešťastie si vyžiadalo „približne 40 mŕtvych a 100 zranených“. Polícia uviedla, že oblasť je „úplne uzavretá pre verejnosť“ a že „nad Crans Montanou bola vyhlásená bezletová zóna“.

MIMORIADNE Obrovská tragédia v
Zobraziť galériu (5)
 (Zdroj: TASR/Alessandro della Valle/Keystone via AP)

Podľa policajného vyhlásenia počas osláv príchodu nového roka vypukol „požiar neurčitého pôvodu“. „Niekoľko ľudí prišlo o život a ďalší boli zranení“ napísala s tým, že incident je „vážny“. „Prebieha rozsiahla reakcia na núdzové situácie,“ dodala.

MIMORIADNE Obrovská tragédia v
Zobraziť galériu (5)
 (Zdroj: TASR/Alessandro della Valle/Keystone via AP)

Hovorca polície Gaetan Lathion v prvej reakcii pre agentúru AFP povedal, že okolo 1.30 h SEČ došlo k „výbuchu neznámeho pôvodu“. Zábery a videá švajčiarskych médií ukazujú budovu v plameňoch a ľudí kričiacich a utekajúcich v tme. Požiar mohol pravdepodobne vzniknúť pri použití pyrotechniky počas koncertu; polícia uviedla, že príčina nie je známa.

„Na miesto okamžite vyrazil veľký kontingent policajtov, hasičov a záchranárov, aby pomohli početným obetiam,“ uviedla polícia s tým že „operácia stále pokračuje.“

Viac o téme: ŠvajčiarskoVýbuchObeteCrans-MontanaLyžiarské stredisko
Nahlásiť chybu

Súvisiace články

Jadrový výbuch odhalil niečo,
Jadrový výbuch odhalil niečo, čo sa považovalo za nemožné: Vznik novej hmoty zmenil vedu!
Zaujímavosti
Útok na Štedrý večer:
Útok na Štedrý večer: Výbuch v mešite na severe Nigérie, zahynulo najmenej päť ľudí
Zahraničné
Južnú Moskvu údajne otriasla
Nočný výbuch v Moskve: Dvaja policajti zahynuli pri zásahu
Zahraničné
V domove dôchodcov v
Pri výbuchu v domove dôchodcov v Pensylvánii zahynuli najmenej dve osoby
Zahraničné

Odporúčame

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Zoznam TV

Upútavka na dokument Divoké Slovensko s Nigelom Marvenom 2
Upútavka na dokument Divoké Slovensko s Nigelom Marvenom 2
Prominenti
Marcela Laiferová predpovedá na rok 2026: Po TOMTO dátume si všetci vydýchneme! Pozor na jednu vec
Marcela Laiferová predpovedá na rok 2026: Po TOMTO dátume si všetci vydýchneme! Pozor na jednu vec
Prominenti
Novoročný príhovor ministra vnútra Matúša Šutaja Eštoka
Novoročný príhovor ministra vnútra Matúša Šutaja Eštoka
Správy

Domáce správy

Andrej Danko.
Danko v novoročnom prejave opäť kritizoval Pellegriniho: Strata dôvery! Koalícia a Republika musia spojiť sily
Domáce
Požiar humna v Jablonovom.
Požiar humna v Jablonovom: Plamene napáchali škodu za 15-tisíc eur
Domáce
Ilustračné foto
Výbuch bankomatu má dohru: Polícia obvinila Moldavca aj z krádeže hotovosti
Domáce
Šimečka varuje: Právny štát je v ohrození. Opozícia chce spájať sily proti Ficovej vláde
Šimečka varuje: Právny štát je v ohrození. Opozícia chce spájať sily proti Ficovej vláde
Regióny

Zahraničné

Ilustračné foto
Ukrajina a Moldavsko vstúpili do eú roamingovej zóny: Volania a dáta bez príplatkov
Zahraničné
Loď zadržaná po poškodení
Loď zadržaná vo Fínsku: Prepravovala sankcionovanú ruskú oceľ
Zahraničné
Ilustračné foto
Maďarsko prišlo o ďalšie prostriedky z EÚ: Porušilo zásady právneho štátu
Zahraničné
AKTUALIZOVANÉ MIMORIADNE Obrovská tragédia v
MIMORIADNE Obrovská tragédia v alpskom lyžiarskom stredisku: Minimálne 40 mŕtvych! Blanár reaguje
Zahraničné

Prominenti

Pavel Nečas
Márny boj o život! Príčina smrti Pavla Nečasa odhalená: Hercovi nedokázali pomôcť ani záchranári
Zahraniční prominenti
Nasledovala ho do neba:
Nasledovala ho do neba: Zomrela manželka významného básnika Milana Rúfusa, dožila sa 91 rokov
Domáci prominenti
Peter Batthyány ako teta
Peter Batthyány po rokoch odhalil, KTO je teta Margit: Hral reálnu osobu!
Domáci prominenti
Šokujúce rozhodnutie slávnej herečky
Šokujúce rozhodnutie slávnej herečky (48): Rozhodla sa pre asistovanú SAMOVRAŽDU!
Zahraniční prominenti

Zaujímavosti

Sexuálna expertka odhalila najtajnejšie
Sexuálna expertka odhalila najtajnejšie fantázie párov: NAJPOPULÁRNEJŠÍ fetiš šokoval aj ju! Robíte to aj vy?
Zaujímavosti
Ak vás bolí brucho
Ak vás bolí brucho na tomto mieste, návštevu lekára neodkladajte!
vysetrenie.sk
NAJBIZARNEJŠIE prípady polície: Zvoniaci
NAJBIZARNEJŠIE prípady polície: Zvoniaci chrobák, policajt ako čert a muž, ktorý venčil hada!
Zaujímavosti
Semafory menia pravidlá: Ku
Semafory menia pravidlá: Ku klasickým farbám pribudla aj modrá! Čo robiť a kde ju môžete očakávať?
Zaujímavosti

Dobré správy

Vyhrať zaujímavé sumy môžete
Slováci teraz môžu vyhrať každý deň: Stále nové prekvapenie a ešte aj zaujímavé sumy
Domáce
Slováci ju už začali
Slováci ju už začali hromadne využívať: Počuli ste o nej a viete, aké novinky prináša?
vosveteit.sk
Koniec obmedzení pre dve
Koniec obmedzení pre dve mestá či nový režim kvôli práci a škole: Zistite, čo sa mení
nitra.zoznam.sk
ZSSK meria spokojnosť kontinuálne
Pozrite si, čo hovoria najnovšie dáta o cestovaní na Slovensku: Výsledky vás prekvapia
Domáce

Ekonomika

SOI opäť upozorňuje na nebezpečné vozidlá na Slovensku: Zvolávacia akcia sa týka obľúbenej značky!
SOI opäť upozorňuje na nebezpečné vozidlá na Slovensku: Zvolávacia akcia sa týka obľúbenej značky!
Tisícka vtedy a dnes: Urobte si virtuálny nákup a zistite, ako sa za 17 rokov s eurom zmenila naša kúpna sila! (kalkulačka)
Tisícka vtedy a dnes: Urobte si virtuálny nákup a zistite, ako sa za 17 rokov s eurom zmenila naša kúpna sila! (kalkulačka)
Ceny alkoholu v Európe: Kde zaplatíte najviac a kde je pitie výrazne lacnejšie?
Ceny alkoholu v Európe: Kde zaplatíte najviac a kde je pitie výrazne lacnejšie?
5 kvízov, ktoré v roku 2025 pobláznili Slovensko: Trúfnete si na ne?
5 kvízov, ktoré v roku 2025 pobláznili Slovensko: Trúfnete si na ne?

Varenie a recepty

Novoročná šošovicová polievka. Recept na sviatočný zázrak v hrnci pre šťastie aj sýte brucho.
Novoročná šošovicová polievka. Recept na sviatočný zázrak v hrnci pre šťastie aj sýte brucho.
Tvarohové nátierky, ktoré pripravíte za pár minút. Recepty, s ktorými na Silvestra zabodujete.
Tvarohové nátierky, ktoré pripravíte za pár minút. Recepty, s ktorými na Silvestra zabodujete.
Pomazánky na jednohubky: Klasiky pre novoročné návštevy
Pomazánky na jednohubky: Klasiky pre novoročné návštevy
Výber receptov
Mini croissantové jednohubky rozžiaria váš silvestrovský stôl
Mini croissantové jednohubky rozžiaria váš silvestrovský stôl
Jednohubky

Šport

Oholený Karlos Vémola, prevoz a po zuby ozbrojení policajti: Na toto nikto iný nemá poverenie!
Oholený Karlos Vémola, prevoz a po zuby ozbrojení policajti: Na toto nikto iný nemá poverenie!
Bojové športy
Minister priamo v televízii rozpustil reprezentáciu: Úplne najhoršie dopadla najväčšia hviezda
Minister priamo v televízii rozpustil reprezentáciu: Úplne najhoršie dopadla najväčšia hviezda
Reprezentácia
Tomáš Chrenko je doslova kráľ: Slovenský klenot šokuje svet, Kanadu a aj top favorita draftu
Tomáš Chrenko je doslova kráľ: Slovenský klenot šokuje svet, Kanadu a aj top favorita draftu
MS v hokeji do 20 rokov
Denis Vavro svoj skrat napravil: Škandál na dedinskom turnaji však môže mať ešte dohru
Denis Vavro svoj skrat napravil: Škandál na dedinskom turnaji však môže mať ešte dohru
Reprezentácia

Auto-moto

TEST: Fiat Grande Panda Hybrid - liek na dnešnú dobu
TEST: Fiat Grande Panda Hybrid - liek na dnešnú dobu
Klasické testy
Cesty sú zjazdné, miestami je na vozovke kašovitý či zľadovatený sneh
Cesty sú zjazdné, miestami je na vozovke kašovitý či zľadovatený sneh
Doprava
ZSSK potvrdzuje obnovu 33 vlakov Bageta. Posilnia dopravu v regiónoch
ZSSK potvrdzuje obnovu 33 vlakov Bageta. Posilnia dopravu v regiónoch
Doprava
TEST: Mercedes-AMG A45 S 4Matic+ superšport v praktickej karosérii
TEST: Mercedes-AMG A45 S 4Matic+ superšport v praktickej karosérii
Klasické testy

Kariéra a motivácia

Šokujúce dáta: tieto pracovné návyky vás robia menej produktívnymi, než si myslíte
Šokujúce dáta: tieto pracovné návyky vás robia menej produktívnymi, než si myslíte
Motivácia a produktivita
Ak vám v práci hovoria toto, mali by ste spozornieť
Ak vám v práci hovoria toto, mali by ste spozornieť
Prostredie práce
Odhalíte ho ešte pred prvým dňom? Ako spoznať zlého šéfa už pri prijímacom pohovore
Odhalíte ho ešte pred prvým dňom? Ako spoznať zlého šéfa už pri prijímacom pohovore
Hľadám prácu
Ako si v roku 2026 udržať kvalitných a spokojných ľudí? Stavte na koncept servant leadership!
Ako si v roku 2026 udržať kvalitných a spokojných ľudí? Stavte na koncept servant leadership!
Pre zamestnávateľov

Technológie

POZOR! Hackeri majú nový spôsob, ako sa ti dostať do zariadenia. Tento podvod je mimoriadne prefíkaný
POZOR! Hackeri majú nový spôsob, ako sa ti dostať do zariadenia. Tento podvod je mimoriadne prefíkaný
Bezpečnosť
Vedci narazili na paradox evolúcie, ktorý súvisí so starnutím. Môže z neho vzniknúť nové pravidlo biológie
Vedci narazili na paradox evolúcie, ktorý súvisí so starnutím. Môže z neho vzniknúť nové pravidlo biológie
Veda a výskum
Experimentálny liek na rakovinu viedol k ústupu nádorov bez nebezpečných vedľajších účinkov
Experimentálny liek na rakovinu viedol k ústupu nádorov bez nebezpečných vedľajších účinkov
Správy
Americká armáda práve zaradila do výzbroje laserovú zbraň LOCUST namontovanú na vozidlách JLTV. Určená je proti dronom
Americká armáda práve zaradila do výzbroje laserovú zbraň LOCUST namontovanú na vozidlách JLTV. Určená je proti dronom
Armádne technológie

Bývanie

TOP 10 + 1 rodinných domov, ktoré sa vám v roku 2025 páčili u nás najviac
TOP 10 + 1 rodinných domov, ktoré sa vám v roku 2025 páčili u nás najviac
Starý kamenný dom prerobili po 70 rokoch. Zvonku stále vidno tradičný vzhľad, no vnútri nájdete nadčasovú domácnosť
Starý kamenný dom prerobili po 70 rokoch. Zvonku stále vidno tradičný vzhľad, no vnútri nájdete nadčasovú domácnosť
Ako rekonštruovať starý dom? 7 dobrých rád, ktoré by ste mali počuť, kým sa pustíte do prác
Ako rekonštruovať starý dom? 7 dobrých rád, ktoré by ste mali počuť, kým sa pustíte do prác
Je luxusný, ale mohol by ísť mnohým príkladom! Dal prácu 200 remeselníkom a uctil si dedičstvo, tradície a ľudskú prácu
Je luxusný, ale mohol by ísť mnohým príkladom! Dal prácu 200 remeselníkom a uctil si dedičstvo, tradície a ľudskú prácu

Pre kutilov

Krása, farby a vôňa aj počas chladných dní? Tieto rastliny vám rozkvitnú v zime
Krása, farby a vôňa aj počas chladných dní? Tieto rastliny vám rozkvitnú v zime
Izbové rastliny
Ako si vyrobiť podpaľovač, ktorý môžete používať celú vykurovaciu sezónu a ešte na ňom aj ušetríte
Ako si vyrobiť podpaľovač, ktorý môžete používať celú vykurovaciu sezónu a ešte na ňom aj ušetríte
Vykurovanie
Domáci rozmrazovač skiel za pár minút: Funguje lepšie, než čakáte, a vyjde vás pár centov
Domáci rozmrazovač skiel za pár minút: Funguje lepšie, než čakáte, a vyjde vás pár centov
Údržba a opravy
Zimné zavlažovanie ihličnanov a mladých stromov – prečo môže viac uškodiť než pomôcť
Zimné zavlažovanie ihličnanov a mladých stromov – prečo môže viac uškodiť než pomôcť
Záhrada

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Stream naživo

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Takto sa mení energia párov po polnoci: Čo o vzťahu napovie prvý deň v roku?
Partnerské vzťahy
Takto sa mení energia párov po polnoci: Čo o vzťahu napovie prvý deň v roku?
Teraz v TV   Večer v TV
Celý program
Andrej Danko.
Domáce
Danko v novoročnom prejave opäť kritizoval Pellegriniho: Strata dôvery! Koalícia a Republika musia spojiť sily
Nezvyčajná štatistika nitrianskej pôrodnice:
Domáce
Nezvyčajná štatistika nitrianskej pôrodnice: TOTO sú najnetradičnejšie mená detí!
MIMORIADNE Obrovská tragédia v
Zahraničné
MIMORIADNE Obrovská tragédia v alpskom lyžiarskom stredisku: Minimálne 40 mŕtvych! Blanár reaguje
Ilustračné foto
Zahraničné
Muž používal počas silvestrovskej noci zakázanú pyrotechniku: Explodovala mu v rukách! Prišiel o obe končatiny

Ďalšie zo Zoznamu