MIMORIADNE USA získajú od Venezuely desiatky miliónov barelov ropy: Maduro a jeho manželka skončili ZRANENÍ

WASHINGTON - Americký prezident Donald Trump v utorok oznámil, že „dočasné úrady“ vo Venezuele „odovzdajú“ Spojeným štátom 30 až 50 miliónov barelov vysokokvalitnej, sankcionovanej ropy. Výnosy z jej predaja bude kontrolovať samotný Trump. Informuje o tom agentúra AP a príspevok Trumpa na jeho platforme Truth Social.
ONLINE
9:09 Venezuelský prezident Nicolás Maduro a jeho manželka Cilia Floresová utrpeli počas sobotňajšej operácie USA v Caracase ľahšie zranenia. Podľa informácií televízie NBC News skončili s modrinami alebo krvácali po tom, čo špeciálne jednotky hodili do miestnosti zábleskový granát a oslepení Maduro a Floresová narazili do stien alebo dverí.
8:06 Velitelia kolumbijských geríl dosiaľ údajne operujúcich vo Venezuele po sobotňajšom zajatí prezidenta Nicolása Madura americkými špeciálnymi jednotkami opúšťajú krajinu. Pre agentúru AFP to v utorok uviedol zdroj z prostredia kolumbijskej armády.
8:00 Venezuelský generálny prokurátor Tarek William Saab v utorok obvinil Spojené štáty z terorizmu v reakcii na operáciu, počas ktorej zadržali venezuelského prezidenta Nicolása Madura a jeho manželku Ciliu Floresovú. Informuje o tom agentúra DPA.
7:00 Dočasná prezidentka Venezuely Delcy Rodríguezová v utorok vyhlásila sedemdňový smútok za vojakov, ktorí zahynuli počas víkendovej americkej operácie, pri ktorej USA zadržali venezuelského prezidenta Nicolása Madura a jeho manželku. Informujú o tom agentúry AFP a DPA.
6:35 Pri americkej operácii vo Venezuele v noci na sobotu zahynulo 55 kubánskych a venezuelských vojakov, vyplýva to z údajov, ktoré v utorok zverejnili Kuba a Venezuela. Informuje o tom agentúra AFP.
6:10 Venezuelská dočasná prezidentka Delcy Rodríguezová v utorok trvala na tom, že Venezuelu neriadi žiadna zahraničná mocnosť. Vyjadrila sa tak po tom, čo americký prezident Donald Trump v sobotu po zadržaní venezuelského prezidenta Nicolása Madura americkými špeciálnymi jednotkami vyhlásil, že USA budú Venezuelu dočasne „spravovať“, kým nedôjde k riadnemu a bezpečnému odovzdaniu moci. Informuje o tom agentúra AFP.
USA získajú od Venezuely 30 až 50 miliónov barelov ropy
„Táto ropa sa bude predávať za svoju trhovú cenu a peniaze budem kontrolovať ja, prezident Spojených štátov amerických, aby sa zabezpečilo, že budú použité na prospech obyvateľov Venezuely a Spojených štátov!“ napísal Trump. Šéf Bieleho domu tvrdí, že požiadal amerického ministra energetiky Chrisa Wrighta, aby okamžite vykonal tento plán. „Ropa bude prevážaná zásobovacími loďami a priamo dovezená na vykladacie plošiny v Spojených štátoch,“ dodal.
Biely dom v piatok organizuje stretnutie s predstaviteľmi ropných spoločností o Venezuele, informuje AP s odvolaním na osobu oboznámenú s týmto plánovaným stretnutím. Agentúra Reuters s odvolaním na päť zdrojov v utorok informovala, že venezuelskí a americkí predstavitelia diskutujú o exporte venezuelskej ropy do rafinérií v Spojených štátov.
Trumpove oznámenie prišlo len niekoľko dní po americkej operácii vo Venezuele, pri ktorej USA zadržali tamojšieho prezidenta Nicolása Madura. Toho Trump obviňuje z vedenia rozsiahlej siete obchodovania s drogami, čo venezuelský líder popiera. Maduro tiež pred svojím zajatím tvrdil, že USA si chcú vynútiť zmenu vlády vo Venezuele a získať prístup k jej zásobám ropy, ktoré patria k najväčším na svete. USA ešte v decembri uvalili námornú blokádu sankcionovaných ropných tankerov, ktoré smerujú do Venezuely.