Vzdušný priestor v Grécku ostal paralyzovaný: FOTO Žiadne lety nad krajinou! CHAOS a zúfalí cestujúci

ATÉNY - Letiská po celom Grécku v nedeľu pozastavili prílety a odlety po vážnych problémoch týkajúcich sa rádiových frekvencií, uviedla grécka štátna televízia a grécky úrad pre letectvo.
Aktualizované 15:50 Prevádzku na letiskách už medzičasom obnovili.
Podľa gréckeho úradu pre civilné letectvo (HCAA) problémy spôsobil výpadok centrálnych rádiových a komunikačných systémov, ktoré používajú miestne strediská riadenia vzdušného priestoru. Dispečeri letovej prevádzky zrejme neboli schopní vzájomne komunikovať. HCAA popoludní uviedla, že prerušené frekvencie postupne obnovuje v koordinácii s externými orgánmi a Európskou organizáciou pre bezpečnosť leteckej prevádzky (EUROCONTROL). „Technický problém, ktorého celkovým rozsahom sa zaoberáme prvýkrát, sa naďalej skúma a budú vydané ďalšie oznámenia,“ uviedol.
Pozastavili prílety a odlety
Grécky úrad pre civilné letectvo v nedeľu dopoludnia oznámilo, že grécky vzdušný priestor zostane uzavretý až do 16:00 h miestneho času. Grécke úrady neskôr potvrdili, že problém vznikol v rádiových komunikačných systémoch riadiacich centier pre regióny Atény a Macedónsko. Ide o kľúčové technológie, ktoré zabezpečujú spojenie medzi pilotmi a riadiacimi letovej prevádzky. Bez nich nie je možné garantovať bezpečné rozostupy ani navigáciu lietadiel.
Vzhľadom na výpadok kľúčových rádiových frekvencií grécke úrady prijali ťažké rozhodnutie zastaviť všetky odlety a prílety, čím v podstate zastavili leteckú dopravu v celej krajine aj mimo nej. Opatrenie spôsobilo rozsiahle meškania letov smerujúcich do Grécka. Komplikácie hlásili aj letiská mimo krajiny, vrátane izraelského Ben-Guriona, kde aerolinky hľadali alternatívne trasy.
Dopad bol najvýraznejší na medzinárodnom letisku v Aténach, kde sa cestujúci zhromaždili skoro ráno, len aby zistili, že lety sú na neurčito odložené alebo úplne zrušené, píše Greek Reporter. Letecké spoločnosti a personál letiska sa snažili zvládnuť rozvíjajúci sa chaos, snažili sa prerezervovať cestujúcich a poskytovať aktualizácie, keďže čakárne sa zapĺňali a frustrácia rástla. Lietadlá, ktoré už boli na trase, boli vybavené v rámci núdzových postupov a bolo im umožnené bezpečne pristáť, ale nové odlety boli pozastavené a niektoré medzinárodné lety boli presmerované na náhradné letiská.
Uzavretie athénskeho letového informačného regiónu (FIR) spôsobilo dominový efekt naprieč celým Gréckom. Keďže táto oblasť pokrýva rozsiahle územie nad Egejským morom a kľúčové medzinárodné trasy medzi Európou, Blízkym východom a severnou Afrikou, odstavenie systému prakticky zmrazilo všetky lety v krajine. Aerolinky aj cestujúci zostali nepripravení.
Chaos na letiskách a tisíce uviaznutých cestujúcich
Na letiskách sa rýchlo vytvorili dlhé rady a napätá atmosféra. Tisíce ľudí čakali na informácie o tom, či ich lety vôbec odletia. Aerolinky sa snažili ponúkať náhradné spojenia či refundácie, no rozsah výpadku bol taký veľký, že riešenia prichádzali len pomaly.
Zasiahnutí boli dovolenkári, rodiny aj obchodní cestujúci. Letiskový personál čelil náporu otázok, zatiaľ čo neistota rástla. Situácia vyvolala aj obavy o ekonomické dopady, keďže Grécko je závislé od leteckej dopravy aj mimo hlavnej turistickej sezóny.
Ihneď po uzemnení boli vyslané technické tímy, aby diagnostikovali a opravili základný problém. Úradníci nepretržite pracujú na obnovení postihnutých systémov a testujú komponenty, aby sa uistili, že spĺňajú bezpečnostné a spoľahlivé normy. V priebehu hodín by mali postupne otvoriť vzdušný priestor.